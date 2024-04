Requalification d’un CDD à temps partiel en CDI à temps plein et étendue de l’exécution provisoire du jugement

Sans exécution, le jugement n’est qu’un chiffon de papier4. Dans une requalification de contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), cette affirmation est incontestable car le jugement modifie la nature de la relation de travail et transforme la situation des parties. Comme le rappelle le présent arrêt, la décision de requalification d’un CDD en CDI est exécutoire de plein droit5. Du seul fait de cette décision, l’employeur perd le droit de se prévaloir du terme du CDD.

L’exécution d’une décision de juridiction doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable »6. La Cour de cassation en conclut que lorsqu’une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l’arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle7. Bien entendu, cela suppose que le jugement ait été notifié aux parties avant le terme du CDD, fondement que le présent arrêt transpose à la requalification d’un temps partiel en temps plein. Le salarié peut se prévaloir de la règle du procès équitable pour s’opposer à la décision de l’employeur d’ignorer le jugement. La solution étant fondée sur la violation d’une liberté fondamentale8, les juges prononcent la nullité de la rupture du contrat de travail, ce qui permet au salarié d’être à l’abri des mesures de rétorsion de l’employeur lorsqu’il agit en justice contre lui9. Cela s’inscrit dans une démarche qui cherche à obtenir l’exécution des jugements (A), spécialement celle de leur exécution provisoire (B).

La réforme a eu pour objectif de renforcer le droit à l’exécution du jugement dans un délai raisonnable consacré comme un attribut du procès équitable 23 , qui a été constitutionnalisé 24 . Ceci garantit le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif, qui comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelle, de revaloriser la décision de première instance – qui ainsi dispose de la force exécutoire immédiatement –, et d’éviter les appels faits dans le seul but de retarder l’exécution des condamnations. Mais pour prendre en compte les intérêts de la partie condamnée et lui permettre d’assurer sa défense, la réforme a prévu des exceptions, et a réglementé la possibilité de demander au juge d’appel un arrêt de l’exécution provisoire. Ce nouveau dispositif est applicable depuis le 1er janvier 2020 aux jugements rendus à l’issue d’une instance introduite devant une juridiction du premier degré.

Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions, il lui appartient d’en fixer le sens 19 . Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu’il constate, ni le fondement du titre dont l’exécution est poursuivie 20 .

L’efficacité du jugement passe par son exécution. Il y a lieu de distinguer les conditions de l’exécution des jugements 10 des conditions de leur exécution provisoire 11 . On discerne l’exécution 12 , l’exécution provisoire de droit 13 , l’exécution provisoire facultative 14 (que le juge peut ordonner dans certains cas), et leurs dispositions communes 15 .

B – Exécution provisoire – généralités

L’exécution provisoire25 des jugements est originellement un mécanisme permettant de surmonter l’effet suspensif de l’appel. C’est la faculté accordée à la partie gagnante de poursuivre, à ses risques et périls, l’exécution immédiate de la décision judiciaire malgré l’effet suspensif de la voie de recours ouverte26. L’exécution provisoire est régie par des principes (1) et des particularités (2).

De nombreux changements ont été opérés quant au régime de l’exécution provisoire27. Si la dichotomie entre exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative est maintenue, la réforme consacre pleinement l’exécution provisoire de droit comme un principe. Au surplus, elle insère une nouvelle condition pour l’obtention de l’arrêt de l’exécution provisoire en appel : le moyen sérieux d’annulation ou de réformation.

L’exécution provisoire, à l’origine28 critiquée pour sa rigidité, a été modifiée. Le juge, sur demande d’une partie, était autorisé à la prononcer si elle était justifiée par l’urgence ou le péril en la demeure29. Ces deux conditions originelles mettaient en évidence son caractère exceptionnel et son but, qui était d’éviter que la partie créancière ne souffre d’un retard dans l’exécution au nom de l’effet suspensif des voies de recours. Diverses réformes ont par la suite modifié le régime de l’exécution provisoire : elle ne semblerait plus, contrairement au droit antérieur, être une dérogation à l’effet suspensif de l’appel30 ; un principe d’exécution provisoire de droit est consacré, sauf si la loi ou la décision elle-même n’en décide autrement31. Pour autant, le législateur a décidé de conserver la dichotomie entre exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative : dorénavant, l’exécution provisoire de droit est le principe.

Il existe cependant des décisions dont l’exécution provisoire n’est pas de droit. En tout état de cause, le créancier qui demandera l’exécution provisoire facultative le fera à ses risques et périls32. Quant à l’exécution provisoire des jugements, le législateur a récemment décidé d’en modifier les règles applicables.

1 – Principes de l’exécution provisoire L’exécution provisoire peut présenter alternativement trois caractères : obligatoire, facultative ou interdite33. À chacun de ces trois caractères correspond un domaine particulier. L’exécution provisoire34 de droit est automatiquement attachée à la décision judiciaire par le seul effet de la loi35. Il y a renvoi aux exceptions issues de lois spéciales36 en vertu desquelles le juge peut parfois écarter l’exécution de droit. Si le jugement est exécutoire indépendamment de la volonté des parties ou du juge, l’exécution provisoire sera qualifiée de plein droit37. Elle est automatique. Si, antérieurement au décret38, le législateur dressait une liste des décisions soumises à l’exécution provisoire de droit, il devra désormais dresser une liste de celles qui n’y seront pas assujetties. Le juge a maintenant le pouvoir d’écarter cette exécution provisoire de droit si elle apparaît incompatible avec la nature de l’affaire, sauf pour les ordonnances de référé39, pour les mesures provisoires et conservatoires prises au cours de l’instance et pour les provisions accordées au créancier par le juge de la mise en état. Pour l’exécution provisoire facultative, le juge peut, d’office, ou à la demande de l’une des parties, prononcer l’exécution provisoire facultative de la décision de première instance. Trois conditions cumulatives doivent être respectées. L’exécution provisoire doit : • être nécessaire ; • être compatible avec la nature de l’affaire, • et ne pas être interdite par la loi. L’urgence ou le péril en la demeure restent des éléments pris en compte, mais ne sont plus les seuls. Le juge devra aussi déterminer si l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire. Il s’agit d’une notion objective qui subira un contrôle indirect par les juges. L’exécution provisoire facultative devra être demandée avant l’ordonnance de clôture de la mise en état, sous peine d’une irrecevabilité prononcée d’office pour dépôt de conclusions tardives40. L’exécution provisoire peut être interdite. Si les cas d’exécution provisoire de droit et d’exécution provisoire facultative ont été sujets à une expansion, tel n’est pas le cas pour l’exécution provisoire interdite, le domaine de celle-ci reste en effet résiduel41. Pour éviter des situations irréversibles en cas d’exécution d’une décision ultérieurement annulée ou infirmée, l’exécution provisoire de droit est exclue dans de nombreuses matières relevant de l’état des personnes, considérées par la loi comme incompatibles avec une exécution immédiate : décisions relatives aux prénoms42 ; statuant sur les demandes de rectification et d’annulation des actes d’état civil43 ; modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil44 ; déclaration d’absence45 ; filiation et aux subsides46 ; adoption47. Les décisions du juge aux affaires familiales (JAF) qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent48. Il s’agit donc d’une situation d’exécution provisoire facultative que la partie intéressée doit solliciter, ou que le juge peut prononcer d’office. Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises au titre de la médiation familiale, sauf violences sur l’époux ou sur l’enfant, ou emprise manifeste alléguées, les modalités de la résidence séparée des époux, la jouissance du logement et du mobilier du ménage, remise des vêtements et objets personnels, provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, ou pour désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire, ou un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial49, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le droit commun s’applique devant la nécessité de conférer à ces décisions une efficacité immédiate. Pour les dispositions relatives à l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales, « l’ordonnance est exécutoire à moins que le juge n’en dispose autrement »50. Dans ce cas, la condition d’incompatibilité avec la nature de l’affaire n’est pas applicable, et le JAF peut, dans le silence du texte, apprécier l’opportunité d’écarter l’exécution provisoire de droit, en fonction des circonstances de l’espèce. Des points communs existent. Pour assurer l’équilibre des intérêts des parties51, le législateur a mis en place des garde-fous. Il apparaît que leurs droits fondamentaux semblent garantis dès lors que l’exécution provisoire reste sous le contrôle du juge52. Ainsi, pour préserver le retour au statu quo ante en cas d’infirmation du jugement, la constitution d’une garantie peut être imposée53, et les juges d’appel peuvent arrêter l’exécution provisoire. Pour ce faire, il est nécessaire, de caractériser la présence de conséquences manifestement excessives, envisagées du côté du créancier, incapable de rembourser en cas d’infirmation du jugement, ou du côté du débiteur, qui ne peut exécuter54. Un recours dit « défense à exécution provisoire », qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, peut être intenté devant le premier président de la cour d’appel. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à deux conditions cumulatives, qui sont le moyen sérieux d’annulation ou de réformation55 et la présence de conséquences manifestement excessives. Des recours existent donc pour permettre l’arrêt de l’exécution provisoire56. L’exécution provisoire peut être arrêtée en cas d’appel, l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond57. Il doit être apprécié au regard des effets de l’exécution provisoire pour le débiteur, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier58. Il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel d’apprécier le bien-fondé du jugement ayant ordonné l’exécution provisoire59. L’intégration du moyen sérieux d’annulation ou de réformation est bienvenue. Le débiteur doit convaincre la juridiction d’une chance sérieuse de réformation du jugement60. La réforme a ainsi intégré une condition objective à la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire. La régularité juridique du jugement sera donc prise en compte. Il est légitime d’arrêter l’exécution d’une décision manifestement infondée, et inutile de retarder celle d’un jugement inattaquable, quelles qu’en soient les conséquences, puisqu’elles sont inéluctables61. Le premier président ne tranchera pas le fond de l’affaire, il mesurera seulement un risque 62. Le refus partiel d’une exécution immédiate des jugements est possible. L’effet suspensif de l’appel semble être remis en cause, étant donné que toutes les décisions de première instance, par principe, sont exécutoires de droit. Cependant, les juges peuvent réinstaurer cet effet suspensif de l’appel en refusant l’exécution provisoire de droit dans la décision elle-même. La décision qui est exécutoire par provision ne fait qu’anticiper la décision finale. Dès lors, en cas de réformation, il est nécessaire de revenir au statu quo ante d’indemniser la victime du préjudice résultant de l’exécution, car exécuter un arrêt d’appel (décision définitive) ne peut donner lieu à réparation, même en cas de cassation, puisque ce n’est pas une faute63. L’exécution est commandée par la loi, elle peut dans certains cas entraîner une impossibilité de revenir au statu quo ante, par exemple lorsque la décision de première instance, infirmée en appel, a ordonné l’expulsion du locataire, alors que le bailleur a déjà reloué le bien à la suite de l’exécution immédiate. En cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi et qu’elle risque d’avoir pour le débiteur des conséquences manifestement excessives64. Le premier président n’a pas à rechercher si le juge a commis une erreur de droit65 et ne peut pas s’appuyer sur des motifs relatifs au bien-fondé de la décision attaquée66 ou sur un moyen tiré du fond du droit67. L’exécution provisoire de droit peut être arrêtée par le premier président de la cour d’appel en cas de violation manifeste du principe du contradictoire68 ou de celui qui prévoit que le juge tranche le litige, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables69. Le principe de l’exécution de droit à titre provisoire a une portée générale néanmoins limitée. Toutes les décisions de première instance bénéficient de l’exécution de droit à titre provisoire70. Celle-ci peut donc être poursuivie jusqu’à son terme, sauf en ce qui concerne la saisie immobilière71. Mais elle est poursuivie aux risques du créancier72, ce qui signifie qu’il devra rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié73. En revanche, s’agissant du préjudice subi par des tiers, le droit commun de la responsabilité s’applique74. Mais l’exécution immédiate de certaines décisions pourrait entraîner un préjudice irrémédiable en cas d’infirmation ou d’annulation ultérieure de la décision, et la loi a prévu des exceptions au principe, en permettant au juge lui-même d’écarter cette exécution de droit.