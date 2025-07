Le droit d’agir en justice du syndicat en copropriété touristique à l’épreuve de la subrogation des copropriétaires

La restauration des principes fondamentaux du droit de la copropriété face aux dérives prétoriennes liées au régime touristique. Face à l’erreur d’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation rétablit avec clarté les principes directeurs du droit de la copropriété. Elle affirme que, même dans le contexte particulier des résidences de tourisme, le syndicat des copropriétaires demeure seul habilité à agir en réparation des dommages affectant les parties communes, sans que des stipulations contractuelles individuelles puissent venir restreindre cette faculté. Cette réaffirmation passe d’abord par une lecture rigoureuse des textes fondateurs du droit de la copropriété, qui consacrent l’autonomie procédurale du syndicat (A), avant de s’étendre au rejet de toute tentative de dérogation fondée sur les spécificités du régime touristique, que la Cour refuse d’ériger en obstacle à l’exercice des droits du syndicat (B).

A – La réaffirmation de l’autonomie procédurale du syndicat à la lumière des textes de référence

Application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. En censurant la décision des juges du fond, la Cour de cassation ne se contente pas de sanctionner une erreur d’interprétation. Elle opère un véritable retour aux sources du droit de la copropriété en réaffirmant, avec une netteté bienvenue, l’autonomie procédurale du syndicat, autonomie consacrée par les textes fondateurs du régime, et en particulier par l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de cette disposition, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre certains copropriétaires, chaque fois qu’il s’agit de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. On rappellera que le syndic, traditionnellement, est présenté comme le mandataire du syndicat des copropriétaires. L’une des caractéristiques du contrat de syndic réside dans le fait qu’il s’engage à exécuter les missions particulières que lui confiera le syndicat mais également les missions spéciales dont il dispose en vertu de la loi ou du décret12. Conformément à cette analyse, le lien qui unit le syndic au syndicat serait donc de nature contractuelle, et résulterait du contrat de mandat. Le contenu du mandat donné au syndic de copropriété pour ester en justice s’est modifié par la volonté des juges et celle du législateur13. Pour autant, cette évolution prétorienne et législative n’a jamais remis en cause le principe fondamental selon lequel la prérogative d’ester en justice, lorsqu’elle concerne la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, relève du droit propre du syndicat. Cette prérogative, dont l’origine textuelle est claire, ne souffre d’aucune dérogation implicite, et ne peut être écartée sur le fondement d’aménagements contractuels conclus individuellement par les copropriétaires. La loi de 1965 a ainsi conféré au syndicat une personnalité juridique propre, assortie d’une capacité d’action autonome, destinée à lui permettre d’assurer la conservation de l’immeuble et la défense des intérêts collectifs, au premier rang desquels figure la réparation des dommages affectant les parties communes. On ne peut que citer un auteur qui a magistralement résumé la controverse doctrinale opposant les partisans et les adversaires des théories de la fiction et de la réalité. En effet, d’après François Vinckel : « Selon la théorie de la fiction inspirée par Pothier14, seul le législateur peut concéder à des groupements une personnalité artificielle, afin de les faire participer au commerce juridique à côté des individus ; toute fiction relevant d’une interprétation stricte, la capacité de la personne morale ne peut être étendue au-delà des indications textuelles. Ensuite de la dénonciation des fictions par Gény15, la théorie de la réalité considère au contraire que certains groupements jouissent par nature de la personnalité, dès lors qu’ils expriment un intérêt collectif ; le juge reconnaît l’existence de chaque personne morale et dégage sa capacité selon le but qu’elle poursuit. D’une conception organique, cette dernière thèse a évolué vers une acception purement technique de la réalité des êtres moraux, soutenue par Michoud et Trotabas16 »17. Même si les réformes du 24 juillet 1966 et du 4 janvier 1978 semblaient avoir consacré la théorie de la fiction, en subordonnant la personnification des sociétés à une immatriculation18, il n’en demeure pas moins vrai que le syndicat des copropriétaires, jusqu’à la loi ALUR19, existait de plein droit sans formalités20. Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, le législateur a instauré un registre pour faciliter la connaissance sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir les dysfonctionnements21.

Espèces. L’arrêt analysé s’inscrit donc dans une jurisprudence constante selon laquelle le syndicat est recevable à agir seul contre les constructeurs et leurs assureurs pour les désordres affectant les parties communes, même en l’absence de mandat des copropriétaires ou de clause spécifique à cet effet. Peu important, à cet égard, que les copropriétaires aient conclu individuellement des baux commerciaux contenant une clause de subrogation : ces stipulations ne sauraient ni déléguer ni retirer une compétence que la loi attribue directement au syndicat. Ainsi, la Cour de cassation, dans les arrêts rapportés, rappelle avec force l’intangibilité du droit d’action du syndicat, dès lors que sont en cause les parties communes de l’immeuble, c’est-à-dire le cœur même de la gestion collective. En présence de désordres affectant ces éléments, le syndicat est non seulement habilité, mais le seul compétent pour agir, l’intérêt collectif primant sur les arrangements individuels.

Sauvegarde de l’intérêt collectif en matière de désordres affectant les parties communes. Les deux décisions jumelles rapportées22 illustrent parfaitement la manière dont le droit d’action du syndicat constitue le prolongement naturel de l’intérêt collectif, dès lors qu’il s’agit de désordres affectant les parties communes de l’immeuble. Dans ces deux affaires, les syndicats de copropriétaires avaient assigné en référé expertise l’assureur dommages-ouvrage ainsi que les constructeurs et leurs assureurs, à raison de désordres portant sur des éléments structurels de l’immeuble – notamment les escaliers de secours et les portes-neige en toiture. Les juges du fond avaient déclaré ces actions irrecevables, en estimant que les copropriétaires, par le biais des baux commerciaux qu’ils avaient chacun conclus avec l’exploitant touristique, avaient transféré à ce dernier, par voie de subrogation, l’ensemble de leurs droits d’action au titre des garanties légales de construction. La Cour de cassation censure avec fermeté cette analyse, en affirmant que ni l’exigence d’un exploitant unique posée par l’article D. 321-2 du Code du tourisme, ni la clause de subrogation insérée dans les baux ne peuvent avoir pour effet de priver le syndicat de sa qualité à agir en justice contre les constructeurs et leurs assureurs, dès lors que sont en cause des désordres affectant les parties communes. Par ces décisions, la haute juridiction réaffirme avec force le rôle institutionnel du syndicat : il n’est pas le réceptacle des intérêts privés des copropriétaires, mais l’organe de représentation d’un intérêt collectif indivisible, attaché à l’immeuble lui-même. Le fondement de cette capacité réside dans l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dont la Cour fait une application stricte. Elle rappelle que l’action en réparation des désordres relevant des parties communes dépasse la sphère contractuelle et ne saurait être entravée par des stipulations conclues entre un copropriétaire et un tiers. La sauvegarde de l’intérêt collectif constitue ici une ligne de partage fondamentale : elle autorise le syndicat à agir même en l’absence de mandat, y compris lorsque des conventions individuelles semblent conférer à un tiers des droits concurrents. Les clauses de subrogation ne peuvent donc pas, en droit, vider de sa substance l’action autonome du syndicat, car elles n’ont d’effet qu’inter partes. Ces arrêts s’inscrivent dans une constance jurisprudentielle tendant à sanctuariser le droit propre d’agir du syndicat représenté par le syndic de copropriété pour la préservation de l’immeuble23, et rappellent que les intérêts de la collectivité des copropriétaires ne se diluent pas dans les logiques contractuelles individuelles, fussent-elles généralisées dans un cadre touristique.