Maladie professionnelle et secret médical : revirement de jurisprudence relatif à l’étendue du secret médical et ses conséquences

Les arguments invoqués par les employeurs pour contester l’existence même de la maladie, ou son caractère professionnel, comme dans la présente espèce, posent la question de la conciliation et de l’équilibre (2) entre le droit de la victime au respect du secret médical18 (1) de sa vie privée19, de ses données médicales20 et la mise en œuvre, au bénéfice de l’employeur, du principe du contradictoire21 au cours de la procédure d’instruction.

L’obligation du secret médical s’impose aux médecins comme un devoir de leur état 22 . Elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, au sens large, a droit au respect de sa vie privée 23 et du secret des informations la concernant 24 . Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne qui sont venues à la connaissance du professionnel. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

2 – Équilibre

Droits du malade salarié. Propriété du malade et droit propre au patient25, le secret médical n’appartient qu’au patient, et non au médecin, même dans le cadre de procédure de reconnaissance de maladies professionnelles.

Jusqu’à la présente décision, la Cour de cassation jugeait, de manière constante, que lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection désignée par le tableau n° 42, (atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels) le dossier constitué par les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie26 doive, à peine d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau27. Une telle jurisprudence soulevait des difficultés au regard des obligations déontologiques auxquelles sont astreints les médecins28 et personnels de santé29. Ceci a amené la Cour de cassation à reconsidérer sa jurisprudence relative à la communication de l’audiogramme30, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie, et est donc une pièce médicale, comme telle couverte par le secret, qui ne doit pas faire l’objet de communication31.

Il est admis que la transmission, aux services administratifs de la CPAM, du certificat médical initial indiquant la nature de la maladie n’autorise pas la détention de l’audiogramme par les services de la caisse, ni sa communication à l’employeur par le praticien-conseil au cours de la procédure d’instruction32.

Le secret médical ne s’impose qu’au personnel médical. Mais le monde médical n’est pas pour autant propriétaire du secret médical. Le secret médical étant un droit propre au patient, seul le patient peut se plaindre d’une violation du secret médical33.

Droits de l’employeur. L’équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l’employeur34 à une procédure contradictoire35 dès le stade de l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la CPAM est préservé par la possibilité pour l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie de solliciter du juge la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime.

Afin de permettre la conciliation entre ces droits36, il a été organisé, dès le stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître des contestations de nature médicale postérieures au 1er janvier 2019, des modalités de transmission par le praticien-conseil du service du contrôle médical de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, sans que puisse être opposé le secret médical37.

Les personnes qui assistent les professionnels de santé, dans le cadre des procédures destinées à permettre d’aboutir, ou non, à la reconnaissance de maladies professionnelles – c’est le cas de l’employeur – doivent recueillir l’assentiment préalable du malade avant d’avoir accès aux données portant sur des éléments couverts par le secret médical38.

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction39.

Il en résulte que l’assuré doit avoir accès, à sa demande ou à celle de son conseil, au rapport de l’expertise médicale réalisée à l’initiative de l’assureur40.

On a fait valoir que le médecin expert ne peut se voir imposer la présence de personnes n’ayant pas la qualité de médecin pendant l’examen médical de la personne expertisée41. Mais il ne faut pas oublier que le patient n’est pas l’objet du secret mais bien son sujet, dès lors qu’il s’agit d’un droit propre – c’est-à-dire qui n’appartient qu’à lui –, le patient est libre de faire ses confidences à qui il l’entend, sans que les médecins ne puissent s’autodésigner seuls confidents légitimes au motif qu’il s’agit de sa santé. Le secret médical ne s’impose qu’aux médecins, pas au patient, ni aux justiciables expertisés qui demeurent parfaitement libres d’exercer – ou non – un droit dont ils sont les seuls titulaires, mais en matière de maladies professionnelles cela exclut l’employeur qui n’a pas à avoir accès à des données couvertes par le secret médical, d’autant que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est régie de telle manière que le caractère contradictoire de la procédure d’inopposabilité est parfaitement respecté sans qu’il y ait besoin de communiquer de tels éléments à l’employeur qui, bien souvent les connaît plus ou moins, et l’on sait que certains employeurs42 demandent à obtenir ces éléments car ils veulent obtenir l’autorisation légale de pratiquer le contrôle médical, voire un contrôle plus étendu de leurs salariés.

Le secret médical est un secret plus fragile en tant que droit du patient. En tant que droit institué « dans l’intérêt du patient »43, le secret peut faire l’objet d’une renonciation de sa part, il n’y a alors pas véritablement d’atteinte au secret, pas davantage d’atteinte portée à sa vie privée, néanmoins, une telle renonciation ne paraît guère pouvoir être favorable au salarié car elle pourrait avoir comme conséquence de donner à l’employeur des éléments lui permettant de la contester.

La renonciation du patient à la protection de son secret n’est incontestable que lorsqu’elle procède d’une volonté libre et éclairée. Si le patient est contraint d’accepter la divulgation de son secret, la faculté de renonciation au droit au secret en devient un facteur de fragilité.

L’assuré a la possibilité de s’opposer à la divulgation de son secret médical, mais il s’expose alors à ce que le juge en tire des conséquences. En refusant que son secret soit divulgué, le patient prend donc le risque de perdre son procès44. D’où l’insistance de certains employeurs pour obtenir des possibilités d’accès au secret médical que leurs employés pourraient être tentés d’évoquer, ce qui alors ne serait plus sans risque pour les travailleurs, spécialement dans le cadre de la reconnaissance de maladies professionnelles contestées par l’employeur.

Le droit du patient à la préservation de son secret médical se trouve aussi menacé par sa mise en concurrence avec d’autres intérêts.