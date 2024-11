Des propos sexistes répétés justifient le licenciement

Les propos sexistes tenus par un salarié doivent être sanctionnés, même si, antérieurement, d’autres propos sexistes avaient été tenus par le même salarié sans avoir donné lieu à sanction de la part de l’employeur.

Cass. soc., 12 juin 2024, no 23-14292

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à son ancien salarié licencié pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants envers deux autres salariées, aux motifs que le licenciement apparaît disproportionné, aucune sanction antérieure n’ayant été prononcée pour des propos similaires tenus par le passé, quand l’employeur en avait connaissance, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait proféré envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur tenu à obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par ce dernier.

La lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes1 s’inscrit dans une bataille contre la violence à l’égard des femmes2 et contre le sexisme dans le monde du travail3 qui se joue aussi devant les tribunaux. La présente espèce en est un exemple, étant donné la sévérité avec laquelle des propos sexistes au travail ont été sanctionnés.

Elle considère que le salarié qui tient envers ses collègues féminines, de manière réitérée, des propos à connotation sexuelle ou sexiste, insultants et dégradants peut faire l’objet d’un licenciement, même si l’employeur, dans le passé, avait constaté des propos similaires sans les sanctionner.

La jurisprudence tend à admettre le licenciement pour faute des auteurs de propos sexistes tenus à l’égard de collègues de travail. On notera que, dans cette décision, pour la première fois, la Cour de cassation est amenée à le prononcer sur le fondement de l’obligation de sécurité4.

Les agissements sexistes, tels que définis par le Code du travail, sont de nature à justifier un licenciement pour faute, même si l’employeur avait déjà eu l’occasion de constater le comportement déplacé du salarié sans pour autant le sanctionner.

La Cour de cassation a décidé que les juges d’appel ne pouvaient invalider le licenciement d’un salarié qui avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser le harcèlement sexuel, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un tel comportement fautif étant constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l’employeur même si, antérieurement, il n’avait pas sanctionné de propos identiques.

Bien avant la présente décision, un salarié avait tenu des propos sexistes qui, à l’époque, n’avaient donné lieu à aucune sanction de la part de l’employeur. Le salarié a, plus tard, réitéré de tels propos. Mal lui en a pris, puisqu’il a été condamné.

En effet, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité5 envers les salariés6, doit prendre les mesures nécessaires pour l’assurer et protéger leur santé physique et mentale et, notamment, faire cesser les agissements sexistes.

Cette décision précise les conditions et les contours du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (I) qui doivent faire l’objet d’une répression7 (II). Comme en matière de discrimination8, c’est un problème aussi culturel que juridique.

I – Les contours du harcèlement sexuel et des agissements sexistes Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans l’entreprise sont un fléau qui mérite réactions9 et sanctions10. Après bien des évolutions et des successions de textes, dans des codes différents, les définitions et contours du harcèlement sexuel et des agissements sexistes sont maintenant identiques en droit pénal et en droit du travail11. Désormais, il existe dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail, alignée sur celle du Code pénal (A) amenant, comme ici, à tirer les conséquences qui en dérivent en analysant les propos tenus pour les qualifier (B). A – Définitions du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail alignées sur le Code pénal Depuis le 31 mars 2022, la lutte contre le harcèlement sexuel12 et les agissements sexistes13 est à nouveau renforcée, le texte relatif au harcèlement sexuel prend en compte la référence au sexisme14, il prescrit aussi la mise en place de mesures préventives des risques liés aux agissements sexistes, « lié au sexe d’une personne »15, ce qui est plus large que celle d’agissement « à connotation sexuelle » de la définition de la loi précédente16, mais sans en gommer les insuffisances17. Les dispositions concernant le harcèlement sexuel sont applicables à tous les salariés et concernent tous les employeurs. En raison de son obligation de sécurité, qui est désormais une simple obligation de moyens (renforcée), l’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité physique et mentale des salariés18 ; s’il a connaissance de faits de harcèlement sexuel il a l’obligation d’y mettre un terme et de les sanctionner19. Il n’est pas prévu de procédure ni de sanction particulières. Néanmoins, il peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié qui a subi un préjudice lié à ses manquements20 et se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative du salarié21. Le fait pour l’employeur de ne pas avoir immédiatement licencié le salarié fautif et de l’avoir uniquement « sermonné » ne conférait pas une immunité pour l’avenir contre toute mesure de licenciement et ne prive pas l’employeur de sa faculté de le licencier par la suite en se fondant sur des motifs de harcèlement sexuel en raison de propos inappropriés du salarié22. À la suite d’une dénonciation, l’employeur doit mener une enquête afin d’établir la preuve du harcèlement. Cette enquête peut être menée à l’insu du salarié en interne avec, par exemple, les élus du comité social et économique et le manager ou par un organisme extérieur. Si les faits de harcèlement sont avérés, l’auteur du harcèlement est susceptible d’être sanctionné. Ceci réalise la transposition du Code pénal au monde du travail, afin de mieux matérialiser le harcèlement sexuel caractérisé dès lors que le salarié le subit. Longtemps, les violences sexuelles ont été tues, tolérées, admises, excusées, alors que le harcèlement sexuel doit être appréhendé comme une stratégie de domination masculine. Dès lors que, liés au sexe d’une personne, ces agissements seront « répétés », ils seront susceptibles de constituer un harcèlement sexuel23, indépendamment de l’intention de leur auteur ou de la qualification de l’infraction24. Le sexisme est rattaché, dans le Code du travail comme dans le Code pénal, à la notion de « harcèlement sexuel »25. Ces différences quant au rattachement du sexisme à une qualification juridique préexistante, témoignent de la difficulté qu’il pouvait y avoir à sanctionner ou à condamner les agissements sexistes, « liés au sexe », sans les qualifier clairement. Le harcèlement sexuel est de nature à constituer une faute grave26. L’infraction de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste27 est un des marqueurs de la prise en compte par le droit du travail de la protection de la santé mentale du travailleur28. La définition du « harcèlement sexuel au travail »29 modifiée pour être harmonisée avec celle du Code pénal englobe également l’agissement sexiste. Le harcèlement sexuel, qui est une forme de violence30, vise deux situations distinctes : d’une part, le harcèlement sexuel consiste à imposer à une personne de manière répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou dégradant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement sexuel ainsi défini peut être également constitué : lorsqu’un salarié subit des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Les risques de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes doivent être pris en compte dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques. Avec l’alignement de la définition du Code du travail sur celle du Code pénal, le harcèlement sexuel correspond désormais à plusieurs situations31, dont une seule a ici été envisagée stricto sensu32. Il implique la répétition d’actes. Deux propos ou comportements dans un délai de quelques semaines, voire de quelques jours, suffisent à constituer l’infraction, dès lors qu’ils revêtent une connotation sexuelle. À l’inverse, un espace-temps important entre les deux actes, comme ici, constitue la répétition nécessaire, et la prescription ne commence à courir qu’à partir non pas du premier mais du second de ces actes. L’emploi dans la loi du terme « connotation » signifie qu’il n’est pas exigé que les actes présentent un caractère explicitement et directement sexuel. Le caractère de gravité des pressions est une question de faits qui s’apprécie à l’aune d’un faisceau d’indices : contexte, nature des relations, situations respectives de l’auteur et de la victime. B – Analyse des propos et qualification Le harcèlement sexuel peut prendre la forme de contacts physiques non désirés ou propositions déplacées de rendez-vous privés, de mise en situations offensantes, humiliantes ou intimidantes, de regards déplacés ou insistants qui mettent mal à l’aise, d’autres comportements qui paraissent en revanche moins genrés : les plaisanteries indécentes à caractère sexuel ou les remarques offensantes sur le corps ou la vie privée, les images ou photos sexuellement explicites. La qualification de harcèlement sexuel et d’agissements sexiste découle des propos tenus et de leur analyse, comme ici, par le juge. Mais, faute de précisions dans les textes, l’opération est loin d’être toujours aisée. Le langage ne se limite pas au vocabulaire et au langage parlé mais prend aussi en compte les langages non verbaux et/ou sous-entendus et les comportements. Sont considérés des propos ou comportements qui peuvent être de toute nature (gestes, envois ou remises de courriers ou d’objets, attitudes…). Les employeurs et les salariés sont donc invités à surveiller leur langage et leurs comportements. Ces actes doivent être imposés, ce qui implique l’absence de consentement de la victime, qui n’a pas à être manifesté de façon expresse et explicite à l’auteur des agissements répréhensibles dès lors que cela n’est pas équivoque. La contrainte peut être caractérisée par un silence permanent face aux agissements, ou encore, par une demande d’intervention formulée auprès de l’employeur ou du responsable du service. Les sous-entendus, comme les regards appuyés, peuvent être punissables, à condition qu’ils produisent un effet sur la victime, et que l’on passe l’obstacle de la capacité à les prouver, ce qui pourra, souvent, se révéler très difficile. En l’espèce, le salarié a été licencié pour avoir adopté à l’égard de plusieurs de ses collègues de sexe féminin un comportement inconvenant, notamment des propos répétés à connotation sexuelle et sexiste. Le salarié avait adressé à des collègues des propos contenant des termes tels que « partouzeuse », avait dit à l’une de ses collègues qui l’a rapporté ainsi : « que j’avais une belle chatte et que j’aimais les femmes ». Il a également « parlé en des termes salaces d’une autre collègue et de sa nouvelle relation masculine ». Il avait tenu des propos à connotation sexuelle, à l’encontre de deux collègues de sexe féminin. De tels propos qualifiables de harcèlement sexuel justifient le licenciement du salarié concerné33. Il y a donc lieu, au regard de leur éventuelle qualification de harcèlement sexuel, de s’interroger sur les propos34 tenus ou susceptibles de l’être. Il en ressort que le harcèlement sexuel se caractérise par divers éléments. Des agissements peuvent être saisis au titre du harcèlement sexuel, il s’agit d’actes qui peuvent être physique, verbaux ou non verbaux35. Cela vise ceux dont la signification première n’est pas nécessairement sexuelle mais qui charrient dans leur sillage un imaginaire sexuel englobant également, implicitement mais nécessairement, les actes dont le caractère sexuel est premier et explicite. L’emploi du terme « connotation » vise ici à étendre le champ de la qualification de harcèlement sexuel au-delà des actes dont la signification première est manifestement sexuelle. La qualification de harcèlement sexuel pourra d’abord être retenue lorsque les agissements subis par le salarié, plus souvent la salariée, portent atteinte à sa dignité : propos ou comportements sexistes, grivois, obscènes, de nature à créer à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante, situation dans laquelle les conditions de vie ou de travail sont rendues insupportables. Les critères sont alternatifs et non cumulatifs, la démonstration d’un seul élément suffit à caractériser le harcèlement. Le droit de retrait est envisageable en cas de harcèlement moral36. Une liste exhaustive de pratiques organisationnelles potentiellement pathogènes peut être dressée37. Le harcèlement moral ne peut viser que des relations professionnelles38. La qualification de harcèlement ne vise pas seulement le fait d’un employeur ou d’un supérieur hiérarchique. Le harcèlement entre salariés est aussi réprimé39. L’abus d’autorité n’est plus requis pour que le comportement de harcèlement sexuel soit retenu. Les propos ou agissements à connotation sexiste seront par exemple des remarques et blagues sexistes, ne pas donner ou couper la parole d’un collègue en raison de son sexe, appeler une femme « ma jolie » ou « ma mignonne »40. Le salarié auteur des faits de harcèlement pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire. En cas de faits avérés, l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire habituelle. Selon la gravité des faits, l’employeur peut agir immédiatement en mettant à pied l’auteur de manière conservatoire et ainsi éviter les possibles pressions à l’encontre de la victime et/ou témoins.