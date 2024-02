Le M. musée du vin : un lieu atypique au cœur de la capitale

Qui pourrait penser que sous la colline de Passy se cachaient quelque 7 km de carrières et de caves qui longeaient la Seine et allaient jusqu’à Neuilly ? Aujourd’hui, certains de ces souterrains existent encore, mais immeubles et parkings les ont souvent obstrués.

En effet, dès 1496, une congrégation, les moines franciscains de l’ordre des Minimes, fait construire un monastère le long de l’actuelle rue Beethoven ; ils y produisent un vin clairet qu’ils entreposent dans les carrières transformées en galeries. Cette ancienne abbaye de Passy a été détruite pendant la Révolution, mais les celliers qui conservaient quelques bons crus ont été préservés et conservés. Tout le voisinage stockait là ses vins.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les caves furent un abri de défense passive. Devenues privées en 1950, elles servirent de dépôt pour le restaurant de la Tour Eiffel. Le Conseil des Échansons rachète les lieux en 1984 pour leur redonner une vocation bachique. Repris par 3 associés, le lieu se découvre après d’importants travaux une vocation muséale et se devient lieu de vie avec restaurant, bar, scène musicale, boutique d’épicerie fine.

Après avoir découvert un bel alambic, déambulez dans les galeries où quelque 2 200 objets autour du vin, collectionnés en grande partie par les Échansons, sont présentés. Les espaces évoquent l’histoire du vin, l’évolution des techniques de vinification, les cépages, les terroirs et les traditions de l’époque gallo-romaine à nos jours.

Dans une vitrine, diverses bouteilles, dans une autre de nombreux tire-bouchons, plus loin tous les outils propres à l’entretien de la vigne, au détour d’une galerie, la tonnellerie, puis les paniers en osier. Une vitrine expose les différentes et très anciennes bouteilles de vin produites dans la capitale.

Voilà donc une visite atypique qui, si elle attire de nombreux étrangers et groupes pour des séminaires, peut aussi séduire tous les Franciliens !