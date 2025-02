Mise à la retraite d’office et discrimination

Le prononcé d’une mise à la retraite d’office amène à s’interroger sur les règles à suivre, leurs principes (A) et leurs fondements (B).

B – Fondements

La mise à la retraite d’office doit être justifiée par un objectif légitime et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre doivent être proportionnés.

La possibilité de mettre à la retraite d’office le salarié âgé de plus de 70 ans semble reposer sur des considérations tenant à la régulation du marché du travail. Certains responsables d’entreprise présument ou feignent de présumer qu’une personne plus âgée devrait s’orienter davantage vers le repos que le travail – ce qui a longtemps été vu comme un progrès social du moins lorsque les intéressés touchent un revenu suffisant pour vivre correctement10 – justifiant ainsi le licenciement des seniors. Dans certaines entreprises, l’âge auquel l’employé est considéré comme senior arrive de plus en plus tôt, souvent 45 ans, tandis que les réformes des retraites successives augmentent l’âge légal de départ, fixé à 64 ans pour le moment11.Cela crée ainsi une catégorie de plus en plus importante de travailleurs trop jeunes pour la retraite mais pas assez pour le travail ou les allocations de chômage, ce qui augure bien des difficultés à venir pour la compétitivité des entreprises et celle du pays12. L’obligation de justification impose à l’employeur de fournir des raisons objectives, étayées par des éléments factuels, qui seront soumises au contrôle du juge. L’exclusion de tout motif hypothétique au profit d’une appréciation concrète de la situation des travailleurs prive les entreprises de la possibilité d’invoquer un argument purement spéculatif. En outre, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments versés au débat13, la Cour de cassation vérifie que ce contrôle a bien été opéré afin d’assurer l’effectivité du principe de non-discrimination fondé sur l’âge.

Le recours à la mise à la retraite d’office doit être fondée sur un motif légitime (1) et les moyens pour y parvenir proportionnés (2). Il existe plusieurs situations possibles.

1 – Légitimité de l’objectif de mise à la retraite d’office L’invocation d’une justification de la mise à la retraite d’office ne suffit pas. Sa réalité doit être prouvée. Il appartient, en effet, au juge de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une finalité de façade. Cela impose l’exigence d’adéquation, qui consiste à apprécier si les moyens mobilisés sont adaptés au but recherché. Il convient de s’interroger sur l’existence « d’un lien de causalité directe entre la justification et l’objectif légitime invoqué par l’employeur ». Ce contrôle peut s’avérer délicat lorsqu’il est question d’apprécier la réalité et la légitimité de l’objectif poursuivi par l’employeur, quand celui-ci s’inscrit dans le cadre de politiques sociales mises en œuvre par les pouvoirs publics. La jurisprudence exclut toute présomption de légitimité14. Embauches. Comme objectif légitime de mise à la retraite d’office, ont été avancées les mesures de politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle permettant l’embauche, spécialement celle de jeunes appelés à remplacer les seniors mis à la retraite d’office, cela étant justifié par la solidarité entre les générations, priorité partagée autant par les professions libérales15 que par le droit du travail16. Ceci conduit à effectuer un bilan coûts/avantages de la mesure incriminée. C’est une approche macro-économique qui est mobilisée pour la justifier17. En revanche, la légitimité de la mise à la retraite peut aussi être appréciée au niveau de l’entreprise. La mesure porte, certes, atteinte au droit à l’emploi d’un salarié, qui pourra néanmoins toucher une retraite à taux plein, mais elle permet par ailleurs d’embaucher et de former de jeunes salariés dans la même catégorie d’emploi. Ainsi, d’un point de vue ici micro-économique, le départ des uns permettrait l’insertion des autres, encore que l’efficacité du système demande à être démontrée. L’objectif d’embauche et de formation est légitime et les moyens pour l’atteindre appropriés et non disproportionnés, puisque le salarié à la retraite jouit d’une retraite à taux plein. Les avantages semblent ainsi l’emporter sur les inconvénients. En apparence du moins, car la démonstration scientifique de l’efficacité de ce système est encore attendue18. À ce titre, la mise à la retraite d’office d’un salarié de 61 ans a été admise car résultant d’une exigence professionnelle déterminante : l’embauche de jeunes salariés19. Une réglementation nationale qui, afin de promouvoir l’accès à l’emploi de personnes plus jeunes, permet à un employeur de licencier les salariés ayant acquis le droit à la pension de retraite est admise comme un objectif le justifiant20. Protection de la santé. La mise à la retraite peut être motivée par le souci de préserver la santé de travailleurs ayant exercé pendant plusieurs années des fonctions pénibles21. La question se pose donc de savoir si ce motif peut constituer un but légitime22, ce qui n’est pas fixé précisément parmi les finalités invocables. Il n’existe qu’une simple liste indicative : une différence de traitement fondée sur l’âge peut notamment être justifiée par des objectifs légitimes de protection de la santé23 qui n’est pas expressément envisagée, mais cette absence est a priori sans conséquence, car l’énumération n’est pas exhaustive24. La pénibilité du travail effectué par les salariés fait précisément l’objet de dispositions légales, régulièrement amendées depuis la réforme des retraites intervenue en 200325. Les juges doivent rechercher « si l’objectif de protection de la santé des agents ayant accompli 15 ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion sur l’état de santé du salarié des travaux accomplis durant ses services actifs, peu importe la raison et le fondement invoqués, à charge pour l’autorité judiciaire d’en contrôler la réalité, y compris pour d’autres situations où la légitimité pourrait être invoquée ». Ce n’est qu’une fois cette première exigence justificative établie qu’il convient de s’intéresser à la condition tenant au caractère proportionné de la mesure adoptée. Le raisonnement déployé comporte donc deux étapes : l’adéquation de la mesure au but recherché et sa nécessité pour y parvenir.