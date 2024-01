La réglementation des logements d’habitation principale en location se précise

II – Les exceptions (D. 2023, art. 3 ; D. 2002, art. 3, bis ter, nouv.)

On le sait, lorsque le logement loué ne satisfait pas à l’obligation de décence énergétique, l’article 20-1 de la loi de 1989 prévoit que le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.

Toutefois, aujourd’hui, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire bailleur concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal.

Puis, à compter du 1er janvier 2025, il est prévu que le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal, comme jusqu’alors, lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire a accompli les diligences précisées ci-dessus. Mais, désormais, le bailleur peut échapper à la condamnation aux travaux lorsque le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Il est précisé que les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’État.

C’est chose faite avec l’article 3 du décret de 2023 qui insère un nouvel article 3 ter au décret du 30 janvier 2002, selon lequel les cas dans lesquels il est impossible pour le juge d’ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes sont les suivants :

a) Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l’art ;

b) Les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l’état des éléments d’architecture et de décoration de la construction, ont fait l’objet, pour ce motif, d’un refus d’autorisation par l’autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires6.

Il appartient au propriétaire de produire aux débats les pièces justifiant de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

Le juge peut, notamment, surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention de la décision de l’autorité administrative compétente pour autoriser la réalisation de ces travaux.

A – La modification du contrat type (D. 2023, art. 5, 6 et 7, II ; D. 2015) L’article 5 du décret de 2023 modifie le décret du 29 mai 2015 tant en ce qui concerne le modèle de bail nu (A) que meublé (B). On notera que l’article 6 du décret de 2023 supprime l’article 4 du décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020, relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’affichage des informations relatives à la consommation d’énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers qui devait modifier le contrat type à compter du 1er janvier 2028, mais seulement à compter du 1er janvier 2024…

B – Logement loué nu (D. 2023, art. 5, 1° à 4° ; D. 2015, annexe I, A, II) • Après le premier alinéa du A du II de l’annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ; Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, elle n’entre en vigueur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte que le 1er janvier 2028. • Le dernier alinéa du A du II de l’annexe 1 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : « Rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants : a) En France métropolitaine : i) À compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ; ii) À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE ; iii) À compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe D du DPE. b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte : i) À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ; ii) À compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE. La consommation d’énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du Code de la construction et de l’habitation. » ; Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024. 3° À la fin du A du II de l’annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ; Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, elle n’entre en vigueur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte que le 1er janvier 2028. À la fin de l’annexe 1, la phrase : « (5 bis) Mention obligatoire s’appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du Code de la construction et de l’habitation, excède le seuil fixé au I de l’article L. 173-2 du même code » est supprimée ; Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.