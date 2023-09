Alexandre Dumas en cuisine

Paris (75)

Considérant Les Impressions de voyage, ouvrage d’Alexandre Dumas (1802-1870), publié en 1834, par Guyot pour le premier volume et Charpentier pour le second (in-8), Claude Schopp, maître incontesté en dumasinie et auteur du Dictionnaire Dumas (CNRS éditions, 2010), juge que « Dumas invente un genre, presque à son usage particulier. Un genre aux lois fantasques qui ne constitue pas une simple relation de voyage, mais intègre des écrits de genres différents […] Les Impressions de voyage apparaissent aujourd’hui comme le laboratoire de la prose narrative dumasienne. » Un exemplaire de cet ouvrage, relié par Koehler en plein veau chagriné lavallière, grande plaque à froid sur les plats dans un encadrement de filets dorés et à froid, avec au centre un médaillon portant le chiffre « LB » en caractères gothiques dorés, dos à nerfs ornés de fleurons à froid, de filets et de roulettes dorées, coupes ciselées, roulette intérieure et tranches dorées, sera mis en vente le 27 septembre 2023 par Artcurial, assisté par Jacques Bénelli. Il a été estimé entre 3 000/4 000 €, lors de la dispersion de la collection Geneviève et Jean-Paul Kahn.

Dumas avait une figure d’ogre et il l’était. « Ce diable d’homme eut un appétit gigantesque : pour la liberté, les femmes, la vie tout court et… la bonne chère », rappelle Jacques Bénelli. Cuisinier à ses heures, il tint même dans son hebdomadaire Le Monte-Cristo (1857-1962), sous-titré « seul recueil des œuvres inédites d’Alexandre Dumas », une rubrique culinaire savante et fantaisiste. Son dernier ouvrage est justement un monumental hommage à la gastronomie. Le Grand Dictionnaire de cuisine est aussi posthume. Il parut chez Alphonse Lemerre en 1873 (grand in-8). Un exemplaire unique sur parchemin en feuilles sous deux emboitages modernes à dos de maroquin vert à 5 nerfs, les titres dorés, est présenté à la vente avec une estimation de 20 000/25 000 €.

On sait que ce dictionnaire fut rédigé à Roscoff, où le médecin de Dumas l’avait envoyé, pour tenter de se refaire une santé. Pour l’écrivain, la gastronomie relevait de ses impressions de voyages, au cours desquelles il découvrait les plats les plus improbables et curieux. Sa correspondance est émaillée de ses découvertes gustatives qu’il aimait partager avec ses proches. « Ses recettes sont généreuses, souvent exotiques et pleines d’imprévu, et le tout est égayé d’anecdotes, de fables et d’histoires ». Dumas y a ajouté en annexe un Essai sur la moutarde dans laquelle il vante celle de la maison Bornibus. Le manuscrit fut rendu à l’éditeur Lemerre, en mars 1870, mais la guerre avec la Prusse l’empêchera de le publier. Dumas mourut le 5 décembre 1870. Lemerre en confia l’édition à Leconte de Lisle et à Anatole France, qui se firent aider par le cuisinier Denis-Joseph Vuillemot, bien connu de Dumas qui lui avait consacré une bibliographie dans son Dictionnaire entre les entrées « Volailles » et « Watter-Fish » (pages 1129 à 1134). Une consécration !

