Qui peut intenter l’action en garantie décennale lorsque l’usufruitier est à l’origine d’une construction nouvelle sur l’immeuble démembré ?

La SCI n’étant pas devenue propriétaire et l’usufruit de M. C. n’ayant pas pris fin, le nu-propriétaire n’a pas la qualité pour exercer l’action en garantie décennale des constructeurs pour des travaux réalisés par l’usufruitier.

Cass. 3e civ., 13 avr. 2023, no 22-10487

Lex dura est lex est. En l’espèce1, M. C. a confié à la société Frédéric Quetelard, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’œuvre de la construction d’une piscine couverte sur un terrain appartenant à la société civile immobilière Lily (la SCI) et dont il a l’usufruit. M. C. a confié les lots charpente, menuiseries intérieures et extérieures dont parquet à la société Roger Postel-confort service, assurée auprès de la société MMA IARD assurance mutuelle. La réception est intervenue le 5 mars 2008. Se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation. M. et Mme C. sont intervenus volontairement à l’instance. En l’espèce, la cour d’appel, qui a constaté que M. C. avait commandé et payé les travaux de construction de la piscine couverte et que cet ouvrage constituait une construction nouvelle et devant laquelle il n’était pas prétendu qu’une convention réglait le sort de la construction, en a exactement déduit que la SCI n’en était pas devenue propriétaire, l’usufruit de M. C. n’ayant pas pris fin. La Cour de cassation affirme, à juste titre, que la SCI n’étant pas propriétaire de l’ouvrage affecté des désordres, elle ne pouvait pas exercer l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage (I). La Cour de cassation précise que si, en vertu de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, le droit d’accession du nu-propriétaire du fonds sur lequel l’usufruitier édifie une construction nouvelle est régi par l’article 555 du même code et n’opère, ainsi, qu’à la fin de l’usufruit. Cependant, la Cour de cassation prend soin de préciser qu’il est possible d’aménager conventionnellement le sort de cette construction en accroissant les droits du nu-propriétaire à cet effet (II).

I – L’action légale en garantie décennale Nue-propriétaire, usufruitier, SCI et garantie décennale. La SCI n’étant pas propriétaire de l’ouvrage affecté des désordres, cette société ne pouvait exercer l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage (A). Même si la Cour de cassation a récemment décidé que l’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose, ne peut pas exercer en sa seule qualité la garantie décennale, le nu-propriétaire peut-il intenter cette action en garantie décennale lorsque l’usufruitier est à l’origine de la construction nouvelle sur l’immeuble démembré (B) ? A – La garantie décennale et l’action en responsabilité contractuelle de droit commun C. civ., art. 1792 et s. Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Débiteurs de la responsabilité décennale. Selon l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ». Sont donc considérés comme constructeurs identifiés à l’article 1792 du Code civil : les artisans du bâtiment ; les maîtres d’œuvre ; les ingénieurs ; les architectes ; les bureaux d’études techniques ; les contrôleurs techniques ; les bureaux d’études de sol ; les promoteurs immobiliers ; les vendeurs d’immeuble à construire ; les titulaires d’un contrat de louage ouvrage. Domaine d’application maternel. La garantie décennale concerne les travaux de construction et de rénovation d’un ouvrage (maison, édifice, bâtiment, ouvrage de génie civil). Hormis ces travaux de constructions et de rénovation d’un ouvrage, l’article 1792-2 a étendu la couverture de la garantie décennale aux travaux portant sur les éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage 2. Action en responsabilité contractuelle de droit commun. On sait qu’il existe deux actions bien distinctes en matière de travaux de construction et de rénovation. D’une part, la garantie décennale et, d’autre part, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun. Mais l’action en responsabilité contractuelle de droit commun requiert, chacun s’en rend bien compte, de franchir une étape fondamentale, le demandeur devant apporter la preuve d’une faute du constructeur, car il est privé du bénéfice de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale3. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que l’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance. C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé que la société Giovellina reconnaissait être usufruitière de l’ouvrage et devant laquelle elle ne prétendait pas avoir été mandatée par le nu-propriétaire, a retenu que cette société ne pouvait agir contre le constructeur et son assureur sur le fondement de la garantie décennale. Le moyen n’est donc pas fondé4. B – Le nu-propriétaire peut-il intenter cette action en garantie décennale lorsque l’usufruitier est à l’origine de la construction nouvelle sur l’immeuble démembré ? Démembrement de propriété. Force est de constater que le démembrement de propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire est une technique salvatrice à l’instar des règles de l’indivision. Comme l’énonce clairement la doctrine : « Entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits portent sur le même bien ou la même masse de biens il n’existe pas d’indivision, puisque ces droits ne sont pas de même nature »5. Usufruit, nue-propriété et SCI. On rappellera que la constitution d’une SCI est un outil de transmission patrimoniale. Le montage consiste à constituer une SCI à l’initiative du propriétaire du bien immobilier pour réaliser bien souvent une donation au profit de ses héritiers présomptifs6. La première technique consiste premièrement, pour les donateurs, à apporter les immeubles en pleine propriété à la SCI, et deuxièmement, pour les associés de la SCI, à démembrer la propriété de l’immeuble en parts. À ce stade, la nue-propriété des parts est attribuée aux donateurs et l’usufruit des parts est attribué aux donataires7. La seconde technique consiste à démembrer la propriété de l’immeuble en attribuant la nue-propriété aux donataires et l’usufruit aux donateurs, pour que ceux-ci apportent ensuite leurs droits démembrés à la SCI qu’ils ont constituée8. Espèce. Au cas d’espèce, la SCI Lily, nu-propriétaire du bien immobilier sur lequel avait été édifié l’ouvrage, n’en avait pas encore recouvré la pleine propriété et n’avait pas, elle-même, directement contracté avec les entreprises. En effet, c’est l’usufruitier qui aurait ordonné la construction dudit ouvrage. Dans la même veine, la Cour de cassation rappelle une jurisprudence traditionnelle qui considère que : « La cour d’appel ayant retenu à bon droit qu’il n’existait aucun enrichissement pour la nue-propriétaire qui n’entrera en possession des constructions qu’à l’extinction de l’usufruit, l’accession n’a pas opéré immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol »9. Critiques. Un arrêt de la Cour de cassation très commenté a censuré les juges du fond en considérant : « Vu l’article 1792 du Code civil ; Attendu selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2001) que la société Petit Pré, preneur à bail d’un terrain appartenant à la société Puiseux sur lequel la société Le Foll a réalisé les travaux de terrassement et voies et réseaux divers en vue de l’édification d’un supermarché, a assigné celle-ci sur le fondement de la garantie décennale en réparation de désordres affectant ces travaux ; Attendu que pour déclarer la société Petit Pré irrecevable en son action l’arrêt retient qu’en tant que simple locataire de l’immeuble, cette société n’a aucune qualité à agir sur ce fondement, l’action appartenant uniquement à la société Puiseux, propriétaire des locaux et signataire du marché ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si les travaux avaient été réalisés pour le compte de la société Petit Pré, sur un terrain donné à bail pour la construction d’un supermarché qu’elle était chargée d’y édifier et si elle avait, nonobstant la signature du marché par le bailleur, une relation contractuelle avec la société Le Foll, qui lui avait adressé toutes les situations de travaux et n’avait contesté la recevabilité de l’action qu’en cause d’appel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs casse et annule »10. En d’autres termes, l’action en garantie décennale des constructeurs est ouverte au locataire qui ferait procéder à des travaux de construction sur le fond qu’il loue, dès lors que ce locataire serait par ailleurs propriétaire de l’ouvrage construit avant l’expiration du bail, en vertu, par exemple, d’un contrat de bail à construction11.