Interdiction du travail dominical et normes européennes

II – Normes européennes et interdiction du travail dominical après 13 heures dans les magasins d’alimentation

Le repos dominical figure parmi les normes essentielles du droit international du travail, mais l’Organisation internationale du travail (OIT) admet que le jour de repos fixé par chaque État puisse être défini en fonction de son histoire, ce qui permet de choisir un autre jour que le dimanche70.

Dans le cadre de l’application des normes européennes, il a été jugé qu’est aussi protégée la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale71. La société s’est estimée fondée à invoquer cette disposition devant le juge national72 y compris à l’encontre de l’inspecteur du travail. Il convient de souligner que la CJUE a néanmoins rappelé que la Charte des droits fondamentaux73 admet que des limitations puissent être apportées à l’exercice de droits consacrés par celle-ci, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union74.

Les textes relatifs au repos hebdomadaire ne sont pas contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme75 : dès lors qu’ils instituent « des mesures nécessaires, dans une société démocratique (…) à la protection des droits et des libertés »76, elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, ni au principe d’égalité77, ni à la liberté d’entreprendre ou à la libre concurrence78. Elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels79, qui disposent que toute personne doit pouvoir exercer ce droit (du travail et au repos) dans des conditions assurant notamment le repos, les loisirs ainsi que la limitation de la durée du travail80.

Pour la CJUE, au regard des normes de l’Union européenne81, il appartient à chaque État membre d’apprécier l’opportunité d’inclure le dimanche comme jour de repos hebdomadaire82, cela étant laissé à l’appréciation des États membres, compte tenu, notamment, de la diversité des facteurs culturels, ethniques et religieux83 dans les différents États membres84.

La société demanderesse au pourvoi souhaite faire valoir qu’une législation en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire, sous astreinte, sur le fondement de la cessation d’un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d’employer des salariés le dimanche après 13 heures85, est constitutive d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’entreprendre86.

Pour les juges européens et la Cour de cassation, il convient de relever que l’obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n’a aucunement pour conséquence d’exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l’entreprise d’exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu’elle vise uniquement au respect du repos hebdomadaire, lequel participe d’un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux. Partant, il ne saurait être considéré qu’un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d’entreprendre.

La société demanderesse au pourvoi estime qu’en l’espèce, exploitant un commerce de détail alimentaire exclusivement casher, l’obligation pour elle de fermer ses portes le dimanche à compter de 13 heures en plus du samedi, jour du shabbat, mettrait en péril sa survie économique en la contraignant à fermer 91 jours dans l’année, « contre seulement 32 jours pour un supermarché classique », cette obligation faite à la société de cesser d’ouvrir le dimanche après-midi ne poursuivant pas un but légitime et n’étant pas proportionnée. On remarquera l’absence totale de données comptables87 économiques ou financières justifiant les difficultés88 financières alléguées que lui créerait la non-ouverture le dimanche après 13 heures. Cette comparaison avec les concurrents est de nature à soulever des difficultés. D’une part, si elle était admise, elle serait de nature à justifier l’ouverture le dimanche après-midi après 13 heures de tous les commerces alimentaires devant fermer un jour en semaine, d’autre part si cette fermeture était faite pour des raisons religieuses cela créerait des difficultés au regard du caractère laïque de la République française89 et de la hiérarchie des normes juridiques qui s’accommode mal d’une supériorité de la norme religieuse sur le droit90.

La Cour de cassation a estimé qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’application et l’interprétation des dispositions du droit de l’Union européenne invoquées, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE des questions préjudicielles suggérées, tranchant le débat dans le sens de la primauté du droit sur l’économie.