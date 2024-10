Dans le 94, Edilink anticipe la révolution numérique sur le marché des syndics de copropriété

Beaucoup de syndics l’ignorent encore, mais une révolution numérique est en marche dans le domaine de la gestion de copropriété. Depuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, plus besoin de consentement préalable pour envoyer des notifications par voie électronique : une simple adresse e-mail valide suffit. Pour les syndics, cela représente un gain considérable de temps et d’argent. Les entreprises auxquelles des syndics font le choix de sous-traiter l’envoi de notifications doivent elles aussi se réinventer. Michael Assor et Jonathan Zerbit, les Saint-Mauriens cofondateurs de la société Edilink, l’ont bien compris. Entretien.