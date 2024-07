Les affichages et informations obligatoires à destination des salariés

Certains documents doivent être obligatoirement affichés dans l’entreprise. Pour d’autres, l’obligation d’affichage a été remplacée par « une communication, par tout moyen, au personnel ».

A – Les affichages obligatoires

Les coordonnées de l’inspection du travail (C. trav., art. D. 4711–1). Doivent être affichés, dans les locaux normalement accessibles aux salariés, le nom de l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent, ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse de l’inspection du travail1.

Les coordonnées de la médecine du travail (C. trav., art. D. 4711–1). L’employeur doit afficher, dans les locaux normalement accessibles aux salariés, le numéro de téléphone et l’adresse du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent2.

Les coordonnées des services de secours d’urgence. Doivent être affichés, dans les locaux normalement accessibles aux salariés :

• le 18 pour les pompiers ;

• le 15 pour le Samu ;

• le 17 pour la police ou la gendarmerie ;

• le 112 pour tous les secours ;

• le numéro de téléphone du centre antipoison local.

Si cela n’est pas obligatoire, il est toutefois recommandé de mentionner également sur cet affichage les numéros de téléphone de l’hôpital local, des urgences EDF, gaz et eau, ainsi que du centre SOS mains le plus proche.

Le numéro de téléphone de la mission de lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité du défenseur des droits (C. trav., art. L. 1132–3). Le numéro de téléphone du service d’accueil téléphonique mis en place par la mission dans le but de recueillir les appels des personnes s’estimant victimes de discriminations et/ou de répondre aux questions et demandes d’information (09 69 39 00 00) doit figurer sur le panneau d’affichages.

Les horaires de travail (C. trav., art. L. 3171–1, D. 3171–2, R. 3172–9). Un affichage, daté et signé par l’employeur, doit mentionner :

• les horaires collectifs de travail ;

• les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

• les heures et périodes de repos ;

• les temps de pause et coupures ;

• les jours de repos hebdomadaire pour les salariés ne bénéficiant pas du repos dominical ;

• en cas de suspension du repos hebdomadaire, la copie de l’information transmise à l’inspection du travail ;

• en cas d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, le programme indicatif ;

• en cas d’horaires individualisés, les durées et horaires des plages mobiles et des plages fixes ;

• en cas de cycles, le nombre de semaine du cycle et la répartition de la durée du travail sur chaque semaine du cycle ;

• en cas de travail par roulement ou en équipes successives, la liste nominative des salariés composant les équipes.

L’avis relatif au DUERP (C. trav., art. R. 4121–4). Doit être affiché, à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail, un avis indiquant le lieu, les heures et les modalités d’accès des salariés au document unique d’évaluation des risques professionnels. Dans les entreprises dotées d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

L’interdiction de fumer (CSP, art. R 3512–2 et R 3515–2 – C. trav., art. R. 4227–22 et R. 4227–23). Il est interdit de fumer dans :

• les locaux de travail fermés et couverts ;

• les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables.

Le panneau « interdiction de fumer » doit être affiché à l’entrée et à l’intérieur de chaque bâtiment de l’entreprise et dans tous les locaux fermés susceptibles d’accueillir des personnes, de l’entreprise ou non. La signalétique doit intégrer le numéro de téléphone de « Tabac info services » 39 89, ainsi que la mention « poursuites judiciaires ».

Les éventuels espaces réservés aux fumeurs doivent également être indiqués par des panneaux « emplacement fumeurs », mentionnant le numéro de téléphone de « Tabac info services » : 39 89.

Attention ! L’accès aux espaces fumeurs est interdit aux personnes de moins de 18 ans.

L’interdiction de vapoter (C. trav., art. L. 3513–6). Il est interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Le panneau d’interdiction de vapoter doit être affiché à l’entrée et à l’intérieur de chaque bâtiment de l’entreprise et dans tous les locaux fermés susceptibles d’accueillir des personnes, de l’entreprise ou non3.

La consigne de sécurité incendie (C. trav., art. R. 4227–34, R. 4227–37 et R. 4227–38). Dans les établissements susceptibles de réunir plus de 50 personnes ainsi que dans ceux où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables, une consigne de sécurité incendie doit être affichée selon la norme NF EN ISO 7010 :

• dans chaque local où sont présents plus de cinq salariés ;

• dans chaque local où sont entreposés ou manipulés des produits inflammables ;

• dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux.

Elle doit indiquer :

• la localisation du matériel d’extinction et de secours ;• l’identité des personnes chargées de mettre en œuvre le matériel et de diriger l’évacuation du personnel et du public ;

• les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;

• les moyens d’alerte ;

• l’identité des personnes chargées d’appeler les sapeurs-pompiers dès le début de l’incendie ;

• l’adresse et le numéro de téléphone du service de secours de premier appel ;

• le rappel que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.

Dans les autres établissements, des instructions d’évacuation des locaux doivent être affichées.

Le plan d’action relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes. Les entreprises de 50 salariés et plus doivent afficher leur plan d’action relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Les affiches vidéosurveillance. Dans les entreprises ayant installé un système de vidéosurveillance, une affiche doit mentionner l’existence du dispositif à l’entrée de chaque local sous surveillance.

Les noms et lieux de travail des représentants du personnel. Dans les entreprises de onze salariés et plus, doivent être affichés les noms et lieux de travail habituels des représentants du personnel : membres du CSE (comité social et économique), délégués syndicaux, représentants syndicaux, représentants de proximité, membres du conseil d’entreprise, membres des commissions du CSE.

Les affichages des représentants du personnel (C. trav., art. L. 2142–3 et L. 2315–15). Deux panneaux d’affichages distincts doivent être prévus : l’un pour les communications syndicales, l’autre pour les communications du CSE4.