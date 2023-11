La Seine-et-Marne tournée vers les mobilités de demain

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Seine-et-Marne a participé le 17 octobre 2023 à la première édition des Rencontres de Roissy Meaux Aéropôle, un événement axé sur l’hydrogène et les nouvelles énergies révolutionnant les mobilités futures. L’objectif de cette rencontre, organisée conjointement par l’aéroport de Roissy Meaux Aéropôle, le groupe ADP et France Hydrogène, était de rassembler des décideurs et des experts pour discuter de l’avenir des transports dans le contexte actuel de décarbonation.

L’hydrogène est considéré comme l’un des défis majeurs de la décarbonation et représente une opportunité de développement économique prometteuse, selon Jean-Charles Herrenschmidt, président de la CCI Seine-et-Marne. Cette dernière compte parmi les acteurs impliqués dans cet élan collectif sur le territoire de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, initié par Jean-François Copé et ses équipes.

Lors de cette première édition des Rencontres de Roissy Meaux Aéropôle, de nombreuses personnalités engagées ont participé, dont Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que Guillaume Faury, directeur général d’Airbus.

L’un des axes de travail soulignés lors de cette rencontre est la nécessité de collaborer entre les industriels énergéticiens et les territoires pour produire à grande échelle des carburants durables et synthétiques en attendant une production d’hydrogène suffisante. Jean-Charles Herrenschmidt a rappelé que l’ère de l’énergie décarbonée était engagée et qu’il restait beaucoup de travail à faire d’ici 2035 et 2050.

Pour plus de détails sur l’évènement, voir le site de la CCI Seine-et-Marne.