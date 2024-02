Le M Musée du vin, une pépite gastronomique méconnue

Le M Musée du vin

Pour un dîner intime, en groupe d’amis ou en séminaire (privatisable pour une centaine de personnes assises et deux cents en cocktail), ce lieu méconnu du grand public est une pépite pour ceux et celles qui cherchent l’inédit et qui sont de fins gourmets passionnés de vin.

Les carrières de calcaire et caves à vin remontent à la fin XIVe siècle et au début XVe siècle ; bien que restaurées, elles ont gardé le charme indéniable de leur mystère et naturalité.

C’est donc sous des caves voûtées que vous prendrez votre repas orchestré par Marc Ranger, qui, après avoir tenu ses propres établissements, puis « bourlingué » dans différentes brasseries, reprend le challenge de gérer la restauration depuis la réouverture du lieu en septembre dernier.

À sa carte du produit 100 % frais et fait maison à l’image de ses deux saumons fumés et gravlax qu’il prépare lui-même. Et des pêches de petites lignes, des viandes françaises ou européennes avec une carte qui change tous les deux mois, hormis le confit d’agneau, plat emblématique du lieu qui restera toujours à la carte quelle que soit la saison.

Midi et soir, la formule de 3 plats à moins de 40 euros est un bon compromis et 3 propositions en tant qu’entrée, plat et dessert s’offrent à vous. L’on peut démarrer par un cappuccino de cèpes et sa généreuse mousse qui le nappe, ou cibler les saumons.

Poursuite avec le plat du jour, foie de veau et ses légumes d’automne ou onglet de bœuf servi avec des champignons des bois et des girolles, sur une purée de pommes de terre. Deux viandes parfaitement cuites et tendres.

Pour finir sur une douceur, sablé aux noisettes et praliné, tiramisu ou gâteau à la pistache, crème au chocolat blanc et fruits rouges sont décevants, car un peu lourds et étouffants.

Un des intérêts du lieu est aussi sa cave à vins. La carte est courte, mais bien sélectionnée auprès de maisons sérieuses. Alors si vous avez aimé les vins servis lors de votre repas, vous pouvez à la boutique du musée les acheter et repartir avec 1, 2, 6 bouteilles desdits vins.

L’original Beaujolais blanc, château de Poncié 2020, chardonnay frais et fuité à souhait (8, 50 € le verre, 30 € la bouteille) ne manquera pas de vous satisfaire. Pour accompagner les viandes, mieux vaut tabler sur un classique avec un Bordeaux Lalande de Pomerol, Château Laborde 2016 (à 8, 50 € aussi le verre, 29 € la bouteille).

Si vous aimez la musique en live, sachez que le vendredi soir se produit sur une petite scène un artiste ou un groupe, pour un moment festif et musical.