Faux accident du travail mais vraie caméra

Pour l’appréciation de la preuve dans les accidents du travail, la vidéo peut-elle être un témoin impartial (A) ? La charge de la preuve reste un fardeau pesant sur le salarié (B).

Dans le cas présent, l’analyse des enregistrements n’a révélé aucune séquence attestant la chute de l’aidesoignante. La vidéo, supposé être un témoin impartial, remet en question le récit de l’accident et soulève la question de la fiabilité des attestations orales lorsque des preuves objectives sont absentes. L’utilisation systématique des dispositifs de surveillance vise à garantir une représentation fidèle des faits et à réduire le risque de contestation abusive, renforçant ainsi la sécurité juridique des décisions judiciaires.

La vidéoprotection occupe une place centrale dans la démonstration matérielle de l’existence d’un accident sur le lieu de travail ; en effet, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail 1 .

B – La charge de la preuve : un fardeau pesant pour la salariée

Dans le cadre de la qualification d’un accident du travail, il revient à l’intéressé(e) de démontrer que l’événement s’est bel et bien produit au sein de l’environnement professionnel. En l’espèce, face à l’absence de confirmation visuelle et en dépit de témoignages relatifs à la prétendue dangerosité de l’escalier, la salariée n’a pu satisfaire à cette exigence. La jurisprudence impose que la preuve de l’accident repose sur des éléments précis et incontestables. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la reconnaissance d’un accident du travail se trouve compromise, tel qu’illustré par la décision rendue par le tribunal d’Orléans.