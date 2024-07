Le refus par le salarié inapte d’une offre de reclassement modifiant son contrat de travail : entre incertitudes et clarifications

Comment concilier la force obligatoire du contrat de travail avec la présomption de respect de l’obligation légale de reclassement découlant du refus par le salarié de l’offre de reclassement ? Voici une nouvelle question à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation a dû apporter son éclairage dans un arrêt du 13 mars 2024.

L’espèce se rapportait à une salariée engagée en qualité de commerciale. Elle a été en arrêt maladie continu à compter du 15 janvier 2016. À l’issue de l’arrêt de travail, une visite de reprise a été organisée et le médecin du travail l’a déclarée inapte à son emploi, préconisant un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges. Après consultation des représentants du personnel, l’employeur a transmis à la salariée, le 13 mars 2019, une proposition de reclassement que cette dernière a refusée. Par lettre du 14 mai 2019, l’employeur lui a donc notifié son licenciement.

La salariée contestait auprès de la juridiction prud’homale le bien-fondé de son licenciement. Sa prétention est accueillie par la cour d’appel de Reims qui considère que la proposition d’un poste de reclassement d’une durée hebdomadaire de 17 h 30 avec maintien du taux horaire initial implique de facto une diminution substantielle de la rémunération de l’intéressée, engagée à temps complet, et que la salariée pouvait par conséquent légitimement refuser le poste proposé, entraînant, par la baisse de rémunération qu’il générait, une modification de son contrat de travail1. Le pourvoi de l’employeur entendait contester cette position : le médecin du travail ayant donné son accord de principe à cette proposition, l’obligation de reclassement doit être réputée satisfaite.

Le moyen fait mouche : en statuant comme elle l’a fait, « alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l’avait refusé, la cour d’appel a violé » les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail.

Si cette solution vient censurer le raisonnement des juges du fond, en apportant quelques clarifications (II), elle laisse cependant subsister des incertitudes (I).

I – Incertitudes

La formule académique employée par la Cour de cassation, selon laquelle « l’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du Code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite », brille sans doute par son élégance didactique. Avouons-le, la convocation de la présomption de respect par l’employeur de son obligation de reclassement a de quoi impressionner. Pourtant, à la lecture de la décision, c’est l’étonnement qui gagne le commentateur.

Étonnante, la décision l’est parce que le principe du droit au refus par le salarié du reclassement proposé n’apparaît pas expressément dans la solution. Une incertitude plane à ce sujet. En effet, l’arrêt commenté se contente de rappeler que lorsqu’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie non professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 du Code du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. La haute juridiction se fonde sur l’article L. 1226-2 du Code du travail, selon lequel l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail. Lorsque la recherche se fait dans ces conditions, en prenant en compte les préconisations et indications du médecin du travail, le refus du salarié ouvre à l’employeur la possibilité de rompre le contrat de travail. La Cour de cassation souhaite-t-elle signifier par-là que le salarié n’a pas le droit de refuser le reclassement proposé ? À notre sens, aucunement. Le salarié peut refuser le poste proposé. Ce droit au refus est d’autant plus légitime si la proposition de reclassement a une incidence sur la relation contractuelle de travail. Mais quelle incidence a-t-elle exactement ? Il faut distinguer deux hypothèses. 1°/ Si la proposition emporte un simple changement dans l’exécution du contrat de travail, l’employeur peut imposer le changement dans le cadre de son pouvoir de direction, sans recueillir l’accord du salarié. C’est, par exemple, le cas si le changement de tâches est sans effet sur la qualification du salarié ou si le lieu de travail varie au sein du même secteur géographique ou en vertu d’une clause de mobilité. 2°/ Si, a contrario, la tâche confiée au salarié ne correspond pas à ses attributions contractuelles ou si la mutation intervient en dehors du secteur géographique et en l’absence de toute clause de mobilité, il y a modification du contrat de travail que l’employeur peut seulement proposer, mais jamais imposer2.

Ainsi présentée, la distinction tend en réalité à qualifier la proposition de reclassement faite par l’employeur. En l’espèce, ce dernier offre à la salariée un reclassement sur un poste de caissière à mi-temps. Mais, compte tenu du maintien du taux horaire, cette réduction de la durée de travail à 17 h 30 par semaine entraînait nécessairement une baisse de la rémunération contractuelle de la salariée. Il s’agit là d’une modification du contrat de travail soumise à l’accord de la salariée. C’est donc vers la seconde hypothèse qu’il convient de se tourner. Or, on a beau lire et relire la motivation de la Cour de cassation, on ne trouve aucune trace du droit au refus par la salariée d’une telle modification de son contrat. La première branche du moyen ne s’y réfère pas non plus, se bornant, comme c’est son objet, à critiquer le raisonnement de la juridiction d’appel. C’est en reconfigurant le cadre du litige, en reformulant pour partie la solution des juges du fond et en lisant l’avis de l’avocat général que l’on repère le principe du droit au refus.

En tout état de cause, il est dit en l’espèce que l’employeur pouvait rompre le contrat de travail puisqu’il avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l’avait refusé. C’est tout et c’est bien peu. Quelles conséquences tirer de cette solution ? À suivre la motivation de l’arrêt, l’on pourrait comprendre que l’employeur, qui se heurte au refus d’un salarié de la proposition de modification du contrat de travail, peut seulement licencier ce dernier. À dire vrai, nous pensons que la chambre sociale a voulu dire plus et surtout autre chose. Si l’employeur propose au salarié une offre de reclassement emportant modification du contrat de travail, et que celle-ci est refusée, il ne peut imposer la modification : il doit, ou bien renoncer à son projet, ou bien rompre le contrat de travail s’il peut le faire régulièrement. Renoncer à son projet peut, selon nous, revêtir deux sens. En premier lieu, renoncer signifie poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales. Or, exécuter le contrat de travail dans des conditions inchangées implique de réaffecter la salariée sur son poste initial à temps complet, celui-là même qui n’est pas approprié à ses capacités. Cette première alternative doit être rejetée car elle conduirait l’employeur à violer son obligation de sécurité, dès lors qu’il n’aura pris aucune mesure conforme à l’avis d’inaptitude pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée. En second lieu, renoncer peut aussi signifier proposer un autre poste de reclassement compatible avec les capacités du salarié. D’ailleurs, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail, les hauts magistrats décidaient que « le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur au titre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ». Dans cette hypothèse, l’employeur devait établir qu’il ne disposait « d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement »3. Ainsi, une question se pose : aujourd’hui, l’employeur qui se heurte au refus du salarié de voir son contrat de travail modifié peut-il formuler de nouvelles propositions ? Rien ne s’y oppose. Il lui est simplement conseillé de s’assurer de la compatibilité de ces propositions aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l’avis de ce médecin4. Le fait que cette voie n’ait pas été empruntée révèle, au fond, une très nette évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors qu’elle estimait auparavant que le refus par le salarié inapte d’un poste de reclassement n’impliquait pas à lui seul le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle considère désormais que l’employeur est présumé avoir rempli son obligation de recherche de reclassement si le salarié a reçu une (seule) proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail. Cette analyse peut être confortée par l’utilisation du singulier : « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel (…), l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités » ; « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi (…) » (nous soulignons). Par conséquent, l’ancienne jurisprudence, jugée insécurisante, doit être totalement condamnée : une offre de reclassement, même si elle est légitimement refusée par le salarié en ce qu’elle engendre une modification du contrat de travail, est suffisante pour permettre à l’employeur de respecter son obligation de reclassement5. Ne reste alors qu’une issue pour l’employeur : la rupture du contrat de travail.