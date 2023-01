Licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle

La jurisprudence considère que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise13, définition très proche de celle de l’Organisation internationale du travail selon laquelle la faute grave est d’une nature telle que l’on « ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper le salarié même pendant la période du préavis »14, alors que la faute lourde est entendue comme celle qui est commise dans l’intention de nuire à l’employeur15, ce qui n’est pas exigé de la faute grave16.

Qualifier les comportements est l’apanage des juges du fond qui ont toute latitude pour caractériser la faute grave 17 , les dispositions contractuelles ou conventionnelles sont insusceptibles de les priver de ce pouvoir. Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dans la lettre de licenciement 18 . Les nouvelles règles en matière de lettre de licenciement 19 , qui assouplissent les exigences à l’égard de l’employeur et ne fixent plus en elles-mêmes les limites du litige puisque l’employeur peut le préciser à son initiative ou sur demande du salarié, ne devraient pas avoir de grandes incidences sur le problème de la caractérisation de la faute grave ou lourde puisque celle-ci dépend plus du juge que de la lettre de licenciement. La qualification retenue dans la lettre de licenciement devrait continuer à lier l’employeur et le juge, sauf à ce que la Cour de cassation en fasse une interprétation très amplifiante, qui semble bien correspondre à l’esprit des dernières réformes du droit du travail 20 . Celles-ci ne sont cependant pas allées jusqu’à l’abrogation formelle des principes anciens du droit du travail qui, pour beaucoup, malgré les réformes, demeurent et devraient continuer de s’appliquer notamment pour la caractérisation de la faute grave ou même lourde qui reste à l’appréciation du juge, et non du seul employeur, le juge ne pouvant pas aggraver l’appréciation de la faute faite par l’employeur, mais à l’inverse l’estimer moins grave que ce qui lui a été initialement proposé.

b – Reconnaissance de la faute grave

Faute de définition de la faute grave et de la faute lourde il y a lieu pour les caractériser de se baser sur les situations de fait invoquées et appréciées par les juges.

Ainsi, comme exemple de faute grave, on a notamment le vol commis par un personnel navigant qui avait subtilisé lors d’une escale le portefeuille d’un client de l’hôtel partenaire commercial de la compagnie aérienne et qui y avait réservé des chambres à ses frais, car cela se rattache à la vie professionnelle du salarié et non à sa vie personnelle et justifie son licenciement pour faute grave25. Il y a bien d’autres exemples.

Seule la violation d’un commandement licite exprimé dans le cadre du pouvoir de direction que l’employeur tient du contrat peut, en cas de non-respect, être qualifiée de faute disciplinaire26.

La faute emprunte un certain nombre de ses caractéristiques à la cause réelle et sérieuse du licenciement27 qui doit être à la fois une cause existante et une cause exacte28. Le juge apprécie donc si le motif invoqué par l’employeur existe ; il doit pouvoir être établi par l’employeur. Le juge du fond a le devoir de le vérifier29 et d’apprécier si le motif allégué est celui qui est réellement à l’origine de la sanction30. La faute doit être objective, indépendante de la bonne ou de la mauvaise humeur de l’employeur31. La faute doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables32. Le fait doit être personnellement imputable au salarié33. Le juge du fond doit rechercher cette imputabilité34.

La faute grave n’est pas nécessairement une faute intentionnelle35. Le fait fautif ne suppose ni un comportement volontaire36, ni un acte indélicat37, ni une intention maligne38, ce qui est différent de l’intention de nuire, exigée pour qualifier la faute lourde39. La légèreté ou la mauvaise foi du salarié doivent être prises en compte pour apprécier le caractère fautif ou non de son acte, ces notions étant à différencier de l’agissement du salarié mû par une intention de nuire. La faute grave peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié car des fautes qui, isolément considérées, ne seraient pas graves, peuvent le devenir en raison de leur répétition40. Les faits fautifs peuvent ainsi participer d’un comportement continu, l’employeur peut alors prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois : si le comportement fautif s’est poursuivi dans le délai de deux mois41, pour autant qu’il s’agisse de faits identiques42, il pourra s’agir d’un comportement continu. La jurisprudence n’interdit pas l’adjonction de faits relevant du passé, la réitération d’un fait fautif permet à l’employeur de se prévaloir des faits similaires antérieurs alors même qu’ils auraient déjà été sanctionnés43 sous réserve qu’ils ne soient pas antérieurs de plus de trois ans44. Une faute grave peut être caractérisée lorsqu’est relevée une circonstance faisant « dégénérer » une faute de moindre intensité. C’est notamment le cas de l’existence d’un passif disciplinaire45, de la répétition des fautes ou des insubordinations46, de la nature de l’activité de l’entreprise47, du préjudice éventuellement causé à l’entreprise48. S’il n’existe pas de liste de fautes graves, certains comportements sont toutefois considérés comme tels. C’est le cas du harcèlement, sans que le comportement antérieurement passif de l’employeur puisse influer sur l’intensité de la faute49, du harcèlement sexuel50, de la dénonciation mensongère de harcèlement moral51, de la tenue de propos antisémites52, du vol au préjudice d’un client de l’employeur53.

L’insubordination, en elle-même, ne permet pas toujours de déduire qu’on peut en imputer une faute grave au salarié, car, y compris dans ce cas, pour caractériser une faute grave, les juges doivent s’assurer que l’insubordination rend impossible le maintien du contrat54. En effet il existe des situations de fait, appréciées par les juges, pouvant la justifier.