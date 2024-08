Discrimination et office du juge, des rappels bien utiles

La discrimination est la différence de traitement illégitime parce qu’arbitraire, et interdite puisqu’illégitime3. Les discriminations interdites sont nombreuses (1), leur liste ne cesse de s’allonger et concerne aussi le handicap (2).

1 – Discriminations interdites

Les discriminations interdites sont nombreuses, ce qui implique inventaire et qualification.

La loi interdit4 les pratiques discriminatoires et facilite la possibilité pour les victimes de porter leur action devant un juge.

On connaît plusieurs sortes de discriminations : (i) la discrimination directe5, la plus fréquente, (ii) la discrimination indirecte, (iii) la discrimination par ricochet6, (iv) la discrimination par association. Néanmoins, ne constitue pas une discrimination prohibée une différence de traitement qui répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant qu’elle soit légitime et l’exigence proportionnée7.

Un acte discriminatoire repose sur un critère de différenciation prohibé dont la liste ne cesse d’être complétée, dont un employeur ne peut pas tenir compte pour arrêter ses décisions à l’égard de ses salariés. Cela recouvre notamment le sexe8, qui peut être appliqué aux hommes9, et a vocation à s’étendre aux discriminations fondée sur la conversion sexuelle10, ce qui rejoint les problèmes posés par l’identité de genre11.

Presque toutes les discriminations possibles sont interdites. Il en reste encore quelques-unes à éradiquer comme celles fondées sur l’accent et la discrimination capillaire12, pour lesquelles des discussions étaient en cours au Parlement, avant la dissolution de l’Assemblée nationale13.

On connaît depuis longtemps des discriminations fondées sur la situation de la personne, ce qui concerne notamment le nom de famille, que les juges étendent au prénom14, la situation de famille15, la grossesse16, la maternité17, les mœurs18. C’est aussi le cas pour des critères tels que l’âge19 ou l’orientation sexuelle20. Est aussi prise en compte l’origine, qui pose aussi la question de la prise en compte de l’origine sociale, d’ailleurs expressément visée par certaines normes européennes21.

Il en est de même pour la race22, la couleur de peau23, les convictions religieuses24, le lieu de résidence25.

Peuvent aussi être pris en compte et qualifiés de discriminatoires des critères fondés sur des considérations ethniques, ce qui peut être putatif puisqu’est visée l’appartenance vraie ou supposée26. Même si cela a peu d’application en droit du travail, mais il n’en est pas de même dans de nombreux autres domaines, la prise en compte des caractéristiques génétiques27 est discriminatoire.

C’est également le cas pour l’apparence physique28, mais un comportement unique peut tomber sous le coup de plusieurs critères. On prend aussi en compte l’état de santé29, distinct du handicap.

Opinions politiques. Sont aussi des critères discriminatoires la prise en compte des opinions politiques30. De même que la discrimination syndicale31 ou mutualiste32, elles sont aussi interdites. Par ailleurs, l’exercice du droit de grève bénéficie également d’une protection, y compris contre les discriminations33.

Les syndicats voient une discrimination linguistique dans la prise en compte de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français34.

La domiciliation bancaire est un critère considéré comme pouvant être discriminatoire, interdit35.

Perte d’autonomie. La perte d’autonomie36 est un critère discriminatoire susceptible de sanctions, elle peut provenir de l’état de santé, du handicap ou de l’âge, il s’agit là d’un critère qui ne peut guère avoir d’application dans le cadre de l’embauche, sauf lorsque la perte d’autonomie devient un handicap ou en provient37.