Télétravail : vers un rétropédalage des entreprises ?

Le télétravail, nécessairement mis en place par accord entre le salarié et l’employeur, ne peut être supprimé que par accord des parties.

Depuis la fin de la crise sanitaire, on observe une tendance de plus en plus marquée chez certaines entreprises à revenir sur les accords de télétravail mis en place pendant la pandémie. Le retour en arrière sur le télétravail semble être un phénomène croissant dans les entreprises françaises comme dans les entreprises étrangères. Mais comment revient-on légalement sur le télétravail accordé aux salariés ?

Pour rappel, hors circonstances exceptionnelles permettant à l’employeur d’imposer le télétravail au salarié sans son accord, le télétravail peut être mis en place de trois manières différentes (C. trav., art. L. 1222-9) :

• principalement par accord collectif après avis du CSE (comité social et économique), s’il en existe un dans l’entreprise ;

• à défaut d’accord collectif, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur, après avis du CSE, s’il existe dans l’entreprise ;

• et, à défaut d’accord collectif ou de charte, par un accord formalisé par tout moyen entre l’employeur et le salarié. Dans ce dernier cas, l’accord des parties est généralement formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.

I – Un nécessaire accord des parties pour la mise en place du télétravail En dehors de circonstances exceptionnelles, telles qu’une pandémie, le télétravail revêt un caractère volontaire. Dès lors, l’employeur ne peut pas imposer à un salarié travaillant dans l’entreprise de le faire depuis son domicile. Mais, si l’employeur ne peut pas imposer le télétravail régulier ou occasionnel à un salarié, l’inverse est tout aussi vrai : un salarié ne peut pas s’autoproclamer télétravailleur ! L’accord préalable de son employeur s’impose à lui. Les juges considèrent ainsi, par exemple, qu’un salarié ne peut pas se prétendre télétravailleur au motif qu’il manquerait d’espace sur son lieu de travail et qu’il doit consacrer une pièce de son domicile à son activité professionnelle. Un accord entre l’employeur et le salarié s’impose pour qu’une situation puisse caractériser le télétravail et permette, le cas échéant, de solliciter des remboursements de frais à ce titre. Dans un arrêt rendu le 17 février 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation, un contrôleur URSSAF critiquait la seule mise à disposition d’un bureau partagé avec ses collègues sur son lieu de travail, qui ne lui permettait pas d’y installer durablement ses dossiers, d’y amener sa documentation technique et le reste de ses affaires. Ceci le contraignait à consacrer une pièce de son domicile à son activité professionnelle. Dans ces circonstances, le salarié s’estimait être en situation de télétravail, ce qui justifiait à son sens, le remboursement des frais causés par cette activité à son domicile. Le salarié n’a cependant pas obtenu gain de cause auprès des juges. En l’absence de tout accord avec l’employeur, sa situation ne pouvait en effet pas caractériser le télétravail et le salarié n’était donc pas en mesure de se prévaloir de la législation relative au télétravail pour solliciter le remboursement des frais qu’il avait engagés au titre de cette activité1.

II – Un nécessaire accord des parties pour la suppression du télétravail Trois ans après la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’engouement des employeurs semble être retombé et nombreux sont ceux à vouloir rappeler leurs salariés au bureau. Tout récemment, le géant américain Amazon a adressé un mail d’avertissement demandant aux salariés présents moins de trois jours par semaine sur site de bien vouloir réintégrer les locaux, ce qui a immédiatement conduit à un débrayage des salariés concernés. C’est également Elon Musk, directeur général de Tesla Inc, qui intimait, en 2023, à ses salariés, de manière abrupte, un retour rapide au bureau dans une note indiquant : « Toute personne qui souhaite faire du travail à distance doit être au bureau pour un minimum (et je dis bien un minimum) de 40 heures par semaine ou quitter Tesla ». De manière plus modérée, plusieurs grandes entreprises françaises ont récemment fait parler d’elles en réduisant ou supprimant les possibilités de télétravail. On pense notamment à BNP Paribas dans le secteur bancaire qui a été, en sortie de crise sanitaire, l’une des premières à annoncer un retour progressif au bureau dès 2022, limitant le télétravail à un jour par semaine pour la majorité de ses salariés. L’Oréal, Vinci, Publicis, Orange, TF1, entre autres, revoient également leurs accords conclus pendant la crise sanitaire, en limitant le recours au télétravail. D’autres, cherchant à rétablir le travail sur site mais sans revenir à la formule d’avant, envisagent une solution palliative, peut-être plus viable comme la mise en place de la semaine de quatre jours. Renégociation des accords collectifs avec les partenaires sociaux, révision des contrats de travail individuels et modification des clauses relatives au télétravail, incitations au retour en présentiel moyennant une amélioration des espaces de travail ou l’organisation d’évènements d’équipe, encouragement au retour volontaire des salariés, directives managériales imposant un retour au bureau sous peine de sanctions, sont autant de solutions différentes choisies par les entreprises pour un retour en arrière… Mais quoi qu’il en soit, le retour au télétravail ne peut pas se faire du jour au lendemain et doit respecter un certain formalisme. L’employeur ne peut pas revenir unilatéralement sur le télétravail mis en place d’un commun accord.

III – Si le télétravail a été mis en place par accord collectif ou charte L’accord collectif ou la charte mettant en place le télétravail, qui contient un certain nombre de clauses obligatoires, doit nécessairement mentionner les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. L’accord ou la charte doit ainsi intégrer une clause de réversibilité précisant les conditions dans lesquelles un salarié qui effectue un ou plusieurs jours de télétravail par semaine peut revenir à un travail au sein des locaux de l’entreprise : circonstances, conditions, délai de prévenance, formalisme, etc. L’employeur qui entend revenir sur le télétravail accordé à ses salariés est dès lors tenu de respecter les dispositions de la clause de réversibilité incluse dans l’accord négocié avec les partenaires sociaux ou la charte de mise en place. Par ailleurs, l’employeur qui entend réviser l’accord sur le télétravail doit respecter les conditions de révision prévues par l’accord et engager une renégociation. Celui qui souhaite modifier une charte peut le faire mais uniquement après consultation du CSE s’il existe dans l’entreprise.