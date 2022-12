La clause du contrat de travail prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire de départ au salarié en cas de rupture n’est ni une clause abusive, ni une clause pénale

II – Clause pénale

L’employeur tente donc, dans un second temps, de modérer le montant de l’indemnité prévue au contrat et base son argumentation sur l’article 1231-5 du Code civil qui dispose, dans ses alinéas 1 et 2, que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire »23. En l’espèce, l’employeur demandait que l’indemnité soit limitée au préjudice subi et démontré de la salariée.

La clause pénale est donc la clause par laquelle les parties évaluent par avance et forfaitairement les dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’un engagement24. L’ordonnance du 10 février 2016 a fait disparaître l’ancienne définition prévue à l’article 1226 du Code civil. Pourtant, la cour d’appel de Bastia va s’y référer, ainsi qu’à l’ancien article 1152, pour donner de la clause pénale la définition suivante : « La clause pénale est la clause par laquelle les parties à un contrat fixent à l’avance, de manière forfaitaire, le montant des dommages et intérêts qui seront dus par le débiteur en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, pour réparer le préjudice subi par le créancier. »

Se faisant, si elle constate bien, en l’espèce, le caractère forfaitaire de l’indemnité, celle-ci, « compte tenu de sa formulation, n’a pas vocation à sanctionner un manquement du débiteur ». Or, la clause pénale suppose, pour exister, une obligation (de donner, de faire ou de ne pas faire)25.

Cette clause n’est donc pas une indemnité contractuelle de licenciement, ainsi que le rappelle la Cour26. Cela aurait permis l’application du régime de la clause pénale. Car la Cour de cassation l’admet : dans un contrat de travail à durée indéterminée, l’indemnité contractuelle de licenciement peut être modérée sur le fondement de l’article 1152, alinéa 2, du Code civil27. Mais la solution ne fait néanmoins pas l’unanimité parmi la doctrine : « L’employeur qui licencie un salarié ne viole aucune obligation principale préexistante mais, au contraire, exerce son droit de résiliation unilatérale, droit dont on sait qu’il est inhérent aux contrats à durée indéterminée »28.

Cette clause n’est pas non plus une clause de garantie d’emploi assortie du versement d’une indemnité en cas de non-respect. Dans ce cas, la qualification de « clause pénale » aurait pu également se concevoir29. En effet, l’employeur se serait alors obligé à ne pas licencier et aurait accepté de payer une somme forfaitaire pour assurer l’exécution de cette obligation.

Ce n’est pas le cas en l’espèce où il n’existait d’autre obligation que celle de verser l’indemnité dans tous les cas de rupture du contrat, quel que soit le motif ou la partie à l’origine de la rupture et quelle que soit l’ancienneté. L’indemnité n’avait donc pas pour objet d’indemniser un préjudice subi par la salariée. Par conséquent, les juges n’ont pas à s’interroger sur le caractère excessif du montant prévu.

En définitive et très logiquement, la cour n’avait d’autre choix que d’appliquer cette clause qui était parfaitement licite (rien n’interdit de prévoir un cumul entre l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et une indemnité contractuelle de rupture due dans tous les cas de rupture du contrat de travail) et également claire et précise.