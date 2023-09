Règles de protection renforcée des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Les SST (service de santé au travail) – maintenant devenus SPST (service de prévention et de santé au travail), ce qui met l’accent sur la prévention – avaient pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. S’y ajoute maintenant la mission de contribuer à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi21 ; ces règles ne sont vues par certains22 que comme une contrainte pour les entreprises23, alors qu’un travailleur en bonne santé est plus productif pour l’entreprise24, et qu’un milieu de travail sûr et salubre fait partie des principes et droits fondamentaux au travail25. Le service a aussi pour mission de veiller à la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte, le cas échéant, de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail26 –le télétravail n’étant guère un facteur d’exposition à des rayons ionisants.

La démarche qui doit être adoptée d’évaluation de prévention des risques professionnels liés à l’exposition aux rayonnements ionisants est la même que pour les autres risques mais elle présente des spécificités. Dans ce domaine aussi, au titre de son obligation de sécurité27, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.

Compte tenu de la gravité des effets, des précautions qui existaient déjà largement (A), pour la santé des travailleurs concernés28, ont donné lieu à un nouveau texte qui donne des précisions29 et actualisations, (B) qui tire les conséquences des modifications apportées par la loi pour améliorer la prévention en santé au travail30, en renforçant notamment les compétences des professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous l’autorité du médecin du travail et leur accès à SISERI.

Le texte adapte les modalités de formation et de délivrance du certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle au nouveau cadre de la formation professionnelle. Il réforme la certification des entreprises extérieures intervenant dans des zones présentant des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants dans le cadre de l’approche graduée.

Par ailleurs, il tient compte des observations de la Commission européenne sur la transposition de la directive concernant la continuité de service des experts en radioprotection et la formation des professionnels de santé au travail31.

A – Précautions déjà existantes

Certaines règles législatives32 et réglementaires33 actualisées34 régissent la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants. Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs35 exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus par le Code du travail36. Dans ce cadre, par exception aux dispositions pénales relatives au secret professionnel37, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l’employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous les éléments ou informations couverts par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l’exercice de ses missions38. La personne désignée par l’employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par le Code pénal39, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail.

La réglementation pour la protection des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements ionisants résulte, notamment, de la transposition de la directive Euratom n° 2013/5940, transposée41. Ces dispositions adoptent une approche globale, en réintroduisant les neuf principes généraux de prévention42 comme préalable à la gestion des risques liés aux rayonnements ionisants en milieu de travail, sans pour autant renier les principes fondateurs de la radioprotection (justification, optimisation, limitation). Cette réglementation a pour objectifs la protection de l’ensemble des catégories de travailleurs, mais également celle des personnels intervenant en situation d’urgence radiologique. Les textes fondamentaux portant sur la radioprotection sont regroupés au sein du Code du travail, du Code la santé publique43 et du Code de l’environnement44.

L’employeur doit agir pour supprimer ou réduire à leur minimum les risques résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, par la maîtrise du risque à la source, si possible dès la conception des lieux de travail, en incluant des mesures d’organisation du travail, d’information et de formation. Il faut privilégier la mise en place de mesures de protection collective et, en dernier ressort, recourir à des équipements de protection individuelle. Cela implique le respect de certaines règles.

1 – Exposition des travailleurs : valeurs limites d’exposition et niveau de référence Afin de prévenir l’apparition des effets, des valeurs limites d’exposition réglementaires pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont fixées45. Elles sont applicables aux travailleurs et aux employeurs susceptibles d’être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d’origine naturelle ou artificielle. Sont notamment concernés : la production, le traitement, la manipulation, le stockage, l’utilisation, l’entreposage, la détention, le transport de substances radioactives ;

la fabrication et l’exploitation d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;

l’exploitation d’aéronefs vis-à-vis du risque accru d’exposition aux rayonnements cosmiques ;

les activités susceptibles de mettre en œuvre de substances radioactives d’origine naturelle46 ;

les activités exercées dans des locaux et lieux de travail au sein desquels il existe un risque de dépassement du niveau de référence fixé pour la prévention du risque lié au radon47. Dans toutes les circonstances (hormis les situations d’urgence et les situations d’expositions durables), ces valeurs « absolues » sont des limites à ne pas dépasser : leur respect impératif est apprécié au vu des doses effectivement reçues par chaque travailleur. Ces limites réglementaires de dose ne s’appliquent pas aux expositions : résultant d’un niveau naturel de rayonnements dû à des radionucléides contenus dans l’organisme humain, au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol et aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;

subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;

des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d’un vol aérien ou spatial48. Lorsqu’un travailleur a subi une exposition qui dépasse les limites réglementaires, l’employeur, appuyé par le conseiller en radioprotection et le médecin du travail, doit immédiatement faire cesser l’exposition et appliquer l’ensemble des règles de gestion prévues.

2 – Évaluation des risques L’employeur a l’obligation d’évaluer les risques professionnels49. En matière de radioprotection, les risques sont : un risque d’exposition externe à des rayonnements ionisants ;

un risque de contamination externe ou interne par des substances radioactives ; À cette fin, l’employeur doit s’appuyer sur le salarié compétent ou le conseiller en radioprotection qu’il aura préalablement désigné, le cas échéant. D’autres risques peuvent être associés, et transcrits dans le document unique d’évaluation des risques50. Cette évaluation a notamment pour objectifs : d’identifier les valeurs limites d’exposition pertinentes au regard de la situation de travail ;

de déterminer les mesures et moyens de prévention devant être mis en œuvre. À cette fin, l’employeur prend notamment en considération : l’inventaire des sources de rayonnements ionisants, leur nature, le type et l’énergie des rayonnements ainsi que le niveau d’émission et, le cas échéant, les modes de dispersion éventuelle et d’incorporation des radionucléides ;

l’existence d’équipements de protection collective ;

les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou au travail effectué. L’employeur devra procéder à des mesurages visant à évaluer le niveau d’exposition externe et, le cas échéant, le niveau de la concentration de l’activité radioactive dans l’air ou la contamination surfacique sur le lieu de travail lorsque les résultats de l’évaluation documentaire mettent en évidence que l’exposition est susceptible d’atteindre ou de dépasser : 1 millisievert sur 12 mois consécutifs pour l’organisme entier ;

15 millisieverts sur 12 mois consécutifs pour le cristallin ;

50 millisieverts sur 12 mois consécutifs pour les extrémités et la peau (pour tout cm2 exposé) ;

300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle pour la concentration d’activité du radon dans l’air. Il est recommandé de procéder à ces mesurages lorsque sont identifiées des sources de rayonnements ionisants soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration51.

3 – Organisation de la radioprotection et critères de mise en œuvre L’employeur doit organiser de la radioprotection dès lors qu’au moins l’un des trois critères suivants est rempli52 : des travailleurs sont classés catégorie A ou B53 ;

au moins une zone a été délimitée54 ;

des vérifications initiales ou périodiques sont exigées55. L’organisation de la radioprotection repose notamment sur la désignation d’un conseiller en radioprotection. Conseiller en radioprotection Le conseiller en radioprotection assiste l’employeur dans l’organisation de la prévention, l’analyse des risques et la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention des risques dus aux rayonnements ionisants. Ce conseiller peut être : une personne physique salariée de l’établissement ou à défaut de l’entreprise, dénommée « personne compétente en radioprotection » ;

une personne morale, dénommée « organisme compétent en radioprotection ». Les employeurs ont ainsi la possibilité de retenir l’organisation la plus appropriée à leur activité. Le conseiller en radioprotection évalue les risques, conseille l’employeur dans la définition des mesures de prévention, réalise des vérifications périodiques, etc. Il exerce ses missions en lien avec le salarié compétent en prévention des risques professionnels. Il travaille en collaboration avec le médecin du travail qui peut lui communiquer sous certaines conditions des données dosimétriques soumises au secret médical.

4 – Mesures et moyens de prévention. Identification et délimitation des zones Il convient d’identifier les sources et les lieux de travail à l’intérieur desquels l’exposition des travailleurs est susceptible de dépasser les niveaux suivants : dose efficace de 0,08 millisievert par mois pour l’organisme entier ;

dose équivalente de 4 millisieverts par mois pour les extrémités ou la peau ;

dose efficace en lien avec l’exposition au radon de 6 millisieverts par an. L’évaluation des niveaux d’exposition retenus pour identifier ces zones est réalisée en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente (2 000 h par an ou 170 h par mois). Si les niveaux d’exposition pour le corps entier peuvent être dépassés, alors l’employeur délimite des zones. Si l’exposition des extrémités ou de la peau est susceptible de dépasser 4 mSv par mois, une zone d’extrémité doit être délimitée. Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants Les appareils mobiles et portables font l’objet de dispositions spécifiques. En revanche, s’ils sont utilisés couramment dans un même local ou utilisés à poste fixe, ils sont à considérer comme des installations fixes et sont donc soumis à la réglementation correspondante. Pour les appareils délivrant une dose efficace à un mètre de la source supérieure à 2,5 μSv intégrés sur une heure, une « zone d’opération » doit être délimitée. Le niveau de dose maximum à la limite de la zone d’opération est de 25 μSv intégrés sur une heure, la délimitation de la zone d’opération n’est pas requise lorsque son rayon est inférieur à 1 m. Tant que l’appareil est en place, l’opérateur signale la zone d’opération de façon visible et continue au moyen d’un trisecteur radiologique apposé sur les accès. Conditions d’accès L’accès à une zone délimitée est réservé aux travailleurs ayant reçu une autorisation de l’employeur. Le classement en catégorie A ou B des travailleurs sur la base des résultats de l’évaluation individuelle de l’exposition liée aux rayonnements ionisants vaut autorisation. L’accès d’un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l’objet d’une autorisation individuelle délivrée par l’employeur. Pour la zone contrôlée rouge, cet accès est exceptionnel et doit faire l’objet d’un enregistrement nominatif à chaque entrée. Signalisation Les sources de rayonnements ionisants utilisées doivent être signalées y compris lors du transport. L’affichage doit être remis à jour périodiquement : il rappelle notamment les risques d’exposition externe, et éventuellement interne, les consignes de travail adaptées à la nature de l’exposition et aux opérations envisagées ainsi que les consignes en cas d’urgence. Les limites de la zone contrôlée ou de la zone surveillée doivent être correctement matérialisées et signalées. La signalisation des zones délimitées est établie à partir du schéma de base normalisé56. Contrainte de dose et dosimétrie opérationnelle L’employeur définit, au préalable, des contraintes de dose individuelles pour toute activité réalisée en zone contrôlée, zone d’extrémités ou zone d’opération. Le dosimètre opérationnel est un dosimètre actif à lecture directe. En mesurant la dose individuelle en temps réel, il permet d’adapter les mesures d’optimisation par référence à la contrainte de dose. Il est pourvu d’alarmes sonores et visuelles, qui doivent être activées lors de toute utilisation. Le rôle du préventeur est de prévenir ou de limiter les risques d’atteintes à la santé et à la sécurité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Il agit le plus en amont possible, pour empêcher la survenue d’événements dangereux susceptibles d’entraîner des effets nocifs pour la santé et/ou la sécurité. Pour cela, il peut : mettre en place des processus de travail sûrs ;

agir sur les risques « résiduels », en prévoyant des mesures complémentaires de protection collective, organisationnelles et individuelles, qui vont limiter les expositions. Dans le cas particulier de la radioprotection, le préventeur peut agir selon les cas sur plusieurs points, en tenant compte de l’existence d’un risque d’exposition interne et/ou externe, notamment : mise en œuvre d’autres procédés de travail n’exposant pas ou entraînant une exposition moindre ;

choix d’équipements de travail appropriés et, compte tenu du travail à effectuer, émettant des niveaux de rayonnements ionisants moins élevés ;

mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l’émission de rayonnements ionisants des équipements de travail ;

modification de la conception et de l’agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l’exposition aux rayonnements ionisants ;

amélioration de l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d’entrée du radon, ou du renouvellement d’air des locaux ;

choix d’une organisation du travail visant à réduire la durée et l’intensité des expositions, notamment au moyen du contrôle des accès aux zones délimitées ;

maintenance des équipements de travail et vérifications de l’efficacité des moyens de prévention ;

information et formation des travailleurs sur les risques et les moyens mis en œuvre pour s’en protéger. Tous ces éléments doivent être pris en considération dès la conception des lieux et situations de travail. Vérification de l’efficacité des moyens de prévention L’employeur est tenu de procéder à des vérifications de l’efficacité des moyens de prévention portant à la fois sur les sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, les instruments de radioprotection et sur l’aménagement des locaux de travail. Vérifications initiales des équipements de travail et des lieux de travail Lors de leur mise en service dans l’établissement et à l’issue de toute modification importante susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur doit procéder à une vérification initiale des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants, en vue de s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues. Pour les équipements de travail présentant un risque particulier, cette vérification initiale doit être renouvelée selon une périodicité définie par arrêté. L’employeur doit vérifier l’intégrité des sources radioactives scellées lorsqu’elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail. Ces vérifications techniques initiales sont confiées à des organismes accrédités, dont l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Elles doivent être réalisées lors de la mise en service des installations et à l’issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail. Ces vérifications sont effectuées dans les zones délimitées par l’employeur. Vérifications périodiques Les vérifications périodiques des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants, ainsi que les vérifications portant sur l’intégrité des sources radioactives scellées lorsqu’elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail, sont pour leur part réalisées par le conseiller en radioprotection. Leur objectif est de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Vérification lors de la remise en service après maintenance La vérification lors d’une remise en service est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Elle est réalisée après toute opération de maintenance dans les mêmes conditions que la vérification périodique. Vérifications de l’instrumentation en radioprotection Sont concernés par les vérifications les instruments ou dispositifs de mesurage, fixes ou mobiles, ainsi que les dosimètres opérationnels.

5 – Conditions d’emploi des travailleurs et évaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants Une évaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants doit être réalisée avant l’affectation à un poste de travail. Cette évaluation a pour but d’estimer la dose efficace et les doses équivalentes que le travailleur est susceptible de recevoir sur les 12 mois consécutifs à venir. Elle tient compte de l’ensemble des tâches exposant aux rayonnements ionisants, de la variabilité des pratiques, des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail et des expositions potentielles en résultant. Les résultats de cette évaluation permettent de définir les modalités de classement, de formation et de suivi du travailleur. Classement des travailleurs Les travailleurs exposés sont classés en deux catégories. Ce classement est fait par l’employeur sur la base des résultats de l’évaluation individuelle préalable. Sont classés en catégorie A, les travailleurs susceptibles de recevoir sur 12 mois consécutifs : une dose efficace supérieure à 6 mSv ;

et/ou une dose équivalente supérieure à 150 mSv pour la peau et/ou les extrémités. Sont classés en catégorie B tous les autres travailleurs susceptibles de recevoir sur 12 mois consécutifs : une dose efficace supérieure à 1 mSv ;

et/ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv pour le cristallin et/ou à 50 mSv pour la peau et/ou les extrémités57. L’employeur doit recueillir l’avis du médecin du travail sur le classement et l’actualiser au regard, notamment, de l’avis d’aptitude médicale du salarié, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l’exposition des travailleurs. Les travailleurs bénéficient d’une surveillance dosimétrique individuelle adaptée au mode d’exposition. Les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans sont exclus des travaux impliquant un classement en catégorie A. Information et formation des travailleurs Les travailleurs disposant d’une surveillance dosimétrique individuelle reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques renouvelée au moins tous les trois ans. Les travailleurs non classés accédant à une zone délimitée doivent recevoir une information appropriée qui porte, notamment, sur : les caractéristiques des rayonnements ionisants ;

les effets sur la santé pouvant résulter d’une exposition aux rayonnements ionisants ;

les mesures prises en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;

les conditions d’accès aux zones délimitées ;

la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident.

6 – Suivi de l’état de santé des travailleurs Tous les travailleurs classés doivent bénéficier d’un suivi individuel renforcé (SIR) de leur état de santé qui comprend un examen médical d’aptitude d’embauche effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation au poste. Pour les travailleurs classés en catégorie A, l’examen médical d’aptitude doit être renouvelé chaque année. Pour les travailleurs classés en catégorie B, le renouvellement de l’examen médical d’aptitude est déterminé par le médecin du travail selon une périodicité qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail, donnant lieu à une attestation de suivi. Surveillance dosimétrique de l’exposition individuelle des travailleurs L’objectif de la surveillance de l’exposition individuelle des travailleurs est de s’assurer que les valeurs limites réglementaires pertinentes eu égard aux conditions de travail ne sont pas dépassées. Elle permet de mettre en évidence tout écart entre la dose reçue et les résultats de l’évaluation individuelle préalable. La surveillance dosimétrique individuelle concerne les travailleurs classés ainsi que ceux dont l’exposition liée au radon est susceptible de dépasser 6 mSv/an. Surveillance de l’exposition externe La surveillance de l’exposition externe des travailleurs classés se fait à l’aide de dosimètres à lecture différée (passifs) qui est individuel et nominatif et son ergonomie est conçue pour occasionner le moins de gêne possible au travailleur. Il est porté sous les équipements de protection individuelle lorsque ceux-ci sont mis en œuvre : à la poitrine ou, en cas d’impossibilité, à la ceinture, pour l’évaluation de la dose « corps entier » ;

au plus près de l’organe ou du tissu exposé, pour l’évaluation des doses équivalentes (extrémités, peau, cristallin). La durée du port est définie par l’employeur et ne peut excéder trois mois. Surveillance de l’exposition interne La surveillance de l’exposition interne repose sur des examens mettant en œuvre plusieurs techniques de mesures : l’anthroporadiométrie consiste à mesurer directement à l’extérieur du corps les rayonnements X et ɣ des radionucléides incorporés ;

l’analyse radiotoxicologique consiste à mesurer la radioactivité éliminée dans les urines et les selles, et ainsi à calculer la quantité de radionucléides contenus dans l’organisme. Ces examens sont prescrits par le médecin du travail. Ils peuvent être réalisés dans le cadre d’une surveillance de routine.

7 – Modalités d’accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle La nature des informations accessibles dépend de la fonction. Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l’objet. Il peut à cet égard en demander la communication au médecin du travail ou à l’IRSN. Il peut également solliciter le conseiller en radioprotection pour ce qui concerne les résultats auxquels ce dernier a accès58. Le médecin du travail a accès aux résultats de la surveillance dosimétrique de chaque travailleur dont il assure le suivi de l’état de santé. Sous sa responsabilité, il peut communiquer au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l’exposition professionnelle et strictement utile à la prévention. Ont également accès à ces résultats, en cas de décès ou d’incapacité, les ayants droit59. Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n’excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l’employeur, à la dose efficace reçue ainsi qu’aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle liée à l’exposition externe ou à l’exposition au radon. Lorsqu’il constate que l’une des doses estimées dans le cadre de l’évaluation individuelle préalable de l’exposition aux rayonnements ionisants ou l’une des contraintes de dose est susceptible d’être atteinte ou dépassée, le conseiller en radioprotection doit en informer l’employeur. L’employeur ou, selon le cas, le responsable de l’organisme compétent en radioprotection doit assurer la confidentialité, vis-à-vis des tiers, des données nominatives auxquelles les conseillers en radioprotection ont accès et doit mettre à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour qu’ils puissent respecter les exigences liées au secret professionnel60. Les agents de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les inspecteurs de la radioprotection et les agents des services de prévention des Carsat ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu’aux résultats de la dosimétrie liée à l’exposition externe ou à l’exposition au radon61. Au moins une fois par an, l’employeur doit présenter au comité social et économique (CSE) un bilan statistique de la surveillance de l’exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs62.

8 – Centralisation des données par SISERI Le système SISERI a pour but de centraliser, de consolider et de conserver l’ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique. Ces données sont accessibles, sous certaines conditions, aux médecins du travail et conseillers en radioprotection63.