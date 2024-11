Le régime spécial de la responsabilité civile parentale continue de retenir l’attention. Longtemps considérée comme une condition d’exercice de l’autorité parentale et, partant, de la mise en œuvre de la responsabilité civile parentale, la notion de « cohabitation » est désormais interprétée comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs. Ce nouveau visage de la « cohabitation » a pour conséquence de faire de l’exercice de l’autorité parentale la condition fondamentale du régime de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur. Cela s’accorde non seulement avec les hypothèses de séparation des parents, mais aussi procure plus de garanties d’indemnisation aux victimes des dommages causés par l’enfant. Le présent article étudie le passé et le présent de la condition de la cohabitation dans le régime de la responsabilité civile parentale.

1. La naissance d’un enfant est généralement source de bonheur et de joie dans de nombreuses familles. Mais elle s’accompagne aussi d’une lourde responsabilité, celle d’être des parents. Non seulement ils sont responsables vis-à-vis de l’enfant, mais aussi des victimes des agissements de ce dernier. L’enfant peut alors devenir un « détonateur de la responsabilité civile parentale »1.

S’il y a un régime de la responsabilité civile qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est bien celui de la responsabilité civile parentale2. Particulièrement, ce qui a le plus mobilisé la doctrine, c’est la condition de la cohabitation dans le régime spécial de la responsabilité civile parentale. Et cela n’est pas près de s’arrêter au vu des développements récents de la jurisprudence. Logé dans les dispositions de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil (C. civ., art. 1384 anc.), le régime de cette responsabilité civile parentale n’a pas cessé de s’accentuer au fil des années. En effet, « [l]a sollicitude croissante du législateur et des tribunaux à l’égard des victimes et le développement de la pratique de l’assurance (…) ont influencé l’interprétation jurisprudentielle » dans le sens d’une sévérité à l’égard des parents3.

2. Cette responsabilité, qui jadis incombait exclusivement au père, pèse maintenant sur les deux parents, par l’effet de la substitution de l’« autorité parentale » à la « puissance paternelle »4. Elle était fondée sur une présomption de faute. L’idée était de dire que si l’enfant a causé un dommage, c’est parce que les parents ont failli à leur devoir de surveillance et d’éducation de l’enfant (Culpa in vigilando)5. Cependant, d’une responsabilité pour faute présumée6, nous sommes passés, au gré de la jurisprudence, à une responsabilité de plein droit. Cette évolution est marquée par une longue série, et tumultueuse, jurisprudentielle liée à une difficulté d’interprétation des conditions de la responsabilité parentale, particulièrement à la condition de la cohabitation. La difficulté d’interprétation est née de la lettre même du texte du nouvel article 1242, alinéa 4, du Code civil (C. civ., art. 1384 anc.) aux termes duquel « les parents sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». L’on comprenait aisément que la responsabilité des parents ne pouvait être engagée que si l’enfant mineur habite avec eux. Ainsi, la cohabitation, en ce sens qu’elle permettait l’exécution du devoir de surveillance et d’éducation de l’enfant, était appréhendée comme une condition d’exercice de l’autorité parentale. Mais le législateur, en 1804, n’avait pas envisagé l’hypothèse de la séparation des parents de l’enfant ; et les réformes successives n’ont pas corrigé le tir, laissant ainsi la jurisprudence procéder à une libre interprétation.

Cet article propose une étude d’ensemble de la cohabitation en tant que condition de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Il s’agit également de voir l’impact que les évolutions récentes de la jurisprudence, sur cette condition, pourraient avoir sur le régime de la responsabilité civile parentale.

3. Il a longtemps été jugé que cette condition de cohabitation n’est remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par un juge. Celui-ci était donc entièrement responsable du dommage causé par son enfant mineur, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exerce conjointement l’autorité parentale7 et que le fait dommageable de l’enfant s’est produit pendant cet exercice. Non seulement ce régime de la responsabilité parentale créait une inégalité entre les parents, mais également il diminuait les chances d’indemnisation intégrale des victimes. La nécessité de rétablir l’équilibre se faisait entendre. En effet, les conditions d’exercice de l’autorité parentale ayant changé au fil des ans, par une augmentation des séparations et divorces, les conditions de la responsabilité civile parentale doivent s’adapter. Ce changement est nécessaire, car l’ancien régime était inadapté aux réalités de notre époque éprouvée par le déclin de la famille traditionnelle8. C’est la réforme de la responsabilité civile qui était pressentie pour apporter ce changement. Mais le ton est déjà donné par les juges. Il appartiendra au législateur de le parachever. Conformément au texte de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, la responsabilité des parents découle cumulativement de l’exercice de l’autorité parentale et de la cohabitation avec l’enfant. Pourtant, longtemps considérée comme une condition de l’autorité parentale (I), la cohabitation est appréhendée désormais comme une conséquence de l’autorité parentale (II).