Égalité hommes/femmes : la ville de Paris et la région Île-de-France certifiées par l’Afnor

La ville de Paris et la région Île-de-France obtiennent le label Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’Afnor, récompensant leur plan d’action respectif.

Pour améliorer la qualité de vie au travail, attirer les talents et montrer l’exemple, les collectivités n’hésitent pas à se tourner vers la certification pour obtenir une reconnaissance officielle de leurs comportements. Ainsi, en matière d’égalité entre les hommes et les femmes au travail, la ville de Paris et la région Île-de-France ont chacune initié des démarches en ce sens. Démarches fructueuses qui se concluent par l’obtention du label Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’Afnor (Association française de normalisation), chargée de coordonner la normalisation et la certification des bonnes pratiques en France. Accordé pour quatre ans, ce titre distingue les bonnes pratiques et atteste de l’exemplarité des établissements publics dans ce domaine. Pour la région Île-de-France, c’est la deuxième fois consécutive, depuis 2020. Seules deux régions sont aujourd’hui certifiées : la Bretagne et l’Île-de-France. Pour la ville de Paris, c’est aussi un renouvellement de la certification accordée en 2020. Une double certification en réalité, puisqu’elle a obtenu le label Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que le label Diversité. Ces labels engagent la collectivité puisque l’atteinte des objectifs fera l’objet d’une vérification ultérieure par l’Afnor.

Île-de-France : un plan égalité 2024/2026

L’Afnor avait déjà attribué le label à la Région le 1er octobre 2020, pour son plan d’action régional 2020/2023 en matière de ressources humaines. Un accord-cadre établi en coordination avec les organisations syndicales Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes engageait la région Île-de-France à mettre en place une politique d’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Comprenant 72 actions, le plan d’action régional est réparti en quatre volets :

• prise en compte de la politique d’égalité et de mixité professionnelles dans la gestion des ressources humaines, la gouvernance et la politique salariale ;

• diffusion d’une culture de l’égalité en interne, dont le principe de 0 tolérance envers les violences sexistes et sexuelles ;

• articulation vie professionnelle et vie privée ;

• communication externe, ancrage territorial, relations avec les fournisseurs et les usagers.

« Le plan d’action égalité 2024/2026 propose 38 actions très concrètes dans des domaines impactant directement la vie professionnelle des agentes et agents de la région mais aussi le territoire francilien », indique Christel Royer, vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France à l’administration générale, au dialogue social et à la transformation digitale, maire du Perreux-sur-Marne.

Ce plan met particulièrement l’accent sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La région revendique une politique zéro tolérance et renforce son dispositif en consolidant sa cellule d’écoute et en mettant à disposition un bagage très opérationnel pour toute personne impactée ou souhaitant apporter son soutien à un ou une collègue : fiche pratique et complète et atelier d’autodéfense verbale. Le projet solidaire « Ma Région sûre » complète cette action, en direction des Franciliennes, en ouvrant la possibilité d’un endroit sûr pour les victimes et en mettant en place tout un dispositif d’aide aux victimes de harcèlement.

Le deuxième axe vise à sécuriser les parcours professionnels des personnels de la collectivité, notamment en seconde partie de carrière, par exemple en renforçant l’information des agents en amont de toute décision impactant la carrière et la retraite.

Le troisième axe vise à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment par l’allègement de la charge mentale liée à certains événements de la vie. La région s’engage en matière d’aidance (le fait d’assister une personne en perte d’autonomie, dans les gestes du quotidien, pour des démarches administratives ou des déplacements, NDLR) par la démarche qualité aidant destinée à faciliter l’organisation du travail de toute personne aidante et l’analyse du télétravail sur la vie des femmes, et sera attentive à l’utilisation des congés paternité. Enfin, un travail visant à faciliter l’accès aux crèches ainsi qu’à la prise en charge de la perte d’autonomie d’un ascendant devra également contribuer à maintenir cet équilibre.

Le quatrième axe porte sur la diffusion de la culture de l’égalité aussi bien au sein des services que sur l’ensemble du territoire francilien. Il s’agit de « faire et faire savoir », avec de nouveaux canaux de diffusion plus pertinents et l’accent mis sur les nouveaux arrivants dans la région.

Le cinquième axe vise à faire rayonner le plan d’action en direction des Franciliennes et des Franciliens et à entraîner les partenaires vers plus d’égalité professionnelle. Une campagne de communication sur des femmes emblématiques à prendre en exemple, en lien avec l’actualité régionale sera lancée.

Enfin, le sixième axe vise à renforcer la gouvernance et le suivi du plan égalité professionnelle par un comité de pilotage stratégique et un maillage territorialisé destiné à assurer à chaque agent régional un relais en matière d’information.

Forte de cette nouvelle labellisation, la région Île-de-France poursuit et renforce son action afin d’assurer à tous les agents un environnement professionnel respectueux de leur diversité.

La ville de Paris : récompensée pour l’égalité et la diversité

En 2021, un vaste plan pour l’égalité à Paris a été présenté au Conseil de Paris, « le Paris de l’égalité, terreau d’une promesse républicaine accessible et réelle pour toutes les Parisiennes et tous les Parisiens », portant sur trois thèmes : l’égalité femmes hommes, la lutte contre les discriminations et la prise en compte du handicap. En octobre 2024, le Conseil de Paris a adopté un nouveau plan égalité (2024-2027), qui reprend les mêmes axes de travail et approfondit les actions mises en œuvre.

Le renouvellement de ses deux labels oblige la ville de Paris à atteindre les objectifs fixés par le cahier des charges du double label, parmi lesquels :

• la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail ou impactant le travail ;

• la formation et la sensibilisation des agents à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au handicap au travail, aux violences sexuelles et sexistes au travail ;

• une meilleure connaissance et un meilleur traitement des cas de discrimination subie ou ressentie par les agents ;

• l’amélioration du suivi et de l’accompagnement des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi.