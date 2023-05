Parties communes à jouissance privative et responsabilité du syndicat des copropriétaires pour empiétement

D’une réforme à l’autre. Cette décision est rendue aux visas des articles 3, alinéa 1er, et 14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (A) qui concerne la responsabilité en raison des vices de construction et du défaut d’entretien des parties communes (B).

A – Principe de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». On sait que l’article 14 crée une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, mais exclusivement lorsque le désordre a son origine dans le défaut d’entretien des parties communes2. La jurisprudence interprète strictement l’article 14 puisque cet article détonne et interroge sur sa portée notamment parce qu’il comporte d’importantes spécificités.

L’ordonnance du 30 octobre 2019. L’ordonnance du 30 octobre 2019 précise désormais que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. Dorénavant pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires il faut et il suffit que la partie d’immeuble à l’origine du sinistre soit commune3.

L’article 1242 du Code civil : responsabilité du syndicat au titre de la garde de la chose. Il y a lieu de souligner que l’article 1242 du Code civil précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. L’application de l’article 1242 du Code civil au syndicat des copropriétaires a suscité une jurisprudence abondante. C’est ainsi que le syndicat des copropriétaires a été jugé responsable, en tant que gardien de la partie commune de l’immeuble ayant été l’instrument du dommage du fait de l’effondrement d’un terrain ou d’un mur dont le syndicat a la garde4. On a pu écrire à juste titre que « l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s’inspire de l’article 1244 du Code civil, mais à la différence de celui-ci, la qualité de responsable n’est pas fondée sur celle de propriétaire, ce qui se justifie aisément dans la mesure où les parties communes sont la propriété indivise des copropriétaires et non celle du syndicat »5.

Espèce : l’article 3, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965. Selon cet article 3 alinéa 1 : « Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : – le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ; – le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; – les coffres, gaines et têtes de cheminées ; – les locaux des services communs ; – les passages et corridors ; – tout élément incorporé dans les parties communes ». En s’appuyant notamment sur l’article 3 alinéa 1 la Cour de cassation, en l’espèce, estime que les juges du fond en statuant ainsi que, tout en relevant que les ouvrages empiétant sur l’assiette de la copropriété Les Terrasses du soleil avaient été édifiés par deux copropriétaires sur les jardins, parties communes de la copropriété Les Hameaux Splendido, dont ils avaient la jouissance privative, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.