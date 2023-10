Heurs et malheurs de la donation-partage

Énumération. Il va sans dire que la requalification de la donation-partage en donation simple va entraîner des conséquences tant sur le plan civil (A) qu’en droit fiscal (B).

A – Conséquences civiles de la requalification de la donation-partage en donation simple

Rapport des libéralités. On sait que : « Les copartagés, par donation ou par testament, ne sont jamais tenus au rapport de leurs lots. Parce que le rapport consiste à inclure des biens dans la masse à partager, il ne se conçoit pas pour des biens qui ont été déjà partagés10 ». L’étymologie du terme « rapport successoral » rappelle « la collatio » du droit romain prétorien. Au lendemain de la rédaction du Code civil, les auteurs s’accordèrent à définir le rapport des libéralités comme : « L’opération par laquelle un héritier est tenu de joindre à la masse à partager la valeur des biens qu’il a reçus à titre gratuit du défunt en avancement de sa part successorale. Exceptionnellement, ce rapport peut s’effectuer en incorporant à cette masse, non pas la valeur, mais les biens eux-mêmes. Le traitement de la donation diffère de celui du legs »11. L’article 860 du Code civil considère que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale »12. L’institution du rapport successoral a pour objectif d’assurer l’égalité du partage entre les héritiers qui doivent rapporter, à la masse partageable, la libéralité qui est y soumise. En matière de rapport, il convient de déterminer les personnes qui y sont soumises d’une part et d’autre part de fixer éventuellement l’indemnité de rapport due par le copartageant. On sait que l’article 843 du Code civil dispose que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ». Il en résulte que, l’égalité étant l’âme des partages, tout héritier acceptant est tenu de rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu par donation entre vifs. En principe, selon les dispositions de l’article 858 du Code civil : « Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l’article 845. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l’acte de donation. Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti ». En conséquence, le règlement de l’indemnité de rapport se fait « en valeur en moins prenant » et par exception à ce principe le rapport se fait en nature13. L’opinion doctrinale traditionnelle et majoritaire conclut « qu’à moins d’une dispense de rapport ou d’un préciput établi à la requête exclusive du donateur, la donation est présumée consentie en avancement de part successorale, donc rapportable »14. On peut estimer que le rapport est dû aussi bien aux libéralités solennelles qu’aux dons manuels, aux donations indirectes déguisées15. La Cour de cassation a jugé depuis de nombreuses années que : « d’une part, les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable ; que d’autre part, la donation-partage, dont la validité n’est pas affectée par l’omission ou la non-acceptation d’un descendant, constitue un partage anticipé, de sorte que l’allotissement qu’elle a opéré est opposable aux cohéritiers des allotis ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ces deux branches »16. Force est alors de constater que : « Les allotis lors d’une donation-partage ne doivent pas le rapport, et ce même si la donation-partage est faite en avancement de part successorale »17.

Espèce. Au cas d’espèce la requalification de la donation-partage en donation simple implique que la libéralité devient rapportable sauf clause contraire18. Bien d’autres conséquences civiles vont impacter la requalification de la donation-partage en donation entre vifs19.