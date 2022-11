Préjudice d’anxiété, encore un reflux

Les décisions rendues à propos du préjudice d’anxiété à la suite de l’exposition à l’amiante ou d’autres produits nocifs amène à s’interroger sur les préjudices d’anxiété déjà reconnus (1) ainsi que sur la prise en compte de préjudices d’anxiété à venir générés par une société de plus en plus angoissante (2).

Risque de licenciement. On peut bien sûr critiquer le principe même de l’indemnisation du préjudice d’anxiété en rappelant que le droit ne peut à lui seul compenser toutes les angoisses contemporaines 56 . Néanmoins, il est possible d’admettre qu’en plus de ces préjudices d’anxiété déjà reconnus, dans une société qui devient de plus en plus angoissante, de nouveaux préjudices d’anxiété pourraient faire leur apparition, et les victimes pourraient en demander l’indemnisation 57 .

En matière de vaccins contre l’hépatite B, la jurisprudence a admis que les producteurs avaient le devoir de mentionner sur la notice le risque de maladie démyélinisante, bien que ni ce risque, ni son absence de nocivité ne soient scientifiquement avérés 52 . On notera à ce propos une décision caractérisant l’anxiété au regard « de la nécessité d’une surveillance médicale stricte et régulière » 53 , car la question pourrait bien se poser pour les vaccins contre la Covid-19 54 .

On reste néanmoins à la recherche d’une définition claire et efficiente du préjudice d’anxiété qui est, par définition, un chef de préjudice éminemment subjectif 51 .

Ainsi, ont déjà été réparés le préjudice d’angoisse des porteurs d’une sonde cardiaque défectueuse 47 et le préjudice d’angoisse de personnes exposées à un agent pathogène ou à une situation anxiogène, faisant naître chez elles un grand sentiment d’inquiétude, des suites d’une exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) susceptible de provoquer un cancer du col de l’utérus ou du vagin 48 . On a aussi admis qu’un patient puisse prétendre à la réparation des troubles suite à un traitement prescrit dans des conditions fautives, dès lors que ce traitement n’a eu aucun effet bénéfique. De même pour la prise en charge inadéquate par un centre hospitalier qui a entraîné une augmentation notable du risque de récidive locale, avec l’allocation d’une réparation au titre d’un préjudice d’anxiété en lien avec un risque accru de récidive 49 . Fut également admise l’indemnisation de la victime du préjudice d’anxiété ayant conscience de sa contamination par une maladie grave, le VIH, des maladies nosocomiales ou la perspective d’autres maladies similaires implicitement admise par les décisions déjà rendues mais pas encore jugée faute d’être apparue et d’avoir pu donner lieu à un contentieux 50 .

La jurisprudence a reconnu déjà des préjudices d’anxiété 45 , en raison de l’exposition à des produits dangereux et ou en raison de certaines circonstances. Un inventaire non exhaustif et évolutif de ces causes de préjudices d’anxiété a tenté d’être établi 46 .

2 – L’anxiété dans une société angoissante

Aujourd’hui, le droit contemporain devient un outil au service des angoisses contemporaines58 et de prise en charge du dommage existentiel59. Le préjudice d’anxiété illustre que le droit peut, en restant dans les limites du raisonnable, atténuer la part d’angoisse.

On sait que pour être indemnisé, un préjudice doit être certain60, et l’on pourrait penser que l’anxiété n’a pas ce caractère. Néanmoins, il est admis qu’un risque même éventuel peut donner lieu à une indemnisation lorsqu’il induit l’existence d’un trouble constitutif d’un dommage61.

Il est possible de penser que l’anxiété ne constitue pas en elle-même une pathologie physique ou psychique, mais elle peut le devenir lorsqu’elle s’accompagne de troubles exacerbés, disproportionnés ou durables, ou se répercutant notablement sur la vie du patient62.

C’est peu dire que les enjeux financiers attachés à la réparation des préjudices d’anxiété subis par les travailleurs mettent le droit63 et les consciences en difficulté. Les moyens financiers n’étant pas mis, certains juges, d’eux-mêmes, s’octroyèrent la mission de trancher dans la masse des victimes, avérées ou potentielles, pour trouver des solutions permettant de réduire, voire de supprimer les réparations demandées.

Chlordécone, Covid et autres peut être. La reconnaissance des affections respiratoires aiguës causées par la Covid-1964 et des affections causées par contact avec la chlordécone dans les tableaux de maladie professionnelles65, mais dans des conditions restrictives augurant de nouvelles batailles judiciaires, pourraient bien aboutir à une jurisprudence identique à celle que l’on a déjà connue, source d’angoisse et de difficultés à se faire reconnaître un préjudice d’anxiété pour de nouvelles catégories de demandeurs qui peuvent trouver une lueur d’espoir dans une décision récente66. Cette décision, largement commentée, fait ressurgir discrètement, en filigrane, le débat sur le préjudice d’anxiété dans des situations qui pourraient être nombreuses.

Climat anxiogène dans l’entreprise. Les salariés, les membres du CSE et l’inspecteur du travail avaient mis en lumière dans l’entreprise un climat anxiogène résultant de la pandémie de Covid-19, dans un contexte de travail rendu plus difficile par le confinement et l’explosion des commandes. La prise en compte d’un préjudice d’anxiété n’était certes pas au cœur de ce litige mais n’en était pas totalement absente, puisque la décision mentionne l’absence de mesures en matière de risques psychosociaux. La question de l’indemnisation du préjudice d’anxiété pourrait donc ressurgir. Le risque de contracter le coronavirus et les craintes que la pandémie fait naître chez les travailleurs maintenus à leur poste de travail pendant les confinements et les mesures qui ont suivi le dernier confinement prises à la suite d’une pandémie toujours d’actualité, tracent le chemin des actions en réparation du préjudice d’anxiété67.

CMR et produits proches. La réparation du préjudice d’anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque, a été élargie68 aux personnes exposées à d’autres cancérogènes avérés, tels le benzène, les champs électromagnétiques, les vapeurs d’essence, les pesticides, etc.,69 dans des conditions qui sont de nature à permettre d’appréhender bien d’autres préjudices d’anxiété.

Si la qualification juridique de la Covid-19 paraît encore incertaine, même si sa reconnaissance comme maladie professionnelle70, bien que dans des conditions très restrictives, plaide en sens inverse, il ne semble pas entrer dans le cadre des substances nocives ou toxiques visées par la jurisprudence au titre des agents biologiques dangereux71. Cependant, des voix doctrinales semblent avoir donné des éléments justifiant une telle qualification72 : on peut se demander si une exposition à la Covid-19 serait susceptible de générer « un risque élevé de développer une pathologie grave » et, par ricochet, un préjudice d’anxiété. À cet égard, on remarquera que des juges, dans une décision qui n’est peut-être pas la dernière en ce sens73, ont désigné le virus sous le terme d’« agent biologique pathogène »74. Le ministère du Travail classe comme étant exposés au risque biologique les professionnels systématiquement exposés au risque de contamination de la Covid du fait de la nature de leur activité habituelle (professionnels de santé et de secours) et les travailleurs dont les tâches impliquent des contacts de moins d’un mètre avec les personnels contaminés75.

L’affaire IKEA76 a montré que l’arrivée de données de santé du salarié chez l’employeur sans consentement est loin d’être une hypothèse d’école tant certains responsables d’entreprises, notamment dans le cadre du télétravail mais pas seulement, ont tendance à considérer l’espionnage des salariés comme une pratique managériale normale77, contre laquelle des protections des salariés mériteraient d’être mise en place. Les lois d’urgence sanitaire et le passe sanitaire puis le passe vaccinal vont dans le sens inverse : il y a là de quoi inciter les employeurs et tous ceux qui, sans aucune légitimité, seraient tentés de s’intéresser d’un peu trop près à la santé du salarié et du citoyen, qui ne regarde que lui, à une grande prudence, ou de risquer des condamnations au titre du préjudice d’anxiété.

S’agissant d’une vaccination obligatoire, il a été prévu par la loi que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à cette vaccination serait assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales78, ce qui justifie l’existence de préjudices d’anxiété et l’indemnisation de victimes qui pourraient bien être très nombreuses.

Nous n’avons à ce jour connaissance que de peu de litiges en lien avec le préjudice d’anxiété résultant d’une exposition au coronavirus. Cela pourrait venir. Faute de prendre les mesures de prévention, les employeurs pourraient être exposés à une multiplication d’actions visant à faire constater des manquements à leur obligation de sécurité79. Il est difficile d’évaluer le risque financier pour les entreprises, voire l’état, si l’on suivait l’exemple du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante avec un fonds d’indemnisation des victimes du coronavirus, suite à des expositions de salariés ou autres victimes, d’autant plus qu’une telle pathologie est susceptible de se développer dans les prochaines décennies80.

Disparition possible de l’état de droit. La gestion de la Covid-19 par l’entrée dans un état d’urgence permanent81 et la lutte contre les libertés publiques82, malgré des paroles qui se veulent rassurantes83, font craindre à certains la disparition de l’état de droit84 sans que l’on sache encore si les juges accepteront d’indemniser le préjudice d’anxiété correspondant ni à qui cela incomberait.

Conclusion

Malgré tout, à l’heure actuelle, nous sommes encore loin des prévisions alarmistes émises par certains commentateurs il y a quelques années, qui craignaient une systématisation du préjudice d’anxiété85. Cela invite tout de même à réfléchir à l’avenir de la société : la présente décision paraît être un combat d’arrière-garde tant le préjudice d’anxiété est promis à un grand avenir.