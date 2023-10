Découvrez le 91e Salon d’art d’Étampes, entre expositions et ateliers créatifs !

Essonne (91)

Le 91e Salon d’art d’Étampes se tiendra jusqu’au dimanche 15 octobre 2023. Cet événement artistique annuel est organisé par la Société artistique d’Étampes et se déroulera à l’espace Jean-Lurçat, dans le département de l’Essonne (91). L’exposition gratuite sera ouverte tous les jours de 15h à 18h, et le week-end de 14h à 18h.

Vernissage et artistes invitées

Cette année, le Salon d’art d’Étampes mettra en avant deux artistes invitées, issues du champ de l’Art actuel. Il s’agit d’Annie Lunardi, peintre dessinatrice, et de Juliette Frescaline, sculptrice, deux plasticiennes aux techniques et réalisations étonnantes. En plus de ces deux artistes, l’exposition présentera les œuvres de 76 peintres et sculpteurs soigneusement sélectionnés par les conseillers artistiques et commissaires d’exposition de la Société artistique d’Étampes.

La sérigraphie à l’honneur de cette nouvelle édition

Afin de compléter les œuvres exposées, le Salon d’art d’Étampes disposera d’un espace thématique dédié à la sérigraphie. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir cette technique d’expression à travers les travaux de cinq artistes : Sandrine Bridier, Chrysav, Eva Largo, Catherine Volk et Daniel Berkovitch. Des démonstrations de cette technique seront également proposées. Par ailleurs, le travail de l’artiste étampois, Armel Néouze, sera mis en valeur dans le hall d’entrée grâce à des installation originales.

Le Musée intercommunal d’Étampes présentera, quant à lui, des œuvres de Marie-Anne et Geneviève Barrez-Camax, deux artistes qui ont marqué l’histoire des arts à Étampes.