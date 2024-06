La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt »

Droit privé et droit public. Malgré la supériorité normative du plan de prévention des risques naturels prévisibles (B), ce dernier n’a pas été méconnu par le propriétaire du fonds servant (A).

Notion de « servitude d’utilité publique ». On s’accorde pour reconnaître que les servitudes d’utilité publique peuvent être définies comme « des servitudes administratives (…) affectant les conditions d’utilisation des sols et qui grèvent une propriété en raison de son emplacement ou de son élévation pour satisfaire des impératifs d’intérêt général » 10 . Elle se déclinent en deux catégories. La réglementation urbanistique génère des servitudes d’utilité publique qui constituent des limitations à la propriété privée. Par ailleurs, il existe des servitudes d’utilité publique générées par des textes tels que le Code de l’environnement et que l’on appelle par exemple les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou technologiques. Ces derniers ont pour finalité la sécurité publique.

B – Les plans de prévention des risques prévisibles s’imposent aux plans locaux d’urbanisme et a fortiori aux règles de droit privé

Finalité des plans de prévention des risques prévisibles (PPRP). On sait que les PPRP ont en effet pour objectif la protection des populations, si bien que la sécurité des habitants l’emporte notamment sur la propriété privée. En zone couverte par le plan de prévention des risques naturels, il faut respecter les prescriptions imposées par le PPRP. En l’espèce, il a été constaté que la nouvelle assiette de la servitude litigieuse datant de 2017 comporte une pente de plus de 20 % et qu’elle n’est donc pas conforme aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels. Si tel avait été le cas, le transfert de l’assiette de la servitude aurait été refusé au nom du principe de sécurité et de prévention. Dans le même ordre d’idées, les juges, pour savoir s’il y a atteinte à la proportionnalité des mesures, ont recours au contrôle de proportionnalité. Ainsi, la Cour de cassation a jugé ainsi : « Ayant retenu qu’il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’inondation et d’éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’ordonner la démolition. Par ces motifs, Rejette le pourvoi »12.

Contrôle de proportionnalité en matière d’assiette d’une servitude de passage. Pour savoir si l’ingérence est disproportionnée, il convient de mettre en balance les intérêts en présence. Il faut souligner que, dans l’arrêt de la Cour de cassation13, l’atteinte est portée à l’assiette d’une servitude de passage bénéficiant au fonds dominant. La démolition est la seule mesure de nature à permettre au titulaire du droit de passage de recouvrer la plénitude de ses prérogatives, tant et si bien que l’ingérence qui en résulte n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit au respect du domicile de l’occupant, qui est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Appréhendant la nécessité d’opérer un contrôle de proportionnalité, la haute cour infléchit sa jurisprudence, mais se pose en creux et de manière problématique la question du caractère obligationnel de la servitude de passage. En effet, la doctrine spécialisée s’accorde à reconnaître que, « concernant les servitudes, il ne s’agit pas de pouvoir, mais d’obligation »14 et de souligner que, « par conséquent, le fonds servant ne peut être considéré comme un fonds asservi »15.

Conclusion : retour sur la sanction de la violation de l’article 701 du Code civil. Ainsi qu’a pu l’écrire Georges Ripert : « Une loi mal rédigée n’en est pas moins une loi »16. Pour autant, il a fallu un débat doctrinal pour dégager le sens exact de l’article 701 du Code civil. En effet, aucune sanction particulière n’est prévueaudit article, si bien que deux courants doctrinaux s’opposèrent sur la nature de la sanction à appliquer. L’un, fidèle à la tradition protectrice de l’action pétitoire tendant à protéger un droit réel, estime que la démolition est la solution adéquate17.L’autre s’appuie sur l’allocation de dommages-intérêts au propriétaire du fonds dominant18. Même si les juges du fond ont été sensibles à cette dernière théorie, force est de constater que la haute juridiction a depuis de longues années jugé que la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé19. En somme, la jurisprudence de la Cour de cassation a plutôt fait montre d’une certaine continuité en matière de déplacement unilatéral de l’assiette d’une servitude de passage. Cette décision soulève, néanmoins, une question particulièrement sensible qui mérite d’être signalée. C’est la question des dommages et intérêts au profit du propriétaire du fonds dominant. Gageons que la haute juridiction va désormais être sensibilisée à la nécessité de prendre en compte cette alternative à la démolition de la construction dans les décisions à venir.