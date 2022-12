93 secondes : le nouveau média culturel de la Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis (93)

Le 10 novembre dernier a été lancé « 93 secondes », un nouveau média sur la culture et les loisirs, un nouvel outil d’information et de promotion de l’effervescence du Nord-Est parisien.

Adieu la lettre d’informations culturelles « Seine-Saint-Denis Tourisme », et bienvenue aux interviews et reportages, le tout dans un format court et impactant.

93 secondes, c’est une place prépondérante accordée à l’actualité des sorties du week-end et de la semaine à venir : exposition à La Villette, à la Cité des Sciences, au Musée de l’Air et de l’Espace – et sportifs – ceux du Stade de France, les festivals et les manifestations remarquables, les initiatives plus discrètes autour de l’agriculture urbaine, les visites de quartiers, de marchés de producteurs ou de créateurs…

C’est une façon ludique de mettre en avant les incontournables de la destination et la diversité du territoire : top 10 des restaurants incontournables, top 5 des meilleures terrasses, top 8 des architectures les plus originales, top 6 des tiers-lieux les plus agréables…

On y retrouve des interviews des acteurs du Nord-Est (personnalités du monde de la culture, de l’agriculture urbaine, chefs cuisiniers, artistes, chefs d’entreprises, artisans) et des nouveaux lieux cités : restaurants, lieux de culture, hôtels, boutiques innovantes, diverses activités et lieux de pratique dans le domaine du sport, de l’art, de la consommation responsable.

De manière bimestrielle, des thématiques seront abordées pour apporter un éclairage particulier sur un sujet de fond : gastronomie, lieux de tourisme de mémoire, activités fluviales, architecture, artisanat, nouveau cirque, art contemporain…

Ce nouveau média a pour objectif de déconstruire les clichés attachés au 93 et de refléter les pratiques de lecture sur le web, lesquelles privilégient les formats courts de moins de 2 minutes.

Le format de 93 secondes, retrouvé sur certaines vidéos ou podcasts, sera ainsi en cohérence avec les durées les plus usitées par les internautes.

Enfin, 93 secondes sera un partenaire média d’événements culturels et de festivals afin de soutenir la création et l’innovation.