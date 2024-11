Faute de déclaration préalable pour un changement de destination sans travaux, il y a faute

On pourrait s’interroger sur l’utilisation par la Cour de cassation (§ 9) de l’expression « habitation pérenne », qui n’est pas utilisée par les juges du fond. Néanmoins, il faut surtout relever que la Cour de cassation relève l’emploi erroné du terme « usage » au lieu de « destination » par la cour d’appel (A), erreur terminologique qui semble être excusée (B).

A – L’erreur terminologique soulevée par la Cour de cassation

Une erreur terminologique reconnue. En reconnaissant que la cour d’appel a bien commis une erreur quant à l’emploi des termes, la Cour de cassation relève une signification différente du terme « usage » et du terme « destination ».

Une différence ténue mais existante. Certains lexiques définissent la destination comme « une norme d’usage »8, et certains auteurs se demandent si la destination de fait ne serait pas l’usage effectif de la chose quand la destination de droit serait la destination autorisée9. La distinction n’est donc pas si évidente.

La destination est une notion qui relève du droit de l’urbanisme. Cinq destinations et vingt sous-destinations10 sont possibles. Le changement de destination concerne uniquement le bien indépendamment de la personne du propriétaire. Il s’agit alors d’un « procédé technique original d’utilisation des biens qui consiste à soumettre ceux-ci à un usage précis, en prenant en considération (…) l’exploitation des biens indépendamment des intérêts d’une personne déterminée (affectation réelle) »11. L’usage, quant à lui, est défini comme l’« utilisation d’une chose »12 et est régi par le Code de la construction et de l’habitation. Il correspond factuellement à l’utilisation faite du bien. Le changement d’usage est personnel à l’individu utilisant le bien.

On sait que l’usage des lieux doit être conforme à la destination13. En l’espèce, la destination de l’immeuble était alors bien selon la législation de l’urbanisme dans la destination « commerce et activités de services », sous-catégorie « hôtels ». L’usage qui avait été fait du bien était bien conforme à sa destination. Mais user comme habitation pérenne d’un bien qui n’a pas pour destination la catégorie « habitation » n’est pas conforme au Code de l’urbanisme. Monsieur G pouvait parfaitement changer l’usage du bien, mais encore lui aurait-il fallu changer de destination. De la destination du bien dépend l’usage personnel que l’on en fait. C’est bien à ce titre que l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un « local est réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage (…) [et que les] locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ». Si monsieur G avait fait une déclaration préalable de changement de destination sur sa construction existante, et cela même sans travaux, le Code de la construction et de l’habitation lui aurait permis le changement d’usage14.

Une erreur insuffisante à justifier la censure. Le prévenu avait donc bien raison. Les juges du fond se sont référés à tort à l’usage de l’immeuble. Or, cette erreur de terminologie ne suffit pas à elle-même à faire tomber la condamnation de monsieur G. Prenant ainsi appui sur l’article 593 du Code de procédure pénale, qui précise que sont nuls les arrêts et jugements qui ne « contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif », la Cour de cassation énonce que l’arrêt de la cour d’appel est régulier en la forme en dépit de l’erreur terminologique, car les motifs entraînant la condamnation de monsieur G étaient suffisants et ont ici permis à la Cour de cassation d’exercer son pouvoir de contrôle du respect de la loi. Néanmoins, si la Cour de cassation note une erreur sur l’emploi des termes, sa solution laisse à penser que cette erreur est excusée.