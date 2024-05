Caducité de la promesse synallagmatique de bail à construction du fait de l’expiration du délai de réitération de l’acte en la forme authentique

La promesse de bail à construction ne devient caduque que du fait de l’expiration du délai convenu entre les parties pour réitérer l’acte en la forme authentique.

Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, no 22-19977

Caducité et bail à construction. Dans le cas d’espèce1, la commune X s’est engagée à consentir à la société GHM, sous certaines conditions suspensives, un bail à construction d’une durée de 99 ans, pour la construction d’un hôtel. Par avenant du 20 avril 2011, les parties ont décidé que le bail devrait être réitéré en la forme authentique au plus tard le 20 avril 2014, à peine de caducité. Elles ont également stipulé une condition suspensive d’obtention d’un prêt au bénéfice de la société Dunotel, substituée à la société GHM. Par avenant du 2 mai 2013, la commune et la société Dunotel sont convenues que la condition suspensive d’obtention d’un prêt devrait être réalisée dans un délai de 18 mois à compter de cet acte et dans un délai de 6 mois après l’obtention d’une décision judiciaire de dernière instance devenue définitive rejetant les recours à l’encontre du permis de construire du 7 décembre 2010. Il a également été stipulé que les autres conditions de l’acte du 20 avril 2011 demeuraient inchangées. La commune s’étant prévalue de la caducité de la promesse de bail, faute de réitération au 20 avril 2014, la société Dunotel l’a assignée en exécution forcée et dommages-intérêts. La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que : « La cour d’appel a constaté que, selon la convention des parties, la promesse de bail serait caduque à défaut de réitération de l’acte en la forme authentique dans un délai de trente-six mois courant à compter du 20 avril 2011. (…) Elle a également constaté que la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt pouvait être levée jusqu’à six mois après l’obtention d’une décision judiciaire de dernière instance devenue définitive rejetant les recours à l’encontre du permis de construire et que, le délai n’étant pas expiré le 20 avril 2014, seule cette condition restait à lever à cette date. (…) N’ayant constaté la défaillance d’aucune condition suspensive dans les délais assortissant ces conditions, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la promesse de bail n’était devenue caduque que du fait de l’expiration du délai convenu entre les parties pour réitérer l’acte en la forme authentique, abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche ».

Application du droit de superficie au bail à construction. On enseigne traditionnellement que « le bail à construction est une figure originale en ce qu’il ne permet pas seulement au preneur de jouir de la chose d’autrui (celle du bailleur). Il comporte un droit de superficie qui permet d’expliquer l’autorisation de construire sur un sol qui n’est pas le sien et d’accéder à la propriété des constructions pendant la durée du bail. En cela, le bail à construction déroge au mécanisme de l’accession immobilière tel qu’il est prévu dans le Code civil. On sait qu’en principe, les constructions appartiennent au propriétaire du sol car la propriété du sol s’étend à tout ce qu’il incorpore »2.

Notion de « caducité ». On sait qu’il convient de distinguer la nullité de la caducité. Selon l’article 1186 du Code civil,un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. À l’inverse, l’article 1178 du Code civil précise qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé3.

Droit des obligations et bail à construction. Les parties à un bail à construction avaient-elles considéré que la réitération de l’acte en la forme authentique est un élément constitutif de leur consentement ? Si la non-réalisation de la condition suspensive entraînant la caducité de la promesse du bail à construction n’a pas été retenue (I), en revanche, la caducité de la promesse de bail à construction du seul fait de l’expiration du délai convenu pour réitérer l’acte en la forme authentique a été jugée valable par la Cour de cassation (II).