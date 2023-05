Le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du Code de la consommation

Syndicat des copropriétaires, non professionnel et QPC. Le syndicat des copropriétaires, personne morale de droit privé, qui a pour objet la conservation et l’administration des parties communes, est qualifié de non-professionnel (A), si bien qu’en réservant la prescription biennale aux seuls consommateurs à l’exclusion des non-professionnels, l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice (B).

A – Le syndicat des copropriétaires est une personne morale de droit privé

Théories de la fiction et de la réalité. On ne peut que citer un auteur qui a magistralement résumé la controverse doctrinale opposant les partisans et les adversaires des théorie de la fiction et de la réalité. En effet, d’après François Vinckel : « Selon la théorie de la fiction inspirée par Pothier8, seul le législateur peut concéder à des groupements une personnalité artificielle, afin de les faire participer au commerce juridique à côté des individus ; toute fiction relevant d’une interprétation stricte, la capacité de la personne morale ne peut être étendue au-delà des indications textuelles. Ensuite de la dénonciation des fictions par Gény9, la théorie de la réalité considère au contraire que certains groupements jouissent par nature de la personnalité, dès lors qu’ils expriment un intérêt collectif ; le juge reconnaît l’existence de chaque personne morale et dégage sa capacité selon le but qu’elle poursuit. D’une conception organique, cette dernière thèse a évolué vers une acception purement technique de la réalité des êtres moraux, soutenue par Michoud et Trotabas10 »11.

Consécration légale de la théorie de la fiction. Même si les réformes du 24 juillet 1966 et du 4 janvier 1978 semblaient avoir consacré la théorie de la fiction, en subordonnant la personnification des sociétés à une immatriculation12, il n’en demeure pas moins vrai que le syndicat des copropriétaires, jusqu’à la loi ALUR13, existait de plein droit sans formalités14. Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, le législateur a instauré un registre pour faciliter la connaissance sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir les dysfonctionnements15. En pratique, selon l’approche classique, le syndicat en tant que personne morale ne commet pas de faute personnelle16. Dans le même ordre d’idées on sait que le syndicat est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic dans l’exercice de ses fonctions. Cela alimente un débat très actuel et passionné : celui qui a trait à la nature de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. En effet, une personne morale n’a pas de volonté propre et, en ce sens, ne peut pas commettre de faute17. L’argument aussi percutant soit-il n’a néanmoins pas permis de laisser longtemps cette dernière en marge de la responsabilité civile. Il est habituel d’enseigner que cette responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui, par exemple le concierge-salarié du syndicat des copropriétaires ; mais lorsque le syndic agit ès qualités, la responsabilité du syndicat est une responsabilité directe18. Pour autant le syndicat des copropriétaires pouvait-il bénéficier des dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ?