Paris (75)

C’est un bonheur que de partager les Rêves éveillés d’Anna-Lisa Unkuri, exposés jusqu’au 24 février 2024 à la galerie Guillaume, et qui incitent à oublier, durant un moment, le quotidien.

Anna-Lisa Unkuri/Galerie Guillaume

Si elle s’intéresse au thème de l’enfance et parfois de la femme, ce n’est pas pour en réaliser des portraits, mais pour les inclure dans un univers où l’onirisme apparaît sans cesse. D’origine suédoise, cette artiste vit à Paris depuis quatre ans et son œuvre retient l’attention par son originalité, son regard singulier sur ce monde qu’elle réinvente selon son imagination. Si sa peinture oscille parfois entre figuration et abstraction, elle demeure cependant toujours lisible, entraînant loin du monde des adultes dans une parenthèse souvent enchantée.

Ces « Rêves éveillés » libèrent les personnages de la vie quotidienne, les font pénétrer dans un univers poétique. Rêve et réalité s’introduisent tour à tour ; certains témoignent d’une inspiration réaliste, d’autres d’un monde réinventé, parfois réenchanté. Le dynamisme du tracé s’apaise dans certaines compositions où l’atmosphère devient plus calme.

Dans cette œuvre lumineuse à l’intéressante liberté d’écriture, l’invention est permanente. Anna-Lisa Unkuri tente de percer les secrets de la femme et de l’enfant et, de temps en temps, le mystère habite ses toiles. Elle évoque la vie dans laquelle le rêve est omniprésent ; il en résulte des compositions qui peuvent sembler insolites et que le spectateur décode selon son tempérament.

On découvre ainsi une fillette lisant paisiblement dans un univers en mouvement sans en être dérangée. Les images que cette peintre donne des enfants sont très éloignées du portrait classique, elle ajoute son imaginaire et leur confère une autre vie.

Une matière fluide associée à une palette délicate obéissent à un pinceau dynamique qui crée la vie ; cette vie intense qui habite ces œuvres sous lesquelles perce parfois une mélancolie discrète. Anna-Lisa Unkuri unit habilement la réalité à l’invention créatrice dans son œuvre très personnelle, réflexion sur cette période de l’enfance si courte et si importante.