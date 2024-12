Paris : le mécénat au service du rayonnement du musée Jacquemart-André

Les entreprises mécènes jouissent d’un régime fiscal de faveur pour favoriser leur action. Elles ciblent leurs actions en choisissant des causes en rapport avec leur secteur d’activité. Le choix du groupe italien Generali, dont la filiale Arte Generali assure musées et collections privées, d’aider financièrement le musée Jacquemart-André à mettre en œuvre sa grande exposition de réouverture dédiée aux chefs-d’œuvre italiens de la Galerie Borghèse en est une bonne illustration.

dbrnjhrj/AdobeStock

Le mécénat d’entreprise ne cesse de progresser. Les dons déclarés par les entreprises sont passés d’un milliard d’euros en 2011 à plus de 2,5 milliards d’euros en 2021 – soit une croissance de près de 150 % d’après les derniers chiffres de la DGFiP (DGFIP Analyses, Nicolas Charnacé et Romain Loiseau, Étude fiscale Dons et mécénat de 2011 à 2021 – DGFIP, février 2024). En 2011 ce sont 33 900 entreprises qui ont déclaré au moins un don, contre 109 300 en 2021, soulignent les experts de DGFiP.

Une fiscalité favorable

Ce développement a été dopé par la mise en place, en 2003, d’un régime fiscal incitatif : une réduction d’impôt sur les sociétés (IS) égale à 60 % des sommes données (CGI, art. 238 bis ). La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires. De même, aucun montant minimal n’est requis pour le don effectué par l’entreprise. En revanche, le dispositif est plafonné, puisque les dépenses ne sont retenues que dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise ou dans la limite de 20 000 euros. En cas de dépassement de ce seuil ou si le résultat de l’exercice en cours est nul ou négatif, il est cependant possible de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants. Pour les grandes entreprises, le taux de réduction d’impôt passe de 60 à 40 % pour les dons supérieurs à 2 millions d’euros par an.

Mécénat : des actions en cohérence avec l’activité de l’entreprise

Si incarner les valeurs de l’entreprise reste la première motivation pour réaliser des actions de mécénat, on observe dans les pratiques une recherche de mise en cohérence avec l’activité de l’entreprise pour 21 % des entreprises mécènes, et avec sa stratégie de RSE pour 29 % des entreprises mécènes, d’après l’édition 2022 du Baromètre Admical du mécénat d’entreprise. Le choix du groupe italien Générali de soutenir, en 2024, l’exposition Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghèse d’un des joyaux du rayonnement culturel parisien, le musée Jacquemart-André, l’illustre bien. « Cette exposition est marquante à plusieurs titres : elle a lieu pour la réouverture au public du musée Jacquemart-André et elle va présenter à Paris pour la première fois des œuvres majeures du patrimoine artistique italien », déclare Élise Ginioux, membre du comité exécutif de Generali France en charge du marketing, de la communication et de la durabilité. Depuis presque trente ans, Generali s’engage à valoriser l’art et le patrimoine italiens en France. Très présent dans l’univers de l’art, le groupe dispose d’une filiale dédiée à l’assurance des collections d’art privées, objets de valeur, biens immobiliers et tableaux prêtés à d’autres musées. Ce nouveau mécénat de Generali en faveur de la promotion de l’art italien en France s’ajoute à une longue liste d’actions parmi lesquelles on peut citer en particulier : la restauration du décor réalisé par le peintre italien du XVIe siècle, Le Primatice, dans la chapelle de l’abbaye royale de Chaalis, propriété de campagne des époux Jacquemart-André dans l’Oise ou encore la restauration du Cabinet du Giotto, salle dédiée à l’art primitif italien au Château de Chantilly.

Un legs à l’origine du musée Jacquemart-André

Le musée Jacquemart-André, créé en 1913, est installé dans l’ancien hôtel particulier du couple de collectionneurs Nélie Jacquemart et Édouard André. Cet établissement privé est la propriété de l’Institut de France grâce à un legs consenti par Nélie Jacquemart, quelques mois avant sa mort. Dans son testament, elle a souhaité ouvrir les collections au plus large public pour enseigner à la foule des visiteurs. La collection du couple, chiffrée à 5 000 pièces, a pris place dans les anciens appartements privés et espaces de réception de cet immeuble édifié à la fin du XIXe siècle dans le nouveau Paris d’Haussmann. Elle réunit des œuvres et des objets d’art allant de la fin du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Les peintres et sculpteurs italiens y ont une place de choix avec un ensemble significatif de peintures et sculptures de la Renaissance italienne : Mantegna, Donatello, Bellini, Botticelli et Paolo Uccello, faisant du musée l’une des institutions françaises de référence pour l’art italien. Le Saint Georges terrassant le dragon de Paolo Uccello est considéré comme le chef-d’œuvre du musée. La gestion déléguée du Musée Jacquemart-André est assurée depuis 1996 par Culturespaces, un opérateur privé dans la gestion complète de monuments, musées et centres d’art.

Un partenariat de longue haleine

En France, depuis 1995, Generali a commencé son action mécénale en soutenant la restauration de la fresque du grand escalier du Musée Jacquemart-André, réalisée par Giambattista Tiepolo, célèbre peintre vénitien du XVIIIe siècle, représentant l’arrivée du roi Henri III à Venise. Ce partenariat avec le Musée Jacquemart-André s’est poursuivi deux ans plus tard avec le mécénat de la restauration d’une vingtaine d’œuvres de peintres italiens du XIVe au XVIe siècles conservées dans les réserves du musée et qui donnera lieu à l’exposition « Primitifs italiens », qui rencontrera un grand succès avec 300 000 visiteurs. Près de 30 ans après, avec le mécénat de la nouvelle exposition Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghèse, Generali revient aux sources de son action de mécénat au Musée Jacquemart-André. Pour Bruno Monnier, président de Culturespaces, « ce partenariat unique permet au public parisien d’admirer des œuvres majeures de la Renaissance et de la période baroque, rarement présentées en France, de grands maîtres tels que le Caravage, Rubens, Raphaël, Titien, Botticelli, Véronèse, Antonello da Messina et Bernin ».