Licenciement et dénonciation de harcèlement moral

La preuve du harcèlement provient le plus souvent de témoignages de collègues de la victime, d’où l’intérêt de protéger ceux qui, sauf mauvaise foi, témoignent en faveur d’une victime de harcèlement moral5 ou qui en sont eux-mêmes victimes, justifiant la nullité des licenciements ou autres mesures prises à leur égard par l’employeur6.

Pour pouvoir bénéficier de la protection contre le licenciement (A), le salarié qui dénonce des faits de harcèlement doit les qualifier juridiquement (B), ce qui exclut du champ envisagé certaines formes, pourtant nombreuses et parfois graves, de souffrances au travail7, non prises en compte par le droit du travail8.

A – Protection contre le licenciement de celui qui dénonce un harcèlement moral

Le salarié bénéficie du droit de dénoncer les agissements de harcèlement dont il a été lui-même victime ou ceux concernant d’autres salariés, dont il a été témoin9, ce qui était au cœur de la présente décision. Il en découle la possibilité de témoigner ou de relater des agissements de harcèlement moral, sans que cela soit susceptible d’une quelconque sanction. Le principe est celui de la nullité des mesures patronales fondées sur le harcèlement et ses conséquences10. La rupture du contrat de travail en raison du harcèlement ou du témoignage relatif au harcèlement produit les effets d’un licenciement nul11.

La nullité de la mesure prononcée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est prévue, la présente décision en est une application.

Les juges rappellent régulièrement que, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées12 et que le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul13. Cela s’applique aussi en matière de dénonciation de harcèlement moral14.