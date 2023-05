À Meudon, Molière et Armande se donnent en spectacle

Hauts-de-Seine (92)

Le mois de mai décline une série d’événements autour de Molière et son épouse Armande Béjart, dans divers lieux de la ville de Meudon (92). Trois sont encore à voir.

DR

Le 23 mai, Martial Poirson, professeur d’histoire culturelle et d’études théâtrales et spécialiste de Molière, donnera au Potager du Dauphin une conférence intitulée : « Molière multimédia : au-delà du canon », qui vient conclure un cycle s’intéressant à la postérité de son œuvre et de sa figure au cours des siècles.

Depuis le samedi 13 mai, le jardin du musée d’art et d’histoire accueille une exposition en plein air consacrée à Armande Béjart. La comédienne et épouse de Molière est en effet très liée à la ville, où elle acheta une propriété en 1676. C’est cette maison qui abrite aujourd’hui le musée d’art et d’histoire. L’exposition retrace le destin de cette femme qui a accompagné Molière durant ses dernières années, a dirigé sa troupe après son décès et a continué de jouer ses grands rôles, mais qui garde une part de mystère quant à sa naissance : était-elle la sœur ou bien la fille de Madeleine Béjart, qui fut auparavant la compagne de Molière ?

Sur cette question, l’auteur et metteur en scène, Benoît Lepecq, présentera le 31 mai au Musée d’art et d’histoire une lecture théâtralisée, Armande et la rumeur ou Molière et la calomnie, création originale pensée dans l’esprit de Molière et écrite en alexandrins : « Au centre du récit, une querelle se déploie entre trois personnages, Montfleury, Armande Béjart et sa tante Geneviève. Lui souhaite anéantir la concurrence et elles réduire la calomnie au silence. Un seul absent, Molière, celui dont tout le monde parle » !

Pour accompagner cet événement, les médiathèques de la ville proposent une sélection d’ouvrages de ou sur Molière.

Jusqu′au 31 mai 2023

Programme complet sur https://sorties.meudon.fr/armande-et-la-rumeur-ou-moliere-et-la-calomnie/.