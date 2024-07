Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et suspension de la prescription biennale

La procédure permet d’établir ou de contester l’accident du travail ce qui aura alors des conséquences en termes d’inopposabilité aux différentes aux parties concernées et d’indemnisation de la victime et de sa prise en charge.

Dès qu’un accident du travail se produit, le salarié comme l’employeur ont des obligations administratives à respecter, et notamment sa déclaration. Sont concernés les accidents survenus au temps et lieu de travail, mais des possibilités de contestations existent. Les formalités administratives démarrent la procédure d’établissement de l’accident du travail, le dispositif procédural commençant par une déclaration (1) suivie d’une instruction (2).

L’employeur doit déclarer l’accident de travail à la CPAM et peut formuler des remarques argumentées sur le caractère professionnel ou non de l’accident. Il se voit imposer un délai de dix jours francs qui court, soit à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration d’accident, soit à compter de la date de réception du double de la déclaration transmise par la caisse lorsqu’elle émane du salarié, pour émettre auprès de la caisse des réserves motivées 15 . L’organisme de sécurité sociale l’informera ensuite par courrier de la réception de la déclaration d’accident.

Désormais, la procédure de déclaration des accidents du travail fait la part belle à la dématérialisation 11 . Les obligations déclaratives sont allégées, ce qui se traduit essentiellement par la possibilité de recourir aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’envoi papier, c’est-à-dire une lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception, ne s’impose plus. La victime d’un accident du travail doit, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés dans la journée même où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures 12 , sans qu’aucune sanction ne soit attachée à cette obligation. Si aucune transmission de vive voix n’a été faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de travail, la victime doit déclarer le sinistre par tout moyen conférant date certaine de sa réception 13 . L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime, par tout moyen conférant date certaine à sa réception 14 , (mail, téléphone, SMS…), dans les 48 heures (jours ouvrés), tout accident dont il a eu connaissance. Les envois dématérialisés se feront principalement par courriels, mais aussi par le biais de la plateforme Net-entreprises.

2 – Instruction

À l’exception de son appréciation, seule la réception (à temps) des réserves de l’employeur oblige la caisse à engager des investigations. Lors de celles-ci, elle dispose d’un délai global de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle est en possession de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

La caisse de sécurité sociale adresse à la victime un accusé de réception de la déclaration formulée en précisant les délais à l’issue desquels il y a décision implicite de reconnaissance si elle n’a pas rendu sa décision16. Un système de reconnaissance implicite de l’accident après un temps d’instruction17 apparaît donc ainsi.

L’employeur devra, lui aussi, être informé des délais d’instruction et des conséquences de l’absence de réponse de la caisse. Celui-ci a un intérêt direct à agir afin de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie car la reconnaissance éventuelle de ce caractère professionnel aura des répercussions sur le taux des cotisations d’accident du travail à sa charge. Une circulaire18 recommande d’ailleurs que l’information du chef d’entreprise fasse l’objet d’une vigilance particulière. En effet, de plus en plus de contentieux s’appuient sur ce défaut d’information.

En matière d’accident du travail19, la CPAM dispose d’un délai d’instruction de 30 jours et d’un délai complémentaire de deux mois en cas de besoin, à condition d’en informer préalablement la victime ou ses ayants droit, ainsi que l’employeur, et de le notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les hypothèses de prolongation sont limitées aux nécessités d’examen ou d’enquête complémentaire20. Le point de départ du délai complémentaire correspond donc à la date d’envoi de la notification. En l’absence de décision de la caisse dans les délais prévus, éventuellement prolongés, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu21. Le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est notifié à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Le délai d’instruction court à compter de la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la déclaration d’accident22, soit à compter de la notification de la déclaration d’accident du travail par l’employeur ou son préposé23, soit à compter de la déclaration par la victime24. Durant la phase d’instruction, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident est adressé au salarié et à l’employeur dans les 30 jours francs suivant la réception de la déclaration d’accident du travail. Ils disposent chacun de 20 jours francs pour retourner celui-ci25.

Ils disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui seront annexées à ce dernier. En cas de dépassement de ce délai de dix jours, l’employeur et le salarié pourront toujours le consulter mais ne pourront plus faire d’observations.

La formulation de réserves par l’employeur est possible dès le début de la procédure et c’est le signe de sa volonté de contester et d’invoquer les possibilités d’inopposabilité ce qui, dans certains cas, peut aussi bénéficier à la victime.