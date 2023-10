Le centre Tignous d’art contemporain de Montreuil ouvert aux quatre vents avec l’exposition Molinum

Pour la rentrée 2023-2024, le centre Tignous d’art contemporain à Montreuil présente Molinum, une exposition collective jusqu’au 28 octobre 2023. Inspiré par l’idée du moulin, lieu de rassemblement et d’échange, le centre se transforme en un espace dynamique de création artistique et de dialogue social.

Centre Tignous d’Art Contemporain

Le centre Tignous d’art contemporain offre une métamorphose de son espace, inspirée par la symbolique du moulin médiéval, bâtiment emblématique de la vie sociale et économique. Dans cette nouvelle aventure, le Centre Tignous tente une réflexion autour des interactions sociales, des échanges et des transformations, évoquant la richesse des moissons d’autrefois et la vitalité de la vie locale actuelle.

Le centre, une passerelle entre l’art et la ville

Au cœur de Montreuil, le centre Tignous d’art contemporain s’est réinventé en moulin : lieu de création artistique, d’échanges et de rencontres. En se basant sur l’image du moulin au Moyen Âge, qui permettait le rassemblement et la transformation des matières premières, le centre s’ouvre à la ville entière. Chaque artiste invité propose un circuit interactif entre le centre et les rues de Montreuil, brassant l’art et la vie quotidienne des habitants.

Les œuvres exposées témoignent d’une symbiose profonde entre les artistes, le centre et la ville. Joris Héraclite Valenzuela, par exemple, cueille avec l’aide des habitants des plantes locales pour créer une serre intérieure. Loïs Szymczak, plongeur de haut niveau, utilise des éléments architecturaux du Stade nautique Maurice-Thorez pour sculpter des pièces qui racontent son histoire personnelle avec ce lieu. Zoé Philibert, à travers le Café-Escargot, invite à la confidence et Théo Hillion utilise ces échanges pour composer des partitions jouées localement. Par ailleurs, Juliette Green offre une juxtaposition entre un dessin mural présenté au centre et une fresque réalisée in situ au CHU André-Grégoire, explorant ainsi les interactions sociales. Tandis que Charlotte Nicoli se joue de la dimension commerciale du moulin, proposant aux visiteurs de noter non seulement leurs lieux favoris à Montreuil, mais également l’acte de notation lui-même. Ces initiatives visent à repenser l’expérience sociale urbaine, tout en soulignant le potentiel artistique qui émane de nos interactions quotidiennes.

L’exposition Molinum, en fusionnant la métamorphose artistique avec l’expérience sociale urbaine, se positionne comme une illustration du principe DIWO (Do It With Others) dans le cadre de cette exposition.