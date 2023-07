Médaille du travail : règles et prescription de l’action

La prescription, en général11 et spécialement en droit du travail12, a fait l’objet de dispositions législatives13, dont l’effet, sinon le but, est de limiter l’accès des salariés aux conseils de prud’hommes14 et autres juridictions du travail. La prescription de droit commun est devenue quinquennale mais cette réforme laisse subsister de nombreux délais plus courts, spécialement en droit du travail (trois ans en matière salariale, deux ans pour les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, un an en matière de licenciement). Cela va dans le sens de certains employeurs qui, au nom de leur sécurité juridique, y ont vu, en niant le besoin de sécurité juridique des salariés15, un moyen d’éliminer bon nombre d’actions devant les conseils des prud’hommes16 en les déclarant irrecevables du fait d’une prescription acquise. Il faut donc se pencher sur les délais de prescription (1) et ses effets (2).

1 – Les délais de prescription en droit du travail

Le délai de la prescription dépend de la nature de la demande, et non de son fondement17. Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit18. La durée des prescriptions en droit du travail est plus courte que celle du droit commun. Dans les litiges individuels du travail, plusieurs délais de prescription sont applicables. À quelques exceptions près, ils sont bien plus courts que la prescription quinquennale de droit commun19 et varient d’un à trois ans, sauf pour discriminations et/ou harcèlements où ils sont plus longs20.

Les parties qui le souhaitent et qui sont en situation de le faire devraient pouvoir aménager conventionnellement la durée de la prescription via une clause insérée dans le contrat21, sans qu’elle puisse être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans22.