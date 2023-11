Notaires de France : situation de la conjoncture immobilière à fin août 2023

Les Notaires de France ont publié leur dernière note de conjoncture immobilière.

Volumes. À fin août 2023, le volume des transactions de logements anciens en France (hors Mayotte) atteint 955 000 transactions, sur un an.

Depuis l’automne 2022, les baisses du volume annuel de ventes s’intensifient progressivement : de 3 % à fin juillet 2022, à 6 % en janvier 2023, pour dépasser 10 % depuis avril 2023.

La baisse du volume de ventes atteint désormais 16,6 % sur un an.

Les notaires constatent beaucoup de refus de prêt, mettant de nombreux projets à l’arrêt. En toute hypothèse, l’année devrait se terminer aux alentours des 900 000 transactions.

Prix des logements anciens. Après avoir résisté jusqu’en juillet 2023 (- 0,2 % sur un an), les prix ont diminué en France métropolitaine de 1 % sur un an en août 2023, pour la première fois depuis fin 2015. Cette baisse s’accélérerait dans les mois suivants pour atteindre 3 % sur un an en novembre 2023 et serait légèrement plus importante pour les maisons anciennes (- 3,2 %) que pour les appartements (- 2,7 %).

Et dans le neuf ? Le marché immobilier dans son ensemble subit une période de contraction dans lequel celui du neuf n’est pas épargné. Il faut se réjouir d’une prolongation du PTZ jusqu’en 2027, avec une augmentation du plafond de la somme maximale à 100 000 € et des conditions de ressources, ainsi qu’un élargissement du périmètre à 210 communes supplémentaires. Mais son champ d’application semble loin de satisfaire les acteurs du bâtiment, qui notent d’une part l’exclusion de la maison individuelle (au regard particulièrement de la lutte contre l’artificialisation des sols), mais surtout le resserrement du PTZ sur les achats d’appartements neufs en zone tendue ou d’un logement ancien avec travaux en zone non tendue, excluant de facto les zones rurales.

Pour télécharger l’analyse du marché immobilier au 2e trimestre 2023 : La note de conjoncture immobilière N°61

Sources :