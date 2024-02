Konvives, une cantine chic et chaleureuse !

Surfant sur la convivialité, une ouverture en plein Covid, la volonté de clients heureux afin qu’« on vive » sur place ; les deux compères, Maxime Lellouche et Nicolas Colonna, créateurs de cette adresse, ont voulu un jeu de mots certain pour le nom de leur établissement en optant pour un K au lieu du C de Convives.

Excentré du XVIIe Monceau, mais proche du XVIIe nouveau Palais de la justice et Porte de Clichy, ce lieu entend être une cantine chic avec une cuisine maison et de saison. Aucune prétention, mais du partage dans la simplicité avec de bons produits sourcés tels que le pain de Poujauran ou le cochon de Montalet dans le Tarn.

Dans un décor peu sophistiqué mais rendu lumineux par le choix des couleurs bleu et bois clair, la salle d’une quarantaine de places avec son bar central respire la simple joie de vivre.

Un associé en cuisine, l’autre en salle, mais tous deux passés par de belles maisons : Pour Maxime Lellouche, frère de l’humoriste Camille Lellouche, études chez Médéric puis apprentissage au 114 Faubourg avant d’aller chez Coretta, Oxte et l’Escargot 1903 où il rencontre le Corse Nicolas Colonna, qui a surtout appris son métier au Domaine de Murtoli à Sartène.

Si le déjeuner propose des formules à 20 € pour 2 plats et 25 € pour 3 plats, le soir est uniquement à la carte, sur une ardoise qui change environ toutes les 3 semaines. Courte, la carte témoigne de plats « maison ».

Notre conseil ? Démarrer avec tartelette au parmesan recouverte de butternut rôti et d’oignons doux qui apportent une touche aigre-douce (9 €). L’œuf parfait sur du céleri rémoulade et une mayonnaise légère au beurre noisette est ravira également vos papilles (11 €).

Poursuivre avec le veau traité façon milanaise et accompagné de ravioles de patates douces (23 €). Plus onéreux, mais nettement meilleur que le plat vegan de gnocchis dans une crème de champignons, parmesan et coulis de roquette (18 €).

Beaucoup de dextérité dans les desserts avec un étonnant millefeuille au chocolat et cacahuète (11 €), une brioche façon pain perdu arrosée de caramel beurre salé et noisettes (10 €) ou un Mont-Blanc glace vanille-marrons-orange (10 €).