Modalités du congé d’adoption

Un récent décret, pris pour application de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption1, entré en vigueur le 15 septembre 20232, vient d’apporter des précisions concernant les modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption3. La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté4. Cela invite à préciser les modalités et le régime juridique du congé d’adoption5 qui, pour ses modalités, est calqué sur celui du congé de maternité6.

Il y a lieu de s’interroger sur l’encadrement du licenciement lié au congé maternité (I), ainsi que sur les conditions d’octroi (II) et les effets (III) du congé d’adoption.

Il en résulte que la plupart des solutions jurisprudentielles dégagées en matière de protection de la maternité seront transposables en cas d’adoption, sauf celles qui n’existent qu’en raison de la situation physiologique de la femme enceinte7, ainsi des normes relatives à l’allaitement8, qui ne paraissent guère transposables en matière d’adoption. Le congé d’adoption suspend le contrat de travail et les parents salariés bénéficient, pendant la durée de cette suspension, de la protection contre le licenciement, sans que cela ne fasse obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée9. Les dispositions spécifiques à la protection de la maternité, qui sont transposables dans le cadre du congé d’adoption, ne privent pas la salariée du droit d’invoquer les dispositions qui limitent les causes de rupture du contrat à durée déterminée10. Le licenciement prononcé dans ces conditions est nul11, il ne prend effet qu’à la date à laquelle la période de protection12 prend fin, cette date fixant le point de départ du délai-congé13. Le licenciement pendant la période de protection caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser14.

I – Congé d’adoption et licenciement au cours du congé maternité

La réintégration de la salariée dont le licenciement est nul en raison d’une grossesse ou d’un congé maternité15 doit être ordonnée si elle le demande16. La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond17. Tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse est nul18 dès lors qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme19, et la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir sur la période entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier20. La période de protection suivant le congé maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée21.

Cette question n’a pas été évoquée pour le congé d’adoption mais il est logique d’y appliquer les mêmes règles. Mais si la période de protection suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie22. Pendant les 10 semaines suivant l’expiration de son congé de maternité, l’employeur peut rompre le contrat de travail d’une salariée pour une faute grave non liée à son état de grossesse même si elle est en arrêt maladie23.

Pour décider que le licenciement d’une salariée enceinte repose sur une faute grave24, les juges doivent avoir constaté que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas liés à son état de grossesse25. L’employeur peut licencier une salariée en état de grossesse en dehors des périodes de suspension26, seulement pour faute grave, mais l’absence de lien entre les manquements reprochés à la salariée et son état de grossesse doit être caractérisée par les juges du fond27.

Caractérise la faute grave la participation à des agissements frauduleux commis par un supérieur hiérarchique28. Le fait, en vue d’obtenir des prestations complémentaires, de compléter un document qui ne pouvait émaner que de l’employeur en y apposant un paraphe laissant croire que ce dernier l’avait signé29. En l’absence de faute grave, l’employeur ne peut invoquer l’impossibilité de maintenir le contrat qu’en justifiant de circonstances indépendantes du comportement de la salariée30.

Sur la base d’une logique que l’on éprouve quelques difficultés à trouver à la lecture du texte31, il est jugé que ces dispositions ne s’appliquent pas à la rupture du contrat pendant la période d’essai32. Mais si la résiliation du contrat de travail d’une salariée enceinte est possible pendant la période d’essai, c’est à condition qu’elle ne soit pas motivée par son état. Lorsque la salariée démontre que la rupture est intervenue en raison de sa grossesse pendant la période d’essai, elle a droit à des dommages et intérêts, mais elle ne peut prétendre au paiement des salaires33. Cela paraît transposable à une période d’essai à laquelle il est mis fin en raison de l’adoption.

La salariée en état de grossesse médicalement constatée peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d’indemnité de rupture34. Cette règle paraît également transposable en matière d’adoption.

On a renforcé l’alignement du congé d’adoption avec le congé de maternité en prévoyant que toute disposition figurant dans une convention ou un accord collectif de travail et comportant, en faveur des salariées en congé de maternité, un avantage lié à la naissance est de plein droit applicable aux salariés en congé d’adoption35. Ainsi, l’allongement de la durée du congé et/ou le maintien du salaire pendant le congé maternité s’appliquent au congé d’adoption, nonobstant le silence de la convention collective. Le licenciement d’un salarié est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l’intéressé envoie à son employeur une attestation justifiant l’arrivée dans son foyer d’un enfant placé en vue de son adoption, sauf si le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’adoption ou par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’adoption36. Il s’agit de la transposition à l’adoption de règles existant pour la maternité37. L’attestation est délivrée par l’autorité administrative ou par l’organisme autorisé pour l’adoption qui procède au placement. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’adoption ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’adoption.

Le délai de 15 jours court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée par la remise en main propre du recommandé38. En cas de licenciement notifié verbalement, c’est à compter de cette notification verbale – qui crée des difficultés de preuves – que commence à courir le délai fixé39. Le délai commence à courir à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée40 même dans des conditions irrégulières41. Le jour de la notification ne compte pas42. Lorsqu’une salariée notifie à l’employeur son état de grossesse, son licenciement doit être annulé et si l’employeur, à la suite de la notification, ne revient que tardivement sur sa décision de licencier, la salariée n’est pas tenue d’accepter la réintégration proposée et doit être indemnisée43. Dans cette hypothèse, la salariée a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité44.

Lorsqu’une salariée notifie à l’employeur qu’elle est en état de grossesse, son licenciement doit être annulé, l’employeur ne peut se contenter de suspendre les effets du licenciement45. Dans une situation où l’employeur n’avait pas aussitôt fait savoir à la salariée que son licenciement était annulé et que la salariée ne s’était pas désistée de son instance, sans une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée de poursuivre les relations de travail, le licenciement est nul46. L’envoi d’un certificat de grossesse dans les formes prévues ne s’applique qu’en cas de licenciement par l’employeur ignorant la grossesse47. Lorsqu’une salariée explique par son état de grossesse quatre mois d’absence injustifiée, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement, le licenciement est annulé et la faute grave ne peut être caractérisée48.

Lorsqu’une salariée notifie à l’employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance par l’employeur de cet état49.