L’exploitation de la centrale thermique de Provence au prisme de la gestion durable des forêts

À l’instar d’autres grands projets visant la production d’énergies renouvelables24, l’exploitation de la centrale thermique de Gardanne se situe au cœur de contestations à l’origine d’un contentieux mettant en lumière ses effets négatifs potentiels sur la biodiversité (A). Son combat n’en est pas moins celui de l’État qui entend lever tous les verrous des projets répondant à une finalité d’intérêt général aux fins d’indépendance énergétique (B).

A – Présentation contextuelle de l’affaire : faits et procédures

Implantée sur près de 73 hectares répartis sur les communes de Meyreuil et Gardanne, la centrale thermique de Provence comprenait à l’origine 5 unités de production d’électricité25 fonctionnant principalement au charbon et coke de pétrole. Répondant à l’appel d’offres CRE4 lancé en juillet 2010 par la Commission de régulation de l’énergie aux exploitants d’installations de production d’électricité, la société nationale d’électricité et de thermique (E.ON), opérateur de la centrale au moment des faits26, s’engagea27 dans un projet de reconversion visant à exploiter la tranche 4 de la centrale en utilisant de la biomasse28 à partir d’un turbo-alternateur d’une puissance électrique de 150 MW. Ce dernier ayant été retenu dans le cadre de ladite procédure, elle en obtient l’autorisation par arrêté ministériel du 29 février 201229, au titre des articles L. 311-1 et L. 311-5 du Code de l’énergie. Les activités projetées relevant également du régime de l’autorisation des installations classées30, le préfet des Bouches-du Rhône lui délivra, par arrêté du 29 novembre 2012, l’autorisation lui permettant de poursuivre l’exploitation de ses installations et d’exploiter la biomasse sur la tranche n° 4 mais également de créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale, une aire de stockage de bois bruts, un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine et des convoyeurs. Conformément au cahier des charges, l’unité biomasse devait pouvoir fonctionner sur une base de 7 500 heures par an, la consommation annuelle de biocombustibles ayant été estimée à plus de 820 000 tonnes.

Afin de garantir la traçabilité des ressources nécessaires au fonctionnement de la tranche 4, un plan d’approvisionnement en bois établi sur deux périodes31 avait été joint au dossier d’autorisation. Son périmètre géographique avait été envisagé sur trois rayons : 100 km, 250 km et 400 km autour de la centrale. Était prévu pour alimenter la centrale un mix composé de granulés de bois, de plaquettes forestières, de déchets verts et de bois de récupération32 en provenance « de forêts exploitées durablement ou bien de la récupération de déchets verts provenant de l’entretien des espaces verts ou de l’arboriculture ou aussi de l’entretien des forêts pour la défense contre les incendies »33. L’importation de combustibles de catégorie 534, soit la biomasse issue de forêt et obtenue sous la forme de plaquettes forestières, devait cesser après 202435. L’usage des combustibles fossiles était quant à lui restreint au charbon cendreux en complément et au gaz naturel et au fioul lourd au démarrage et en soutien.

Un recours en annulation ayant été formé par de nombreuses associations, syndicats et communautés de communes, le tribunal administratif de Marseille prononça l’annulation de l’arrêté préfectoral par un jugement36 du 8 juin 2017. Son raisonnement s’appuyait notamment sur les lacunes substantielles de l’étude d’impact fournie en 2011. Dès lors que le fonctionnement de la centrale amenait à consommer au moins 25 % des ressources forestières locales disponibles, ladite étude aurait dû comporter une « analyse des incidences des prélèvements de bois (…) sur les sites et les paysages et sur les milieux naturels et les équilibres biologiques »37.

À l’aune de l’article R. 811-15 du Code de justice administrative et sur la demande de la société Uniper France Power, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie de l’affaire, prononça le sursis à exécution dudit jugement dans un arrêt du 1er juin 201838. Elle considéra que, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés devant elle à l’encontre du jugement contesté étaient de nature à en justifier l’annulation. C’est précisément ce qu’elle en conclut dans un arrêt en date du 24 décembre 202039, comme l’y invitait le rapporteur public René Chanon dans ses conclusions40. Elle se limita à la seule annulation de l’article 4.3.9. de l’arrêté litigieux « en tant seulement qu’il fixe les valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous »41 et réforma le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait totalement annulé cet arrêté.

Les associations requérantes s’étant pourvues en cassation, le Conseil d’État considéra, dans sa décision du 27 mars 2023, que la cour administrative d’appel de Marseille avait entaché son arrêt d’erreur de droit dès lors qu’elle avait jugé que « l’étude d’impact n’avait pas à analyser les effets sur l’environnement du plan d’approvisionnement en bois de la centrale »42. Confirmant ainsi l’appréciation faite par les premiers juges du fond, la haute juridiction, en reconnaissant l’insuffisance de l’étude d’impact de la centrale, ne pouvait que conclure à l’annulation de l’autorisation litigieuse.