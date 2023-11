Le ravalement d’une façade d’un immeuble en copropriété doit être exécuté dans son ensemble afin de respecter l’harmonie et l’unité de style

Clause d’harmonie et la théorie de l’indissociabilité. À défaut de clause du règlement de copropriété le prévoyant (A), la résolution adoptant les travaux sur les parties privatives n’était que la conséquence nécessaire de la résolution adoptant les travaux de ravalement de l’immeuble (B).

Espèce. Au cas d’espèce, les juges du fond ont affirmé que « les travaux relatifs au ravalement, comportant des interventions sur ces persiennes, garde-corps, croisées et bow-windows doivent être exécutés dans leur ensemble afin de respecter l’harmonie des façades [devant] être homogène et éviter d’y porter atteinte », et que la décision devait être prise par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (jugement, p. 2 et 3 ; arrêt p. 4).

Clause d’harmonie, ou clause d’unité de style. Bien souvent le règlement de copropriété liste les parties privatives qui devront faire l’objet de mesures d’ensemble décidées par l’assemblée générale des copropriétaires 2 . La clause d’harmonie a été validée par la Cour de cassation depuis fort longtemps. Comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui considère que « sur la répartition des travaux de réfection des garde-corps [, l]e règlement de copropriété prévoit que les garde-corps constituent des parties privatives. Toutefois, l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 permet au règlement de copropriété d’apporter des restrictions aux droits des copropriétaires, à condition qu’elles soient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères et sa situation ». L’article 10 du règlement prévoit que si les copropriétaires doivent maintenir en bon état les parties visibles de l’extérieur, « toutefois, afin de respecter l’aspect et l’harmonie de l’immeuble, la réfection des peintures et tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble, feront l’objet d’une opération d’ensemble décidée par l’assemblée générale de tous les copropriétaires » 3 . Comme l’observe, à juste titre, Mme Labatteux, « la Cour de cassation ne remet pas en cause la validité de la clause d’harmonie, ni le vote par l’assemblée générale, de travaux relatifs aux parties privatives dans ce cadre très spécifique ». En revanche, elle censure le juge d’appel, considérant que les dispositions de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquaient pas pour des travaux sur parties privatives. Ces travaux doivent être imputés aux copropriétaires en fonction des dépenses effectivement réalisées pour chaque lot. Ainsi, la Cour transpose aux travaux réalisés sur des parties privatives dans le cadre d’une clause d’harmonie le régime existant déjà pour les travaux dits « d’intérêt collectif », prévu par l’article 25, f, de la loi du 10 juillet 1965 (issu de L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 ), lequel admet la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de décider de travaux sur les parties privatives dans le cadre d’une amélioration de la performance énergétique, ceux-ci étant réalisés « aux frais du copropriétaire du lot concerné » 4 .

B – Application du vote des travaux de ravalement « indissociable »

Théorie de l’indissociabilité des travaux. Il est hors de doute que lorsque les questions relatives aux travaux et celles qui en sont la conséquence sont indissociables, les décisions les concernant peuvent être adoptées par l’assemblée générale au moyen d’un seul et même vote10.

Vote unique en assemblée générale. Chaque résolution soumise au vote de l’assemblée générale ne doit avoir qu’un seul objet11. Dans l’hypothèse où les travaux sont indissociables, on considère qu’il n’y a qu’un seul vote en assemblée générale comme en témoigne un arrêt récent rendu par la Cour de cassation qui juge : « D’autre part, ayant relevé qu’il était impossible de conserver les jardinières et retenu que la suppression de celles-ci et l’extension des balcons en étage ou loggias en rez-de-chaussée qu’elle entraînait étaient indissociables, la cour d’appel en a exactement déduit que la résolution n° 4 n’avait qu’un seul objet et que les copropriétaires avaient pu valablement voter sur l’ensemble de ces travaux dans la même résolution »12. Il est certain que si les travaux ont des objets distincts, il faudra deux votes13. On rappellera qu’il existe plusieurs règles de majorité encadrant le vote d’un ravalement de façade en copropriété14.

Travaux de ravalement d’entretien Travaux de ravalement pour une réparation Travaux de ravalement à la suite d’une injonction de la mairie Majorité des votes exprimés parmi les copropriétaires présents ou représentés Majorité absolue en vertu de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit 5 001/10 000 des tantièmes de copropriété Majorité absolue en vertu de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit 5 001/10 000 des tantièmes de copropriété

Jurisprudence récente. La jurisprudence admet donc que lorsqu’il existe un lien suffisamment étroit entre les questions ayant fait l’objet d’un vote unique, il convient d’appliquer la théorie de l’indissociabilité des travaux (ou l’indivisibilité de la décision). En effet, la Cour de cassation considère que les éléments de décision supplémentaires relatifs à la désignation de l’architecte, au montant de ses honoraires et à l’assurance dommages-ouvrage n’entraînaient pas à eux seuls la nécessité de délibérations distinctes et que le calendrier des appels de fonds et l’acceptation des honoraires du syndic avaient le même objet que les travaux ou leur étaient nécessairement liés. La cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que ces questions étaient indissociables, en a exactement déduit qu’elles avaient pu faire l’objet d’un vote unique. Le moyen n’est donc pas fondé15. Encore faut-il, bien évidemment, que les décisions votées en assemblée générale soient soumises aux règles de quorum applicables en la matière. Ainsi est-il possible par exemple de soumettre à un seul et même vote la question du renouvellement du contrat du syndic, l’approbation de celui-ci ainsi que sa rémunération16.