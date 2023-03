Le Belleville de Thomas Boivin : une exposition de photographie de rue à la Maison Doisneau

Val-de-Marne (94)

Thomas Boivin

Ce n’est sans doute pas un hasard si le photographe Thomas Boivin expose en ce moment même à la Maison Doisneau et ce jusqu’au 4 juin 2023. Il y a un peu de Robert Doisneau dans les clichés de Thomas Boivin : une photographie en noir et blanc qui dépeint certains quartiers de Paris et ses anciens faubourgs. C’est finalement un talent et un goût partagé pour immortaliser des endroits uniques et populaires comme Belleville…

« Belleville », c’est d’ailleurs le nom de l’exposition de Thomas Boivin. Ce lieu urbain, où défilent portraits et figures humaines, est devenu un endroit propice à ses photographies. « Le travail de Thomas Boivin réactualise l’image du Paris classique en s’attachant à la singularité de chaque visage et de chaque regard », souligne Michaël Houlette, directeur de la Maison de la Photographie Robert Doisneau et du Lavoir Numérique à Gentilly (94).

Mais si Thomas Boivin déambule dans les quartiers de Paris à la façon de Willy Ronis, il s’inspire davantage du travail de photographes américains comme Judith Joy Ross ou encore Robert Adams : des images intimes, parfois un peu étranges, qui montrent des individus tels qu’ils sont. Thomas Boivin photographie lui aussi le quartier de Belleville et ses habitants tels qu’ils sont.

Une photographie de rue qui fait rayonner le Nord Est parisien, où l’on pourra reconnaître la Place de la République, les hauteurs des Buttes Chaumont et bien sûr le bas Belleville. Une atmosphère particulière et douce se dégage des photographies de Thomas Boivin, et l’on se demande si ces dernières ont bien été capturées à notre époque !

Thomas Boivin redonne vie au contact humain dans nos rues.

Maison de la Photographie Robert Doisneau, 1 rue Division du Général Leclerc, 94250 Gentilly

Plus d’informations sur https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/