L’encadrement de l’évolution des loyers des baux d’habitation est précisé pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025

Le dispositif d’évolution des loyers concerne les logements non énergivores situés dans certaines communes.

B – Les logements exclus (D. 2017, art. 1-1)

Il résulte de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation que les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Ainsi, les bâtiments ou parties de bâtiment sont classés dans les catégories suivantes :

Extrêmement performants Classe A Très performants Classe B Assez performants Classe C Assez peu performants Classe D Peu performants Classe E Très peu performants Classe F Extrêmement peu performants Classe G

L’article 1-1 du décret de 2017 exclut du dispositif d’évolution des loyers les logements de la classe F ou de la classe G. Ce qui revient à dire que le loyer de tels logements ne peut pas être réévalué. Ceci est une conséquence de l’interdiction d’augmenter les loyers pour de tel logement depuis la loi Climat et Résilience de 2021. En effet, désormais, le III de l’article 17-1 de la loi de 1989 prévoit que la révision et la majoration de loyer ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G.