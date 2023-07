Le syndicat de copropriétaires et l’association syndicale libre : deux régimes juridiques exclusifs l’un de l’autre

L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Conformément à leur nature de personne privée, les ASL ne peuvent entreprendre que des actions correspondant à l’intérêt collectif de leurs membres et non à l’intérêt public des administrés (A). L’ASL est financée par les cotisations de ses membres dont les modalités de recouvrement sont énoncées par les statuts. Il va de soi que l’obligation de contribuer aux charges de l’ASL est attachée à chaque parcelle délimitée par le périmètre de l’ASL (B).

A – L’ASL

Personne morale de droit privé. À la seule lecture de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui précise que « les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de l’ordonnance du 1er juillet 2004 », on perçoit sa parenté avec d’autres institutions voisines mais différentes2. Il en résulte que, sur le plan ratione materiae, l’intégralité des actes accomplis par l’ASL, ses finances mais aussi les litiges concernant son organisation et son fonctionnement sont régis par le droit privé. Ratione loci, la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire est de rigueur.

Personne morale de droit privé et principe de spécialité. On s’accorde pour reconnaître que « toute personne morale voit sa compétence limitée à l’objet qui lui a été assigné au moment de sa création par ses statuts, sauf modification régulière de ces derniers »3. Ainsi, l’action de l’ASL est strictement encadrée par le principe de spécialité dans la mesure où celle-ci ne peut réaliser des actes ne rentrant pas dans son objet social et donc ne présentant pas d’utilité au regard des missions déterminées par son objet et qui sont donc étrangères à celui-ci4.

Des droits et obligations à caractère de droit réel. L’ASL est un groupement de fonds, donc de droit réel et non personæ. Chacun sait que l’article 4 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, dispose que « le président de l’association syndicale de propriétaires tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire ». À ce titre, les droits et obligations dérivant de la constitution d’une association syndicale sont attachés aux immeubles compris dans son périmètre et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre5. Il a été jugé que l’appartenance à l’association syndicale étant directement et exclusivement liée à la propriété d’une parcelle située dans son périmètre, il en résulte d’abord que toute personne (physique ou morale, privée ou publique) en est nécessairement membre6. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé : « Attendu que, pour débouter l’association syndicale de sa demande, le jugement retient que les statuts de l’association prévoient que l’obligation d’adhérer résulte de la propriété d’une parcelle embranchée ou d’une demande d’aménagement en ce sens, que les pièces produites ne permettent pas d’affirmer que la propriété de la SCI est embranchée et que le fait qu’elle puisse l’être est sans intérêt tant que la demande de raccordement n’est pas effectuée ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait relevé que le cahier des charges prévoyait que tous les propriétaires industriels présents ou à venir, des terrains cédés feraient partie des associations syndicales par le fait de leur acquisition et que cette prescription était rappelée par l’acte d’acquisition de la SCI, le Tribunal a violé le texte susvisé »7.

Objet de l’ASL. Selon l’article 1 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, « peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ; c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés ».