Suspensions et dérogations au repos hebdomadaire à l’occasion des Jeux olympiques 2024

Avec une démarche qui n’a rien de nouveau, dans une optique déjà vue à l’occasion du Covid-191 consistant à modifier le droit du travail pour faire face à une situation d’exception2, la perspective de l’arrivée à Paris des Jeux olympiques (JO) est l’occasion de la mise en place de dérogation au repos dominical, dans un texte dont la brièveté (I) augure des difficultés d’application (II).

Les possibilités de dérogation ou de suspension du repos dominical3 sont si nombreuses que la règle est phagocytée par les exceptions4, ce qui amène à des contentieux5 liés aux tensions entre le droit individuel et la défense de l’intérêt collectif, à des oppositions relatives à la recherche du maintien des droits des salariés face au pouvoir des employeurs et peut créer des distorsions de concurrence inacceptables et incompréhensibles pour les salariés et les clients eux-mêmes6.

I – Brièveté

Les Jeux olympiques de 2024 seront l’occasion d’une nouvelle exception à la règle en permettant la suspension temporaire du repos hebdomadaire pendant la période allant du 18 juillet 2024 au 14 août 20247, pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux ainsi que pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des JO. Logiquement, une telle énumération devrait être considérée comme exhaustive et ne pouvant donc être étendue à d’autres entreprises, secteurs ou activités mais il n’est pas certains que cela soit interprété de cette manière par les parties prenantes, qui pourraient bien chercher à en faire valoir une interprétation très extensive8.

Classiquement, l’entrée en vigueur est fixée au lendemain de sa publication, c‘est-à-dire le 24 novembre, mais cela n’a de sens que pour ceux qui voudraient préparer dès maintenant la mise en œuvre de mesures qui ne pourront avoir lieu qu’à compter du 18 juillet 2024, situation qui devrait être exceptionnelle.

La dérogation au repos hebdomadaire prévue pour certains types d’établissements9 connaissant un surcroît extraordinaire de travail est temporairement étendue aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail « pour les besoins de captation, de transmission, de diffusion et de retransmission des compétitions organisées dans le cadre des Jeux olympiques de 2024 ainsi que pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux olympiques, dans le cadre des Jeux olympiques de 202410 » : formule qui aurait demandé à être plus précise quant aux bénéficiaires et aux conditions des activités envisagées.

Une norme qui pourrait bien aller beaucoup plus loin que son apparente brièveté prévoit que le repos hebdomadaire peut être suspendu11 dans les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail, formule non définie avec précision dans le texte qui instaure la dérogation12.

Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le paiement est majoré de 25 % à 50 %13 en l’absence de dispositions conventionnelles14. Cela peut aussi faire l’objet de dispositions conventionnelles, dans ce cas une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : « 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % »15.

Elles « sont imputées sur le crédit d’heures supplémentaires prévu par les décrets d’application des dispositions relatives à la durée du travail »16.

Un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu est accordé aux salariés concernés17 immédiatement après la période mentionnée, qui correspond aux Jeux olympiques18.

Les publics concernés sont les employeurs et salariés des entreprises participant à l’organisation des JO.

On sait que le repos hebdomadaire19, en principe dominical20 – mais les exceptions et dérogations sont nombreuses21 –, reste le principe22, néanmoins, dans certaines industries traitant des matières périssables, ce qui, normalement, sauf quelques exceptions très restreintes (par exemple fourniture de denrées alimentaires), ne devrait pas concerner les entreprises travaillant dans le cadre des JO, ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six23.

Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d’heures supplémentaires prévu par les décrets d’application des dispositions relatives à la durée du travail24.