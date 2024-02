« Figures militantes du sport populaire » : revisiter l’histoire du sport au Campus Condorcet

Jusqu’au 26 avril 2024, à l’Humathèque, le Campus Condorcet ouvre ses portes à une exposition rafraîchissante et nécessaire autour des « Figures militantes du sport populaire ».

Une exposition qui rend hommage à une trentaine de militants et surtout de militantes ayant joué un rôle clé dans la politisation du sport, interrogeant par la même occasion la notion de démocratie. Retenues parmi les entrées du dictionnaire Maitron, ces figures emblématiques du mouvement ouvrier et social sont mises en lumière par le Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS) et magnifiquement illustrées par l’artiste Fred Sochard.

Au programme ?

Des conférences ouvertes au public, mêlant les perspectives des chercheurs et les témoignages de militants, agrémenteront cet accrochage. Les projections ainsi que les journées dédiées aux pratiques sportives, telles que l’escalade, le walking-foot et le parkour, organisées par la FSGT93, viendront enrichir cette expérience.

Cette exposition, réalisée en partenariat avec le Département de la Seine-Saint-Denis, Paris 2024 et soutenue par Plaine Commune, a également reçu le label « Olympiade culturelle ». Une exposition bienvenue, pour pimenter l’année des Jeux olympiques et paralympiques de Paris !

Les conférences, abordant diverses thématiques à chaque séance, permettront aux visiteurs de plonger au cœur des enjeux sociopolitiques du sport populaire. Des spécialistes tels que Pascal Ory, Marion Fontaine, ou encore Nicolas Martin-Breteau interviendront pour analyser les liens entre sport et identité ouvrière, l’histoire de l’olympisme, le sport féminin et bien d’autres sujets captivants.

Quelques événements de ce début d’année :

• 1er février 2024 : Des féministes sportives au service du sport pour toutes en France (années 1910-1930), avec Florys Castan-Vicente, historienne, maîtresse de conférences, à l’université Paris-Saclay.

• Samedi 9 mars 2024 : La Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) vous invite à des initiations sportives : foot et basket Freestyle, jonglage, hula hoop, parkour urbain et bien d’autres activités encore !