Réparation des préjudices nés du harcèlement moral

II – Réparation des préjudices autres que celui du licenciement, préjudices fondés sur des faits de harcèlement moral

C’est le sens de la présente décision que de réparer l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, qui n’exclut pas la réparation d’autres préjudices nés de la situation mais différents du licenciement nul, laissant ainsi la porte ouverte à la réparation d’autres préjudices causés par d’autres causes que le licenciement30 et la possibilité de cumul entre ces réparations. C’est sur le fondement du droit civil31 et de la réparation des dommages nés de l’exécution du contrat de travail que les salariés pourront être dédommagés du préjudice que leur a causé le harcèlement moral dont ils ont été victimes de la part de leur employeur même en l’absence de nullité du licenciement. L’existence d’un préjudice est ainsi un élément constant de toute action en responsabilité32. Le préjudice doit être certain et direct, ce qui ne fait pas de doute quand celui-ci est actuel parce que d’ores et déjà réalisé33. Ceci donne un rôle important au juge au regard des dommages réparables et de leur identification et réparation34. Identifier le dommage, c’est savoir reconnaître ce qui, juridiquement, constitue une perte indemnisable. Le principe de réparation intégrale a des conséquences pour l’indemnisation du harcèlement moral que l’employeur fait subir au salarié car, même en l’absence de licenciement, la réparation intégrale a pour objet de replacer la victime, autant qu’il est possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. Ceci amène à se pencher sur l’étendue de la réparation du dommage subi par le salarié dans l’entreprise (A) et l’éventuel cumul d’autres indemnités (B) avec la réparation du préjudice causé par un licenciement nul.

A – Étendue de la réparation Même avec quelques aménagements nécessaires pour tenir compte des spécificités de la relation de travail, l’étendue de la réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi par le salarié dans l’entreprise relève largement des principes généraux de la responsabilité civile35. La réparation doit être intégrale mais ne doit pas être symbolique36, le juge est souverain pour chiffrer l’indemnisation, dont le montant n’a d’autre limite que celle du préjudice. L’indemnisation n’est jamais qu’un moyen par lequel la victime accomplira le principe de réparation en usant librement de l’indemnité. Le préjudice d’anxiété du salarié victime de harcèlement moral et exposé au risque de licenciement est réparable37. Le harcèlement moral amène souvent des situations de souffrance morale liée aux conditions de travail dont le droit se préoccupe38, cela est assez récent, en ne l’abordant que par le biais du harcèlement moral, de l’accident du travail, et de la maladie professionnelle. De grands progrès restent cependant à faire, d’où l’intérêt de la présente décision qui prend en compte la souffrance dans le cadre de l’exécution du contrat de travail en acceptant l’indemnisation. La question peut parfois trouver des solutions après coup, comme ici, mais éventuellement, ce qui est plus rare, pendant le cours de l’exécution du contrat. Dans un tel cas, rapporter la preuve et mettre en œuvre les procédures judiciaires possibles risquera de s’avérer difficile et loin d’être sans risque pour le salarié exposé à des mesures de rétorsion de la part de l’employeur. Le biais de la protection contre le harcèlement moral peut être une solution, au moins partielle, et à condition que les juges n’hésitent pas à accorder des dommages et intérêts suffisamment importants pour être à la hauteur du dommage subi même si cela leur donne aussi un caractère de peine privée39. La situation de harcèlement est de nature à produire différents préjudices et pose alors la question de leurs indemnisations et du cumul.